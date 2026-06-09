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Manje doze dva ili tri različita leka obično su efikasnije od velike doze samo jednog preparata

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Visok krvni pritisak pogađa većinu ljudi u poznijim godinama. Procenjuje se da ga nakon 70. godine ima više od 70 odsto odraslih, a mnogima je za njegovo držanje pod kontrolom potrebno više od jednog leka. Kako danas postoji više od 200 lekova za hipertenziju, izbor terapije nije isti za svakog pacijenta.

Prema važećim smernicama, četiri grupe lekova smatraju se osnovom lečenja povišenog krvnog pritiska: blokatori angiotenzinskih receptora (ARB), ACE inhibitori, blokatori kalcijumskih kanala i diuretici. Međutim, lekari pri izboru terapije ne gledaju samo vrednosti pritiska.

- Pored stadijuma hipertenzije, uzimam u obzir i druge zdravstvene probleme pacijenta, kao i njegov svakodnevni život. Važno je čime se osoba bavi, koliko vremena provodi napolju i kakve navike ima, jer sve to može da utiče na izbor terapije - objašnjava dr Ketrin Sakmar, internista i docentkinja medicine na Medicinskom fakultetu Harvard.

Lečenje hipertenzije prvog stadijuma

Prvi stadijum hipertenzije podrazumeva sistolni pritisak između 130 i 139 mmHg ili dijastolni između 80 i 89 mmHg.

- Promene životnih navika u ovom stadijumu mogu značajno da pomognu u snižavanju pritiska i smanje potrebu za većim brojem lekova. To podrazumeva ishranu sa manje soli, više namirnica biljnog porekla i redovnu fizičku aktivnost - kaže dr Sakmar.

Prvi stadijum hipertenzije podrazumeva sistolni pritisak između 130 i 139 mmHg ili dijastolni između 80 i 89 mmHg Foto: Shutterstock

Izbor prvog leka veoma je individualan i zavisi od svakog pacijenta ponaosob, dodaje doktorka.

Blokatori angiotenzinskih receptora (ARB)

Ovi lekovi blokiraju dejstvo hormona angiotenzina, koji dovodi do sužavanja krvnih sudova. Na taj način pomažu da krvni sudovi ostanu opušteni i prošireni.

- Danas se često propisuju kao prvi izbor kod novootkrivene hipertenzije. Posebno se preporučuju osobama sa dijabetesom ili oboljenjima bubrega, jer mogu da pomognu u očuvanju njihove funkcije - navodi dr Sakmar.

ACE inhibitori

ACE inhibitori takođe deluju na sistem angiotenzina i doprinose širenju krvnih sudova. Mnogi pacijenti ih dobro podnose, ali kod nekih mogu da izazovu suv kašalj. Zbog toga lekari danas često daju prednost ARB lekovima kod osoba kojima se terapija tek uvodi.

Blokatori kalcijumskih kanala

Ovi lekovi sprečavaju ulazak kalcijuma u ćelije srčanog mišića i krvnih sudova, što doprinosi njihovom opuštanju.

- Često se koriste kod mlađih osoba sa blagim povišenjem krvnog pritiska. Najčešći neželjeni efekat je oticanje potkolenica i stopala. Osim za hipertenziju, primenjuju se i u lečenju angine pektoris i pojedinih poremećaja srčanog ritma - naglašava doktorka.

Diuretici

Diuretici pomažu organizmu da izbaci višak soli i tečnosti. Iako su veoma efikasni, mogu da izazovu učestalo mokrenje, što nekim pacijentima predstavlja problem.

Diuretici pojačavaju efekat drugih terapija za pritisak Foto: Shutterstock

- Takođe mogu da povećaju osetljivost kože na sunce, pa nisu najbolji izbor za osobe koje mnogo vremena provode na otvorenom. Zato se danas ređe koriste kao prvi lek, ali često pojačavaju efekat drugih terapija za pritisak - sugeriše dr Sakmar.

Kada su potrebna dva ili više lekova

Drugi stadijum hipertenzije podrazumeva vrednosti krvnog pritiska od 140/90 mmHg ili više. U tim slučajevima terapija najčešće uključuje najmanje dva leka.

- Manje doze dva ili tri različita leka obično su efikasnije od velike doze samo jednog preparata - ističe dr Sakmar.