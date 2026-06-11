Jetra i oči povezani mnogo više nego što većina ljudi pretpostavlja

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Kada se pomenu bolesti jetre, većina ljudi najpre pomisli na bolove, nadutost stomaka ili probleme sa varenjem. Međutim, promene na očima takođe mogu da budu upozoravajući znak da sa ovim organom nešto nije u redu. Prema rečima dr Prasane Bhat KS, specijaliste hepatologije i transplantacione medicine, pojedini očni simptomi ponekad se javljaju među prvima i mogu pomoći da se bolest otkrije na vreme.

- Jetra može da utiče na oči, a u mnogim slučajevima očni simptomi predstavljaju jedan od prvih pokazatelja mogućeg problema sa ovim organom. Najpoznatiji znak je žutilo beonjača, odnosno žutica. Ona nastaje kada jetra ne uspeva pravilno da preradi bilirubin, žuti pigment koji se nakuplja u krvi, a zatim taloži u koži i očima - objašnjava dr Bhat.

Međutim, žute beonjače nisu jedina promena koja može ukazivati na bolest jetre. Pregled studija objavljen 2024. godine u stručnom časopisu International Ophthalmology pokazao je da su jetra i oči povezani mnogo više nego što većina ljudi pretpostavlja. Autori navode da se bolesti jetre mogu manifestovati različitim očnim simptomima, od žutila beonjača do suvih očiju kod osoba sa autoimunim bolestima jetre.

Koje promene na očima ukazuju na bolest jetre?

Pored žutila beonjača, bolesti jetre mogu biti povezane i sa:

suvim i nadraženim očima

zamućenim vidom

otokom oko očiju

promenama na mrežnjači kod težih oblika bolesti

braon-zelenim prstenom oko rožnjače, karakterističnim je za Vilsonovu bolest (retko genetsko oboljenje kod kojeg dolazi do nagomilavanja bakra u organizmu)

Kod pojedinih autoimunih bolesti jetre može da se razvije sindrom suvog oka Foto: Shutterstock

- Kod pojedinih autoimunih bolesti jetre može da se razvije sindrom suvog oka zbog smanjenog lučenja suza. Zbog toga čak i naizgled bezazlen simptom, poput uporne suvoće očiju, ponekad može biti povezan sa poremećajem rada jetre - kaže dr Bhat.

Kada je vreme za pregled?

Očni simptomi sami po sebi ne znače nužno da osoba ima bolest jetre. Ipak, prema rečima dr Bhata, pregled ne bi trebalo odlagati ukoliko se promene na očima jave zajedno sa drugim simptomima, kao što su:

žutilo očiju

svrab ili otok oko očiju

promene vida

tamna mokraća ili svetla stolica

oticanje stomaka

neobjašnjiv umor

gubitak apetita

Pregled ne bi trebalo odlagati ukoliko se promene na očima jave zajedno sa drugim simptomima Foto: Shutterstock