Kamenci u žuči su očvrsnute naslage koje se formiraju u žučnoj kesi usled poremećaja hemijskog sastava žuči

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Napad žuči nekada može da imitira simptome srčanog udara, gorušice i problema sa varenjem. Lekari kažu da često počinje posle obilnog i masnog obroka, a napad traje od 30 minuta do nekoliko sati. Najčešće prestaje kada kamen prođe kroz cistični kanal - mala cev koja povezuje žučnu kesu sa glavnim žučnim putevima i oslobađa protok žuči. Ipak, ako se to ne dogodi, potrebna je hitna medicinska pomoć.

Mali organ - veliki bol

Žučna kesa je mali organ u obliku kruške, smešten ispod jetre, i služi za skladištenje žuči - tečnosti koju proizvodi jetra. Ova tečnost pomaže razgradnju masti tokom varenja. Žučna kesa je mala, ali može da izazove jak bol i imitira srčani udar, objašnjava dr Klil Babin, specijalista opšte hirurgije iz Atlantic Health.

Šta su kamenci u žuči?

Kamenci u žuči su očvrsnute naslage koje se formiraju u žučnoj kesi usled poremećaja hemijskog sastava žuči. To se često dešava zbog viška supstanci poput holesterola ili bilirubina u žuči. Ovi kamenci mogu biti sitni poput zrna šećera ili narasti do veličine loptice za golf. Najčešći uzrok bolesti žučne kese jeste blokiranje oticanja žuči usled kamenaca. Simptomi često počinju pojavom bilijarne kolike, što je medicinski naziv za nekomplikovani napad izazvan kamencima u žuči.

Može da imitira simptome srčanog udara, gorušice i problema sa varenjem Foto: Shutterstock

Rani znaci problema sa žučnom kesom

Dr Babin kaže da mnogi pacijenti uopšte nemaju simptome.

- Često kamence otkrijemo slučajno, tokom dijagnostičkih snimanja iz drugih razloga - navodi doktor.

Kod osoba koje imaju simptome, najčešće se javlja žučni napad, bilijarna kolika.

Kako izgleda bol u žučnoj kesi?

Osobe koje osećaju bol povezan sa žučnom kesom najčešće ga opisuju kao jak bol u gornjem desnom delu stomaka, odmah ispod rebara, ili čak ispod grudne kosti. Bol se može širiti prema desnoj strani leđa i desnom ramenu.

Obično se javlja 30 do 60 minuta nakon konzumiranja masne ili pržene hrane i može trajati od 30 minuta do čak šest sati. Mnogi ljudi ovaj bol pogrešno smatraju gorušicom ili lošim varenjem. Dešava se da pacijenti dođu u hitnu pomoć zato što pomisle da imaju srčani udar.

Pojedini bolesnici žale se na bol u predelu srca, osećaj kao da ih neko bode u leđa oko srca, a da se na kraju otkrije žučni kamen. Zbog sličnosti simptoma, nikada ne treba odlagati hitnu medicinsku pomoć ukoliko postoji sumnja na srčani problem, kažu lekari.

Ostali simptomi

Postoje i drugi simptomi koji mogu ukazivati na bolest izazvanu kamencima u žuči:

* Tamnosmeđa mokraća

* Povišena temperatura ili groznica

* Svetla, bledunjava stolica boje krede

* Pojačano znojenje

* Žutilo kože ili beonjača (žutica)

- Iako su bol i znojenje česti tokom napada izazvanog kamencima, drugi simptomi, poput temperature, žutice i svetle stolice, mogu da ukažu na ozbiljnije stanje i zahtevaju hitno lečenje - kaže dr Babin.

Namirnice sa visokim sadržajem masti podstiču žučnu kesu da se stegne i oslobodi žuč u creva kako bi pomogla razgradnju masti Foto: Cseh Ioan / Alamy / Alamy / Profimedia

Najčešći uzroci i okidači problema sa žučnom kesom

Glavni okidač bola povezanog sa žučnom kesom jeste unos masne hrane. Takođe, kisele namirnice i veća količina proteina mogu izazvati tegobe.

Namirnice sa visokim sadržajem masti podstiču žučnu kesu da se stegne i oslobodi žuč u creva kako bi pomogla razgradnju masti. Kamenci mogu da ometaju ovaj proces tako što sprečavaju pražnjenje žučne kese, zbog čega dolazi do bola.

Faktori rizika za probleme sa žučnom kesom

Sledeći faktori povećavaju rizik od razvoja problema sa žučnom kesom:

* Ženski pol

* Hormonska terapija estrogenom

* Gastrični bajpas i nagli gubitak telesne težine

* Starije životno doba

* Oralni kontraceptivi

* Lična ili porodična istorija kamenaca u žuči

* Trudnoća

* Stanja kao što su gojaznost, dijabetes i hiperholesterolemija (povišen LDL, takozvani „loš“ holesterol)

* Određeni lekovi, uključujući GLP-1 terapiju i lekove za lečenje Kronove bolesti, hemolitičke anemije i povišenih triglicerida

Kada treba posetiti lekara?

Dr Babin savetuje da se svako ko često ili uporno oseća bol ili nelagodnost u gornjem delu stomaka, posebno nakon masnih obroka, obrati svom izabranom lekaru ili gastroenterologu.

Lekar može proceniti simptome i proveriti prisustvo kamenaca pomoću ultrazvučnog pregleda, laboratorijskih analiza krvi i drugih dijagnostičkih metoda.