Ukoliko se jak bol u gornjem delu stomaka pogoršava, širi se u leđa, a praćen je povraćanjem ili nemogućnošću uzimanja hrane i tečnosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć, jer pankreatitis može da zahteva hitno lečenje.

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Pankreatitis je zapaljenje pankreasa, organa koji luči probavne sokove i hormone, poput insulina, koji je odgovoran za kontrolu nivoa šećera u krvi. Kod većine pacijenata bolest ima blaži tok, ali kod dela obolelih može biti praćena veoma jakim bolovima.

Pojedini lekari kažu da je bol stalan i gotovo nepodnošljiv. Ukoliko se jak bol u gornjem delu stomaka pogoršava, širi se u leđa, a praćen je povraćanjem ili nemogućnošću uzimanja hrane i tečnosti, potrebno je potražiti medicinsku pomoć, jer pankreatitis zahteva hitno lečenje.

Lekovi i životne navike kontrolišu bol

Stručnjaci kažu da kontrola bola kod pankreatitisa zahteva kombinaciju medicinskih tretmana i promena životnih navika.

Tri osobe koje su iskusile bol zbog pankreatitisa kažu da je najvažnije da slušate svoje telo i da prepoznate simptome.

Ovo su njihove priče...



Život sa hroničnim stanjem

Derrick Winke, 59-godišnji poreski računovođa iz Clarkstona u Mičigenu, mislio je da ima stomačni virus u martu 2016. godine.

Nije mnogo jeo i imao je jake bolove. Kada je bol postao toliko jak da više nije mogao da radi, supruga ga je odvela u hitnu službu.

- Od tog trenutka pa nadalje, proveo sam devet meseci u bolnici - kaže Derrick.

Ispostavilo se da je imao žučne kamence, koji su vremenom doveli do nekrotizujućeg pankreatitisa.

Najčešći uzroci pankreatitisa su: * žučni kamenac * alkohol * povišen nivo triglicerida u krvi

Najčešći uzroci pankreatitisa su žučni kamenac, alkohol i povišen nivo triglicerida u krvi Foto: Shutterstock

- Moj pankreas je odumirao i uništavao je i druge unutrašnje organe - dodaje Derrick i navodi da je samo nekoliko meseci pre odlaska u bolnicu imao detaljan sistematski pregled.

- Imao sam višak kilograma, trebalo je da više vodim računa o pravilnoj ishrani, ali nisam imao nikakve ozbiljnije tegobe - kaže Derrick.

Od 2016. do 2019. godine imao je 56 operacija, uključujući uklanjanje žučne kese, slepog creva, polovine pankreasa i većeg dela tankog creva.

Posle svega kaže - pankreatitis jako boli.

- Napad je izuzetno bolan. Ja sam stalno u nekom nivou bola jer imam hronični oblik, oko 1 ili 2 na skali od 1 do 10 - ističe on.

Svoje stanje kontroliše redovnim analizama krvi na svaka tri meseca, vodi računa o ishrani i uz svaki obrok uzima lek na recept koji sadrži enzime za varenje.

Prepoznavanje i rešavanje bola

Brittney Long, 27-godišnja stručnjakinja za marketing iz Coeur d'Alenea u Ajdahu, nije imala nikakve zdravstvene probleme pre nego što je dobila pankreatitis u aprilu 2022. godine.

- Imala sam osećaj kao da imam menstrualne grčeve i ignorisala sam bol najmanje nedelju dana - kaže ona.

Bol se pogoršavao svaki put nakon jela. Krajem nedelje imala je obilniju večeru i tada se stanje naglo iskomplikovalo.

- Nisam mogla ni da legnem na krevet. Imala sam nepodnošljiv bol - kaže Long.

Na kraju sam otišao u hitnu pomoć, jer je to bio najgori bol koji sam ikada osetio Foto: Shutterstock

Njen dečko ju je te noći odveo u hitnu pomoć. Kada joj je medicinski tim rekao da ima pankreatitis, Brittney nije mogla da poveruje.

- Nikada ranije nisam čula za to. Nisam znala šta je to i bilo me je strah - kaže ona.

Nakon izlaska iz bolnice, posetila je gastroenterologa. Kasnije je saznala da njena žučna kesa nije pravilno funkcionisala. Sada se oseća bolje, ali navodi da se i dalje bori sa mnogim problemima nakon dijagnoze autoimunog pankreatitisa.

Suočavanje sa ponavljajućim simptomima

Monroe Marshall, 28-godišnji istraživač iz Glenvila u Njujorku, kaže da nije bio spreman za iskustvo sa pankreatitisom.

U maju 2021. godine bio je na putovanju sa suprugom i njenom najboljom prijateljicom u Njujorku. Tokom celog putovanja imao je ozbiljne probleme sa varenjem.

U početku je mislio da je razlog nekoliko alkoholnih pića koja je popio ili možda kafa.

Ali stanje se nije popravljalo...

Problemi sa varenjem nastavili su se i po povratku kući, a dobio je i blagu temperaturu. Sledećeg jutra bol se vratio.

- Nekoliko dana kasnije probudio sam se misleći da imam veoma jaku gorušicu, ali postajalo je sve gore i gore - kaže Monroe.

Nije mogao ništa da jede, a bol se dodatno pogoršao nakon povraćanja. Kada bol nije prestajao tokom celog dana, otišao je u ambulantu gde su mu dali lek protiv mučnine.

Ni to mu nije mnogo pomoglo.

- Na kraju sam otišao u hitnu pomoć, jer je to bio najgori bol koji sam ikada osetio - kaže on.

Najveći deo bola bio je u gornjem delu stomaka.Bio je to intenzivan spoj povraćanja i jakog bola.

- Bilo je nepodnošljivo i nije prestajalo - kaže on.

Napda je čest posle obilnijeg i masnog jela Foto: Shutterstock

Lekari su uradili analize i rekli Monroeu da ima ponavljajući akutni pankreatitis.

Proveo je osam dana u bolnici. Kada se vratio kući, počeo je više da obraća pažnju na ishranu. Kaže da i dalje prilagođava životne navike i pokušava da jede manje masne hrane.

Pankreatitise delimo s obzirom na pojavu simptoma na akutni i hronični. * Akutna upala pankreasa se javlja iznenada, a epizoda napada traje oko 48 sati. Za to vreme pacijent oseća jak bol u predelu stomaka, koji se može širiti u leđa i ispod desne lopatice. Uz odgovarajuću terapiju, akutni pankreatitis se leči veoma uspešno. * Hronična upala pankreasa nastaje posle nekoliko uzastopnih epizoda akutnog pankreatitisa, i dovodi do neprestane degeneracije pankreasa i do trajnog oštećenja njegove endokrine funkcije.

Šta kaže lekar?

Podršku pronalazi i putem društvenih mreža i organizacija koje se bave pankreatitisom iz ugla pacijenata.

Dr Patricia Pinto-Garcia potvrđuje da je pankreatitis veoma bolno stanje.