Rak pankreasa i dalje predstavlja razornu dijagnozu jer se najčešća forma agresivno širi i teško je lečiti

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Pankreas je gotovo skriven organ. Nalazi se iza želuca i poprečnog dela debelog creva, postavljen je gotovo uz kičmeni stub, zbog čega je u nekim situacijama veoma teško uočiti patološke promene na ovom organu. Rak pankreasa je stoga bolest koju je teško dijagnostikovati u ranoj fazi. Kod skoro 80 odsto pacijenata tumor se otkrije sa zakašnjenjem. Još uvek ne postoji standardni dijagnostički alat niti način ranog otkrivanja raka pankreasa u opštoj populaciji. Međutim, u savremenoj medicini postoje dijagnostički pregledi i testovi krvi koji mogu da otkriju rak pankreasa u ranim stadijumima kod osoba koje imaju povećan rizik od razvoja ove bolesti.

Otkriva se rano samo ako izaziva simptome

Rak pankreasa u ranoj fazi obično se otkriva ako položaj tumora izazove simptome. Dešava se da se bolest otkrije i na pregledu zbog drugih zdravstvenih problema. Ipak, i u najbogatijim zdravstvenim sistemima kod većine pacijenata rak pankreasa se dijagnostikuje tek u IV stadijumu. U ovom stadijumu rak se već proširio na udaljene organe ili tkiva. Rak pankreasa najčešće se širi na jetru, trbušnu maramicu, pluća, udaljene limfne čvorove.

Bolesti pankreasa mogu zahvatiti sam organ, njegove kanale i okolna tkiva. Zbog toga je za tačnu dijagnozu važno sagledati sve ove strukture – što najčešće nije moguće jednim pregledom Foto: Shutterstock

Zašto je rano otkrivanje važno?

Lekari napominju da su šanse za izlečenje veće kada se bolest dijagnostikuje u ranoj fazi. U ovoj situaciji na raspolaganju je više načina lečenja, uključujući hiruršku intervenciju.

Kod pacijenata koji ispunjavaju uslove, operacija je najbolja opcija za dugoročno preživljavanje kod raka pankreasa. Može da poveća šanse za preživljavanje i do deset puta. Međutim, kod većine pacijenata bolest se otkriva u kasnijim stadijumima, kada operacija više nije moguća.

Pojedini stručnjaci navode da 15 do 20 odsto pacijenata sa rakom pankreasa može da bude operisano, ali se skoro polovini pogrešno saopšti da nisu kandidati za operaciju. Savet je zato da pacijenti biraju hirurga koji ima bogato iskustvo u lečenju raka pankreasa hirurškim putem.

Kako do bolje dijagnostike raka pankreasa?

U svetu se intenzivno radi na unapređenju dijagnostike raka pankreasa kroz istraživanje biomarkera (bioloških pokazatelja) koji mogu pomoći lekarima da dijagnostikuju, prate i leče bolest. Stručnjaci nastoje da poboljšaju identifikaciju i praćenje osoba sa visokim rizikom.

U svetu se intenzivno radi na unapređenju dijagnostike raka pankreasa kroz istraživanje biomarkera (bioloških pokazatelja) koji mogu pomoći lekarima da dijagnostikuju, prate i leče bolest. Foto: Shutterstock

Zašto je rak pankreasa teško rano otkriti?

Pankreas se nalazi duboko u trbušnoj duplji, pa lekari obično ne mogu da vide ili napipaju tumor tokom fizičkog pregleda.

Simptomi raka pankreasa često nisu upadljivi i uglavnom se razvijaju postepeno. Testovi koji se koriste za dijagnostiku ne otkrivaju uvek dobro male lezije, prekancerozne promene ili rak u ranoj fazi. Istraživačima je teško da odrede koje osobe treba redovno pregledati. Masovni skrining može izazvati medicinske, emocionalne i finansijske probleme. Lekari koriste više različitih testova za postavljanje dijagnoze, ali ne postoji jedan standardni test.

Koje metode ranog otkrivanja raka pankreasa postoje?

Danas se metode ranog otkrivanja i skrininga uglavnom primenjuju kod osoba sa visokim rizikom. One uključuju programe nadzora, redovna snimanja i testove krvi.

Biomarkeri raka pankreasa

Stručnjaci navode da je biomarker protein izmeren u krvi čija koncentracija ukazuje na normalan ili patološki odgovor u organizmu. Koristi se kao indikator intenziteta nekog oboljenja ili drugog fiziološkog stanja. Biomarker je merljiva supstanca i njena količina je različita kod zdrave osobe i osobe sa bolešću.

Biomarkeri se mogu pronaći u krvi, tkivu (uzorkovanom biopsijom), urinu, pljuvački i drugim telesnim tečnostima.

Danas postoje komercijalno dostupni testovi krvi koji mogu otkriti egzokrine tumore pankreasa, najčešći tip tumora pankreasa. Ovi testovi mogu prepoznati DNK oslobođenu iz ćelija raka, odgovor imunog sistema na tumor ili druge biomarkere u krvi, kao što je CA 19-9.

Iako testovi krvi mogu da ukažu na moguće prisustvo bolesti, sami po sebi ne mogu da postave konačnu dijagnozu. Za potvrdu su potrebne dodatne metode, poput snimanja i biopsije.

Nacionalni institut za rak Sjedinjenih Američkih Država prednost daje magnetnoj rezonanci i endoskopskom ultrazvuku Foto: Shutterstock

Skener, ultrazvuk, magnetna rezonanca

Stručnjaci za otkrivanje karcinoma pankreasa koriste skener i ultrazvuk. Nacionalni institut za rak Sjedinjenih Američkih Država prednost daje magnetnoj rezonanci i endoskopskom ultrazvuku. Mnogi stručnjaci potvrđuju da su ove dve metode najpouzdanije za otkrivanje ranog karcinoma pankreasa.

Skener i ultrazvuk koji nije endoskopski ne mogu da otkriju karcinom pankreasa u ranoj fazi. U kasnijim fazama bolesti, kada se tumor već raširio, smatra se da je CT dijagnostika dovoljna za procenu proširenosti bolesti.

Koji su rani znaci upozorenja na rak pankreasa?

Rak pankreasa u ranoj fazi može izazvati samo nejasne i nespecifične simptome, kao što su: