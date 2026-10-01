DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Mesto na kojem se javlja bol u leđima može pružiti važne tragove o njegovom uzroku i ponekad ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja koja zahtevaju lekarsku procenu

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Bol u leđima mnogima deluje kao česta pojava, ali mesto gde se javlja može ukazivati na ozbiljniji problem koji ponekad zahteva što pre traženje medicinske pomoći.

Bol u leđima je čest i, prema jednoj studiji, jedan je od najčešćih oblika invaliditeta na svetu. Prema Univerzitetu u Pensilvaniji, mnogi ljudi doživljavaju bolove u leđima između 40. i 60. godine. Bol u leđima ponekad može ukazivati na probleme sa organima ili uklješteni živac, u zavisnosti od toga gde se u leđima bol javlja.

Postoje specifični tretmani za svaku vrstu bola u leđima, a neki bolovi mogu zahtevati hitnu negu. Trebalo bi da potražite medicinsku pomoć ako je bol u leđima praćen groznicom, ako imate nenamerni gubitak težine ili ako imate kvržicu ili otok u leđima. Ako bol ne nestane nakon odmora ili je gori noću, ili ako se pogorša kada kijate, kašljete ili imate stolicu, takođe treba da potražite medicinsku pomoć, posebno ako osećate bol između ramena.

Bol ispod rebara

Ovaj bol može ukazivati na probleme sa bubrezima, crevima, pankreasom ili matericom.

- Ako neko ima problema sa bubrezima, bol se obično javlja u oblastima gde se nalaze bubrezi, što je ispod grudnog koša sa svake strane kičme - rekla je osteopata Nađa Alibhai za The Sun.

Ovo potencijalno može ukazivati na hroničnu bolest bubrega, koju mogu izazvati dijabetes i visok krvni pritisak. Bolest može dovesti do otkazivanja bubrega, što uzrokuje nakupljanje štetnih otpadnih materija u telu i zahteva lečenje dijalizom ili ponekad transplantaciju organa.

Bol ispod rebara može ukazivati na probleme sa bubrezima, pankreasom, crevima ili drugim organima Foto: Shutterstock

Problemi sa pankreasom, poput akutnog pankreatitisa, obično izazivaju iznenadne, jake bolove u sredini stomaka. Pankreatitis se javlja kada pankreas oteče tokom kratkog vremenskog perioda i može dovesti do teškog akutnog pankreatitisa i ozbiljnih komplikacija.

Upala u delovima debelog creva koji su bliži leđima takođe može izazvati bol ispod rebara.

- Pritisak u rektumu ili debelom crevu zbog blokade kao što je tvrda stolica može izazvati bol koji se širi u leđa ili stomak - objasnio je farmaceut Abas Kanani. Bol u leđima tokom trudnoće je veoma čest u ranim fazama. Ponekad se ovaj bol javlja kada se mišići materice kontrahuju ili zatežu.

Bol u kičmi

Sam bol u leđima može ukazivati na brojna medicinska stanja, uključujući spinalnu stenozu, koja uzrokuje suženje kičmenog kanala u donjem delu leđa.

- Ona vrši pritisak na kičmenu moždinu ili živce koji idu od kičmene moždine do mišića, što uzrokuje bol - dodao je Kanani.

Spinalna stenoza može se javiti bilo gde u kičmi, ali je najčešća u donjem delu leđa. Prilično je česta, sa degenerativnim promenama u kičmi koje pogađaju do 95 odsto ljudi do 50. godine. Jedan redak oblik stenoze naziva se sindrom kauda ekvina, koji uzrokuje iznenadnu jaku kompresiju svih živaca u donjem delu leđa.

Može izazvati išijas sa obe strane, slabost ili utrnulost u nogama, ispod genitalija ili oko anusa. Stanje takođe može otežati mokrenje ili gubitak kontrole nad crevima. To je medicinska hitnost, a ponekad je potrebna hitna operacija kako bi se izbegla trajna paraliza i inkontinencija.

Išijas nastaje kada je išijadični živac nadražen ili pritisnut, što izaziva bol koji se iz donjeg dela leđa širi kroz zadnjicu i niz nogu Foto: Shutterstock

- Degenerativna bolest diskova nastaje kada svakodnevno kretanje, vežbanje i povrede uzrokuju da se diskovi isuše i istroše, što dovodi do bolova u kičmi - objasnio je Kanani. Artritis takođe može izazvati bol i ukočenost u kičmi. Češći je u donjem delu leđa i vratu, ali ukočenost ili osetljivost mogu se osetiti u leđima ako osoba ima spinalni artritis.

Bol u donjem delu leđa

Kako starimo, često osećamo bol u donjem delu leđa, što može ukazivati na istegnuće mišića ili iskliznuće diska. Bol u donjem delu leđa takođe može ukazivati na herniju diska, koja uzrokuje uklještenje živca. Bol kod određenih pokreta kao što su stajanje ili savijanje može biti intenzivan i oštar, i često je rezultat nesreće i istegnuća mišića.

Loše držanje, prekomerna upotreba mišića i povrede tetiva i ligamenata u leđima mogu dovesti do grčeva. U retkim slučajevima, bol u donjem delu leđa može biti i znak nekih vrsta raka, uključujući tumore kičme, rak pluća, rak dojke, rak gastrointestinalnog trakta i rak krvi.

Bol u gornjem delu leđa

Ovaj bol može značiti da osoba ima uklješteni živac. To se dešava kada okolna tkiva, kao što su kosti, hrskavica, mišići ili tetive, vrše preveliki pritisak na živac, što može izazvati bol u rukama, vrhovima prstiju i prstima, gde osoba oseća peckanje, utrnulost i trnjenje.

Bol u vratu

Bol u vratu može biti uzrokovan nepravilnim položajem kičme ili lošom fleksibilnošću u drugim delovima tela. To može uticati na način hodanja, što zauzvrat može vršiti pritisak i naprezanje na sve delove leđa i vrata.