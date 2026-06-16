Tup i uporan bol u leđima, koji se često ignoriše, može biti rani znak raka pankreasa i zato ne treba odlagati pregled

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Jedan od vodećih evropskih hirurga za lečenje raka pankreasa upozorava da ne zanemarujemo rane znake upozorenja koji mogu ukazivati na jedno od najsmrtonosnijih oboljenja. Karcinom pankreasa poznat je kao „tihi ubica“ i ima najnižu stopu preživljavanja u odnosu na ostale maligne bolesti. Rana dijagnoza može značajno da poboljša ishode lečenja, ali mnogi ljudi prve simptome često pogrešno tumače kao bezazlene promene i ne dovode ih u vezu sa ozbiljnom bolešću.

Razvija se neprimetno

Rak pankreasa može da se razvija neprimetno. Kada simptomi postanu izraženi, bolest je često već u uznapredovaloj fazi. Prepoznavanje suptilnih promena u organizmu i brzo reagovanje mogu da budu od presudnog značaja. Dr Nevil Menezes je konsultant hirurg za pankreas u Fondaciji NHS bolnice Ešford i Sent Piters, i on navodi ključne simptome koje ne bismo smeli da ignorišemo, posebno ako se istovremeno javljaju.

Šta ne smemo da ignorišemo?

Kao ključne simptome dr Menezes izdvaja:

* Uporan bol u gornjem delu stomaka ili leđima koji ne prolazi i ne reaguje na terapiju protiv bolova ili lekove za smanjenje želudačne kiseline.

* Neobjašnjiv gubitak telesne težine ili gubitak apetita koji traje duže vreme.

* Žutica, odnosno žutilo kože ili beonjača, često praćeno tamnim urinom ili svetlom stolicom.

* Novootkriveni dijabetes, posebno kod osoba starijih od 50 godina koje nemaju porodičnu istoriju bolesti, kao i kada se dijabetes iznenada pojavi kod osoba koje se zdravo hrane i vode zdrav način života.

* Problemi sa varenjem, poput mučnine, lošeg varenja, nadutosti ili promena u radu creva koje traju bez očiglednog razloga.

* Svrab kože, koji se može javiti i pre pojave žutice.

Svako iznenadno žutilo kože zahteva lekarski pregled, kako bi se isključila ozbiljna oboljenja Foto: Shutterstock

Koliko su ovi simptomi znak raka pankreasa?

- Ovi simptomi ne znače uvek rak pankreasa. Međutim, ako traju duže od četiri nedelje, veoma je važno da se obratite svom lekaru kako bi se isključili ozbiljni zdravstveni problemi. Lekari opšte prakse imaju pristup klinikama za nespecifične, ali ozbiljne simptome, namenjene ranom otkrivanju karcinoma kod pacijenata sa nejasnim, ali potencijalno ozbiljnim simptomima. Ovu ambulantu vodim zajedno sa timom specijalista u pomenutoj NHS bolnici. Slične klinike postoje širom zemlje i vode ih onkološki stručnjaci - kaže dr Nevil Menezes.

Organizacija Pancreatic Cancer Action je britanska humanitarna organizacija posvećena ranom otkrivanju raka pankreasa. Predstavnici ove organizacije pozivaju sve osobe koje imaju navedene simptome da veruju svojim instinktima i potraže savet lekara.