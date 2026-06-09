Kao i kod holesterola, povišeni trigliceridi mogu da budu nasledni - stanje se zove porodična hipertrigliceridemija

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Povišeni trigliceridi uglavnom su posledica pogrešnog načina ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Lekari, ipak, ovaj problem posmatraju uzimajući u obzir celokupni način života. Nedovoljna količina sna, slaba kontrola stresa i neki lekovi, takođe mogu da budu razlog za više nivoe triglicerida.

Šta su trigliceridi?

Trigliceridi su vrsta masnoća (lipida) u krvi, slična holesterolu. Njihov povišen nivo (hipertrigliceridemija) može da poveća rizik od ateroskleroze, odnosno sužavanja i očvršćavanja arterija. Američki koledž kardiologije napominje da izrazito visoki trigliceridi ponekad mogu biti povezani sa pankreatitisom, odnosno upalom pankreasa.

Manje poznati faktori, poput količine sna, unosa alkohola i nivoa stresa, takođe mogu uticati na vrednosti triglicerida. Nema dovoljno dokaza da su ovi faktori direktan uzrok, ali svakako imaju svoju ulogu, smatraju stručnjaci.

- Loša ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, stres i loš san utiču na zdravlje srca, ali se često zanemaruju - kaže dr Endru Frimen, kardiolog Nacionalnog jevrejskog zdravstvenog centra u Denveru. Na primer, i nasleđe je kod nekih pacijenata jedan od odlučujućih činilaca.

Visoki trigliceridi spadaju među tri najčešća uzroka akutnog pankreatitisa Foto: Shutterstock

Genetika

Kao i kod holesterola, povišeni trigliceridi mogu da budu nasledni - stanje se zove porodična hipertrigliceridemija. Kod nekih pacijenata u pitanju je kombinacija genetskih i životnih faktora.

Referentne vrednosti triglicerida u krvi su do 1,70 mmol/L. Kod porodične hipertrigliceridemije koncentracije su u rasponu od 2,30 do 10 mmol/L (ili više).

Što su vrednosti više, veći je i rizik od upale pankreasa. Lečenje je često usmereno na promene u načinu ishrane, uz pomoć nutricioniste, kao i lekove poput gemfibrozila, fenofibrata i nikotinske kiseline.

Reakcija na određene lekove

Određene vrste lekova mogu da povećaju nivo triglicerida, kao na primer neki imunosupresivi, antivirusni lekovi, antipsihotici, hormonska terapija i lekovi za kardiovaskularne bolesti.

Povišeni trigliceridi mogu da se jave i kao reakcija na beta-blokatore, diuretike u terapiji krvnog pritiska, kao i na imunosupresive ciklosporin i takrolimus. U ovakvim situacijama lekari proveravaju terapiju pacijenata i po potrebi je prilagođavaju ili prate lipidni status tokom lečenja.

Prosti šećeri i ugljeni hidrati

Nepravilna ishrana je najčešći uzrok povišenih triglicerida. Višak kalorija i šećera u telu pretvara se u trigliceride i skladišti kao mast. Ishrana bogata ultraprerađenim namirnicama, belim brašnom i šećerom može značajno da pogorša stanje. Preporučuje se prelazak na uravnoteženu, celovitu ishranu sa manje masti i više biljnih namirnica.

Ishrana bogata ultraprerađenim namirnicama, belim brašnom i šećerom može značajno da pogorša stanje. Foto: Profimedia

Alkohol

Konzumacijom alkohola dodatno unosimo kalorije i šećere, što negativno utiče na trigliceride. Takođe, alkohol može da ometa razgradnju masti u jetri i da poveća nivo lošeg holesterola.

Kod veoma visokih vrednosti, lekari često preporučuju potpuno izbegavanje alkohola tokom određenog perioda.

Premalo ili previše sna

Stručnjaci savetuju najmanje 7 sati noćnog sna. Nedostatak sna smatra se faktorom rizika za razvoj gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i povišenog krvnog pritiska, a svi ovi faktori utiču na vrednosti triglicerida.

Poremećaji sna, poput apneje, takođe mogu da povećaju rizik. S druge strane, previše sna (više od 10 sati) može biti povezano sa metaboličkim problemima i nižom fizičkom aktivnošću.

Stres

Stres može indirektno da utiče na trigliceride, jer često vodi ka nezdravim navikama. Kada smo pod jakim stresom, unosimo veće količine šećera, alkohola i namirnica sa dosta soli i nezdravih masti.

Hronični stres takođe može da izazove upalne procese i poveća lučenje lipoproteina koji prenose trigliceride kroz krv, a u tim uslovima raste i rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.