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Pušenje je najvažniji faktor rizika, ali HOBP može da se razvije i kod osoba koje nikada nisu pušile. Rizik povećavaju dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu, hemikalijama i prašini na radnom mestu, kao i višegodišnje izlaganje duvanskom dimu iz okoline

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Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) razvija se postepeno, zbog čega mnogi prve simptome dugo ne prepoznaju.

Uporan kašalj često smatraju posledicom pušenja, a nedostatak vazduha pripisuju godinama ili slabijoj kondiciji, pa bolest neretko ostaje neotkrivena sve dok tegobe ne počnu ozbiljnije da ometaju svakodnevne aktivnosti.

- Ljudi često misle da su samo ostarili, da nisu dovoljno fizički aktivni ili da su podložniji infekcijama. Na taj način objašnjavaju simptome i odlažu odlazak lekaru - kaže dr Džesika Mekkenon, pulmolog iz Opšte bolnice Masačusets i saradnik Medicinskog fakulteta Harvard.

Prema njenim rečima, svaki novonastali ili postepeno pogoršavajući nedostatak vazduha pri naporu, posebno kod pušača, bivših pušača i osoba koje su godinama bile izložene duvanskom dimu, zagađenom vazduhu ili hemikalijama, može da bude znak HOBP-a.

Šta je HOBP?

HOBP je hronična bolest pluća koja otežava protok vazduha kroz disajne puteve i otežava disanje. Obuhvata dve najčešće forme bolesti - hronični bronhitis i emfizem. Karakterišu je promene na disajnim putevima i plućnim alveolama, odnosno sitnim vazdušnim kesicama u plućima.

Nedostatak vazduha pri naporu je posebno indikovan simptom Foto: Shutterstock

Bolest je jedan od vodećih uzroka smrti u svetu.

Simptomi koji se lako previde

Pored kratkog daha, upornog kašlja i umora, na HOBP mogu da ukazuju i:

pojačano stvaranje sluzi i iskašljavanje

povremeno šištanje ili sviranje u grudima

osećaj stezanja u grudima

sporiji oporavak nakon respiratornih infekcija

potreba da zastanete tokom aktivnosti kako biste došli do daha

- Kod nekih osoba simptomi se povremeno pogoršavaju, a zatim privremeno popuštaju. Ova pogoršanja nazivaju se egzacerbacijama i karakteristična su za tok bolesti - navodi pulmolog.

Bolesti sa sličnim simptomima Rani simptomi HOBP-a mogu da liče na tegobe koje izazivaju: * gastroezofagealna refluksna bolest (GERB)

* srčana slabost i druge bolesti srca

* astma

* bronhiektazije

* intersticijske bolesti pluća

* alergije

* pojedini lekovi, uključujući ACE inhibitore koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska, srčane slabosti i bolesti bubrega

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se najčešće potvrđuje spirometrijom, jednostavnim testom kojim se meri količina vazduha koju osoba može da izdahne i brzina izdisaja.

Test se obično radi pre i nakon primene bronhodilatatora, leka koji širi disajne puteve.

- Bez spirometrije nije moguće sa sigurnošću potvrditi da je reč o HOBP-u - ističe dr Mekkenon.

Bez spirometrije nije moguće sa sigurnošću potvrditi da je reč o HOBP-u Foto: Shuterstock

Iako ne može da se izleči, rano otkrivanje bolesti omogućava pravovremeno lečenje koje može da ublaži simptome, smanji broj pogoršanja i uspori napredovanje bolesti. Terapija najčešće uključuje inhalacione lekove, a važni su i prestanak pušenja, plućna rehabilitacija i redovna vakcinacija.

HOBP ne pogađa samo pušače

Pušenje je najvažniji faktor rizika, ali HOBP može da se razvije i kod osoba koje nikada nisu pušile. Rizik povećavaju dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu, hemikalijama i prašini na radnom mestu, kao i višegodišnje izlaganje duvanskom dimu iz okoline.

Novo istraživanje objavljeno u junu 2026. godine pokazalo je da izloženost duvanskom dimu tokom detinjstva, pa čak i tokom trudnoće, povećava rizik od razvoja HOBP-a u odraslom dobu.

Sve značajniji faktor rizika predstavlja i dugotrajna izloženost dimu nastalom sagorevanjem drveta, uglja, biljnih ostataka ili životinjskog otpada koji se koriste kao gorivo.