Često nismo svesni problema sve dok ne dođe do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, a nekada, nažalost, i do srčanog ili moždanog udara.

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Krvni sudovi funkcionišu kao složen sistem saobraćajnica. Oni obezbeđuju da krv bogata kiseonikom nesmetano putuje od srca do svakog dela tela. Ateroskleroza je proces tokom kojeg se plak nakuplja u arterijama usled složenog procesa oštećenja unutrašnjeg zida krvnog suda, taloženja masnoća, holesterola i drugih materija. Sporo nakupljanje plaka traje neprimetno tokom više decenija. Često nismo svesni problema sve dok ne dođe do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, a nekada, nažalost, i do srčanog ili moždanog udara.

Srce trpi opterećenje tokom fizičkog napora, stresa

Do začepljenja arterija dolazi kada se masne materije, holesterol, ćelijski otpadni proizvodi i kalcijum nakupljaju unutar krvnih sudova. Ove naslage medicinski se nazivaju plak. Vremenom plak raste, postaje tvrđi i sužava krvne sudove. Kada se suženje javi u krvnim sudovima koji snabdevaju srčani mišić, razvija se koronarna bolest srca. Srčanom mišiću je neophodno stalno snabdevanje kiseonikom kako bi efikasno pumpao krv. Kada začepljene arterije ograniče dotok kiseonika, srce počinje da trpi opterećenje, naročito tokom fizičkog napora ili stresa.

Kada začepljene arterije ograniče dotok kiseonika, srce počinje da trpi opterećenje, naročito tokom fizičkog napora ili stresa. Foto: Shutterstock

Bol ili pritisak u grudima

Bol ili pritisak u grudima najčešći su pokazatelji smanjenog protoka krvi ka srčanom mišiću. Pacijenti se žale na osećaj težine, stezanja ili punoće u grudima. Bol se uglavnom javlja tokom fizičke aktivnosti ili emocionalnog stresa, kada srcu treba više kiseonika, a obično se smiruje u stanju mirovanja.

Otežano disanje

Kada srce ne može da ispumpa dovoljno krvi da zadovolji potrebe organizma, javlja se osećaj nedostatka vazduha. Penjanje uz stepenice ili nošenje namirnica odjednom postaju veoma naporni jer mišići ne dobijaju dovoljno kiseonika.

Neobjašnjiv umor

Kada su krvni sudovi suženi, srce mora mnogo napornije da radi kako bi održalo cirkulaciju. Ovaj dodatni napor može da dovede do hroničnog umora, čak i kada osoba dovoljno spava.

Tokom kretanja mogu da se jave bolni grčevi u listovima, butinama ili kukovima, jer mišići ne dobijaju dovoljno krvi bogate kiseonikom. Foto: Shutterstock

Bolovi i grčevi u nogama tokom hodanja

Kada začepljenje zahvati krvne sudove nogu, razvija se stanje poznato kao periferna arterijska bolest. Tokom kretanja mogu da se jave bolni grčevi u listovima, butinama ili kukovima, jer mišići ne dobijaju dovoljno krvi bogate kiseonikom.

Vrtoglavica i ošamućenost

Smanjen protok krvi ka mozgu može da izazove iznenadne epizode vrtoglavice ili osećaj nestabilnosti. To se dešava kada mozak privremeno ne dobija dovoljno kiseonika.

Simptomi

Najčešći simptomi začepljenih arterija su:

* utrnulost, osećaj hladnoće ili slabost u šakama i stopalima;

* rane ili čirevi na prstima, stopalima ili nogama koji sporo zarastaju;

* promena boje kože na nogama ili rukama, koja može postati bleda ili plavičasta;

* ubrzan, nepravilan ili preskačući rad srca čak i u mirovanju;

* česte i jake glavobolje ili neobjašnjiv bol u vilici i vratu.

Ukoliko se na vreme ne dijagnostikuju i ne leče, začepljene arterije mogu da dovedu do ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja. Dugotrajno smanjenje protoka krvi vremenom slabi srčani mišić i može da dovede do srčane slabosti. Ukoliko dođe do pucanja dela plaka, na tom mestu može da se formira krvni ugrušak. Takvo iznenadno i potpuno začepljenje prekida dotok krvi u deo srčanog mišića i dovodi do akutnog srčanog udara. Ako ugrušak prekine dotok krvi u mozak, nastaje moždani udar.