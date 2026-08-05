Situacija je još komplikovanija ako imate atopijiski demratitis. Moguće je da će kod nekih osoba umereno izlaganje suncu privremeno ublažiti tegobe

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Visoke spoljašnje temperature vazdua, pojačana vlažnost, dugotrajan boravak na suncu, mogu da izazovu neprijatan osećaj svraba kod većine osoba sa osetljvom kožom. Situacija je još komplikovanija ako imate atopijiski demratitis. Moguće je da će kod nekih osoba umereno izlaganje suncu privremeno ublažiti tegobe, dok će kod drugih visoke letnje teperature i UV zračenje izazati dodatno pogoršanje.

Kako do boljeg kvaliteta života?

Ekcem praćen osćeajem svraba, crvenilom, suvoćom, perutanjem i iritacijom u bitnoj meri utiče na svakodnevni život. Svrab nekada budi pacijente tokom noći, utiče na koncentraciju na poslu, crveni osip često izaziva nelagodu i nesigurnost.

Atopijski dematitis izaziva ekcem, stanje ne može u potpunosti da se izleči, ali dobra vest jeste da činjenica da simptomi mogu da se značajno ublaže.Dermatolog dr Entoni Fernandez napominje da promene životnih navika i pravilna nega mogu u bitnoj meri da kontrolišu bolest i poboljšaju kvalitet života.

Iako opuštajuća kupka sa puno pene nije najbolji izbor za osobe sa ekcemom, postoje brojne aktivnosti koje mogu biti korisne. Kratko dremanje, šetnja ili nekoliko minuta vežbi svesne prisutnosti (mindfulness) svakog jutra mogu doprineti boljoj kontroli simptoma.

Iako opuštajuća kupka sa puno pene nije najbolji izbor za osobe sa ekcemom, postoje brojne aktivnosti koje mogu biti korisne. Foto: Shutterstock

Zašto su mindfulness i mentalno zdravlje važni?

Kod osoba sa ekcemom stres se često manifestuje kroz pogoršanje simptoma na koži. To zatim dodatno povećava stres i stvara začarani krug.

Dr Fernandez objašnjava da osobe sa atopijskim dermatitisom drugačije doživljavaju svrab jer njihov nervni sistem reaguje pojačano. Drugim rečima, osobe sa ekcemom nemaju samo osetljiviju kožu, već i osetljiviji nervni sistem. Zato briga o mentalnom zdravlju može doprineti i boljoj kontroli bolesti.

Pored toga, atopijski dermatitis je hronično oboljenje. Iako kod nekih osoba simptomi nestanu s godinama, mnogi se sa njim bore čitav život. Kao i kod drugih hroničnih bolesti, emocionalni teret često može biti podjednako težak kao i fizički simptomi.

Kako da bolje kontrolišete atopijski dermatitis?

Psihoterapija

Problemi sa samopouzdanjem, frustracija zbog svraba ili osećaj da bolest kontroliše svakodnevni život mogu biti dobar razlog za razgovor sa stručnjakom za mentalno zdravlje. Psihoterapija može da pomogne u boljem razumevanju veze između stresa i simptoma.

Grupe podrške

Grupe podrške omogućavaju razmenu iskustava sa osobama koje prolaze kroz slične izazove. One mogu biti koristan izvor informacija o novim terapijama, proizvodima za negu kože i praktičnim savetima za svakodnevni život sa ekcemom.

Mindfulness

Mindfulness podrazumeva aktivnosti koje pomažu da se usredsredimo na sadašnji trenutak i bolje povežemo sa svojim telom i okruženjem. To su na primer, meditacija, joga, tai či, či gong, vežbe disanja.

Mindfulness podrazumeva aktivnosti koje pomažu da se usredsredimo na sadašnji trenutak i bolje povežemo sa svojim telom i okruženjem Foto: Shutterstock

Tehnike samoumirivanja

Kada svrab postane nepodnošljiv, češanje dodatno oštećuje kožu i poveća rizik od infekcije. Savet je da ako je moguće pokušamo da izbegnemo češanje na primer kretanjem, laganim istezanjem, kratkom šetnjom, slušanjem omiljene muzike. Od pomoći mogu da budu i antistres loptica, igranje sa kućnim ljubimcom, ljuljanje u stolici za ljuljanje ili ležaljci.

Dr Fernandez navodi nekoliko načina koji značajno pospešuju kontrolu simptoma: to su terapija, fizička aktivnost, ishrana, dobra nega kože, okruženje.

Danas postoje nove terapijske opcije u obliku tableta, injekcija i krema koje mnogim pacijentima donose značajno olakšanje.

Takođe, pravilno lečenje drugih alergijskih stanja, poput određenih oblika astme ili intolerancije na histamin, može pozitivno da utiče na stanje kože.

Fizička aktivnost

Mnogi ljudi sa težim oblikom ekcema odustaju od vežbanja jer znojenje i porast temperature kože mogu da pojačaju svrab. Stručnjaci ipak kažu da koristi fizičke aktivnosti daleko nadmašuju moguće neprijatnosti. Savet je da pijte dovoljno vode, birajte aktivnosti koje izazivaju manje znojenja, poput pilatesa, nosite široku pamučnu odeću, vežbajte u klimatizovanom prostoru, redovno uklanjajte znoj sa kože nežnim tapkanjem peškirom, koristite hladne obloge kada je potrebno, razmotrite plivanje ako vam hlor ne pogoršava simptome, nanesite hidratantnu kremu pre i posle treninga, izbegavajte veoma tople tuševe i saune.

Savet je da pijte dovoljno vode, birajte aktivnosti koje izazivaju manje znojenja Foto: Shutterstock

Svakodnevna nega

Osobe sa atopijskim dermatitisom treba da vode računa o svakodnevnoj nezi kože.

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