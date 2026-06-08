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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Naučnici su otkrili kako retka imunološka mutacija izaziva VITT, trombozu koja se ponekad javlja nakon adenovirusnih vakcina protiv COVID-19

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Stručnjaci ističu da je pandemija COVID-19 pokazala da mRNA vakcine predstavljaju jednu od najznačajnijih inovacija u savremenoj medicini. Smatra se da ova tehnologija može da promeni način razvoja vakcina i omogući brži odgovor na nove zarazne bolesti i virusne mutacije. Prve mRNA vakcine protiv COVID-19 pokazale su visoku efikasnost u kliničkim ispitivanjima - oko 95 odsto protiv originalnog soja virusa.

Šta su mRNA vakcine?

mRNA vakcine koriste prirodni mehanizam ćelija za proizvodnju proteina. Ćelije stvaraju proteine na osnovu informacija zapisanih u DNK, ali te informacije se ne koriste direktno - već ih molekuli mRNA prevode u uputstva za sintezu određenih proteina.

mRNA vakcine sadrže sintetički dobijena uputstva u obliku mRNA koja ćelijama „govore“ da proizvedu određeni virusni protein.

Kod vakcina protiv COVID-19, to je „šiljasti“ (S) protein koji se nalazi na površini virusa SARS-CoV-2.

Kada organizam proizvede S protein, imuni sistem ga prepoznaje kao strani i pokreće odbrambenu reakciju. To uključuje aktivaciju: Foto: Shutterstock

Kako deluju?

Kada organizam proizvede S protein, imuni sistem ga prepoznaje kao strani i pokreće odbrambenu reakciju. To uključuje aktivaciju:

B limfocita, koji stvaraju antitela

T limfocita, koji uništavaju zaražene ćelije

Na taj način organizam stiče imuni odgovor bez izlaganja stvarnom virusu.

- Da mi je neko ranije saopšto da će ove vakcine imati efikasnost od 95 odsto, rekao bih da sanja - kaže Endrju Pekoš, profesor molekularne mikrobiologije i imunologije.

Nove varijante virusa

Pojava novih varijanti SARS-CoV-2, poput ranih „britanskih“ sojeva, postavila je pitanje da li vakcine i dalje pružaju zaštitu.

Prema stručnjacima, mutacije u šiljastom proteinu do sada nisu bile dovoljne da potpuno izbegnu imuni odgovor izazvan vakcinacijom. Međutim, pokazalo se da neke varijante mogu delimično smanjiti efikasnost vakcina u prevenciji infekcije, iako zaštita od teških oblika bolesti uglavnom ostaje visoka.

- Izgleda da mutacije u šiljastom proteinu kod različitih varijanti ne dopuštaju virusu da potpuno izbegne imuni odgovor koji nam pružaju vakcine - navodi Gigi Gronval sa Univerziteta Džons Hopkins.

Ipak, naučnici upozoravaju da se virus i dalje menja i širi, što povećava verovatnoću pojave novih mutacija koje bi mogle značajnije da utiču na efikasnost vakcina.

Mogućnost prilagođavanja vakcina

Jedna od ključnih prednosti mRNA tehnologije jeste njena fleksibilnost. mRNA vakcine se proizvode standardizovanim postupkom, a njihova osnovna komponenta je genetska sekvenca koja kodira željeni virusni protein.

Zahvaljujući tome, vakcine se mogu relativno brzo prilagoditi novim varijantama virusa promenom te sekvence.

- Ako virus postane endemski, moguće je da će biti potrebne ažurirane verzije vakcina koje bi pratile dominantne varijante u populaciji - objašnjava Gronval, poredeći ovaj pristup sa sezonskim vakcinama protiv gripa.

Istraživači ističu da mRNA tehnologija ima veliki potencijal i izvan COVID-19, posebno u razvoju vakcina protiv gripa, koji se stalno menja Foto: Shutterstock

Potencijal u borbi protiv drugih bolesti

Istraživači ističu da mRNA tehnologija ima veliki potencijal i izvan COVID-19, posebno u razvoju vakcina protiv gripa, koji se stalno menja.

U toku su istraživanja „univerzalnih“ mRNA vakcina protiv gripa koje bi mogle da obezbede širu i dugotrajniju zaštitu od različitih sojeva.