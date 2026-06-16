Ono što radite u prvim satima nakon buđenja može značajno uticati na zdravlje srca, zbog čega je važno izbegavati navike koje dodatno opterećuju kardiovaskularni sistem

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Jutra su važnija za srce nego što mislite. Prvih nekoliko sati u danu su vreme kada je srce najviše opterećeno. Kada se telo probudi, nivo kortizola raste, krvni pritisak raste, a srčani ritam se menja dok telo prelazi iz režima odmora u „režim akcije“.

Istraživanja pokazuju da su kardiovaskularni događaji češći u prvim satima nakon buđenja. Jedna velika studija pokazala je značajno povećanje srčanih udara i iznenadne srčane smrti ujutru. Stoga je važno šta jedete, pijete ujutru i koliko sebi stvarate stresa na početku dana.

Dr Sandžaj Bhojradž, sertifikovani interventni kardiolog i lekar funkcionalne medicine, otkrio je za CNBC pet stvari koje nikada ne radi pre 9 ujutru nakon više od 20 godina lečenja srčanih udara.

Slatki napici od kafe

Zaslađeni late makijato može da sadrži 30 do 50 grama šećera čak i pre nego što pojedete pravi obrok. Ovaj brzi porast glukoze u krvi stimuliše lučenje insulina i može doprineti dugoročnom metaboličkom stresu. Pored toga, nakon takvog pića glad se često brzo vraća, jer šećer izaziva brzi nalet energije, a zatim i nagli pad.

Slatka peciva za doručak

Kroasani, mafini i slična peciva loš su izbor ujutru, posebno na prazan stomak. Obično su bogati rafinisanim ugljenim hidratima i zasićenim mastima, ali siromašni vlaknima i proteinima, koji usporavaju porast šećera u krvi. Rezultat je brzi skok energije, nakon čega slede pad energije, umor i nova želja za hranom. Kako upozorava kardiolog, srcu nisu potrebne takve dodatne fluktuacije rano ujutru.

Slatka peciva za doručak izazivaju nagle skokove i padove šećera u krvi, što može dodatno opteretiti srce Foto: Shutterstock

Prerađeno meso za doručak

Slanina, kobasice, šunka i slični proizvodi često sadrže mnogo soli i zasićenih masti. Mnogi sadrže i konzervanse poput nitrata, koje su istraživanja povezala sa povećanim kardiovaskularnim rizikom kada se redovno konzumiraju. Povremena konzumacija, kaže on, nije problem. Problem nastaje kada takva hrana postane svakodnevni doručak.

Konzumiranje energetskih pića

Kardiolog je posebno izričit kada su u pitanju energetska pića. Kaže da ih nikada ne pije ujutru. Ova pića često sadrže velike količine kofeina, šećera i drugih stimulansa, što može dodatno opteretiti kardiovaskularni sistem. Mogu povećati broj otkucaja srca i krvni pritisak, a kod nekih ljudi čak izazvati poremećaje srčanog ritma. To je posebno problematično odmah nakon buđenja, kada se telo tek priprema za dan.

Početak dana bez hrane, uz stres i kafu

Preskakanje doručka samo po sebi nije nužno nezdravo. Ako osoba svesno posti, pije dovoljno vode, vežba ujutru i započinje dan mirno, to je druga priča. Međutim, mnogi zapravo ne poste planski. Dan počinju u žurbi, piju kafu na prazan stomak, proveravaju mejlove i ponekad uzimaju lekove bez hrane. Do 10 ujutru njihov nervni sistem može biti preopterećen, a nivo šećera u krvi značajno da varira.

Kako starimo, telo sve teže podnosi ovakve oscilacije. Zato jutarnja rutina koja uključuje vodu, hranljiv obrok i malo vremena za mir može pomoći organizmu da započne dan na uravnoteženiji način.

Kako izgleda jutro jednog kardiologa?

Dr Bhojradž kaže da su njegova jutra jednostavna, jer je doslednost važnija od savršenstva. Fokusira se na proteine, vlakna, hidrataciju i miran početak dana.

Zaslađeni kafeni napici mogu već na početku dana izazvati nagli porast šećera u krvi i dodatni metabolički stres Foto: Shutterstock

Za doručak često jede jaja sa voćem ili sveži sir sa bobičastim voćem i orašastim plodovima. Takođe voli grčki jogurt ili ovseni obrok sa čia semenkama. Ponekad pojede samo polovinu doručka dok sprema užinu za decu, a ostatak završi kasnije.

Obično prvo pije vodu, a tek onda kafu. Smatra da kofein ne bi trebalo da bude prvi signal telu da je dan počeo. Veruje da ljudi često potcenjuju koliko nervni sistem utiče na zdravlje srca.