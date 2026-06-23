Jak bol nam poručuje da je u pitanju hitno stanje. Lekari kažu da ipak nema razloga za strah i paniku. Operacijom se veoma uspešno rešava problem

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Slepo crevo se nalazi u donjem desnom uglu stomaka. Povezano je sa debelim crevom, izgleda kao crvuljak dug 5 do 10 cm i širok 6 do 8 milimetara. Do upale slepog creva dolazi kada se ovaj crvuljak zapuši iz različitih razloga. Jak bol nam poručuje da je u pitanju hitno stanje. Lekari kažu da ipak nema razloga za strah i paniku. Operacijom se veoma uspešno rešava problem.

Najčešće vrste operacija

Hirurg dr Dejvid Blis objašnjava jednostavan i niskorizičan postupak koji se primenjuje kod upaljenog, perforiranog ili puknutog slepog creva. Smatra se da će otprilike jedna od 13 osoba tokom života imati upalu slepog creva (apendicitis). Operacije uklanjanja slepog creva neke su od najčešćih, a upala slepog creva uglavnom je posledica slučajnosti, kaže dr Dejvid Blis, profesor dečje hirurgije.

Upala slepog creva je uglavnom nepredvidiva, a malo faktora rizika ukazuje na to da će doći do pucanja slepog creva. Hirurg objašnjava na koje simptome treba da obratimo pažnju i šta da uradimo kada postoji sumnja da je slepo crevo pred pucanjem.

Do upale slepog creva često dolazi zato što se izmet i bakterije slučajno zaglave u unutrašnjosti ovog crvuljka. Posle jednog do dva dana može da dođe do pucanja organa. Prema rečima dr Blisa, najvažnije je u ovakvoj situaciji hitno reagovati i odmah potražiti pomoć.

Upala slepog creva je akutno oboljenje koje može da dovede do odumiranja tkiva organa (gangrenozni apendicitis) i/ili pucanja, odnosno perforacije. Kada nastane gangrenozna upala, tkivo slepog creva odumire. Puknuto ili perforirano slepo crevo znači da je došlo do stvaranja otvora na organu. U slučaju da se infekcija iz slepog creva proširi na celu trbušnu duplju, stanje pacijenta može značajno da se pogorša i da se poveća rizik od komplikacija.

Pošto je operacija uklanjanja slepog creva veoma niskorizična, većina pacijenata ipak bira hirurško lečenje čak i kada bolest još nije komplikovana Foto: Shutterstock

Kada treba potražiti pomoć?

– Mnoge bolesti mogu da liče na upalu slepog creva, a simptomi se često preklapaju sa drugim stanjima. Pri dijagnostici zato koristimo podatke iz razgovora sa pacijentom, pregled, laboratorijske analize i metode snimanja kako bismo što preciznije utvrdili uzrok problema – naglašava hirurg.

Ultrazvuk, kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR) koriste se kako bi se utvrdilo da li je slepo crevo izvor tegoba.

Glavni simptomi

Glavni simptom na koji treba obratiti pažnju jeste bol u stomaku. Klasično, bol se prvo javlja u srednjem delu stomaka, oko pupka. Upala se širi iz samog slepog creva, u donjem desnom delu stomaka, prema trbušnom zidu. Bol se pomera i postaje izraženiji. Kada slepo crevo pukne, bol može da se proširi na ceo stomak.

Stanje je praćeno i mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom, a ponekad se javlja i dijareja. Ukoliko imate lokalizovan bol u stomaku koji se širi, posebno ako je praćen nekim od ovih simptoma, potrebno je odmah otići u bolnicu ili pozvati hitnu pomoć.

– Prvi korak je odlazak kod lekara. Vreme ima veoma važnu ulogu, a pravovremeno lečenje sprečava komplikacije i ubrzava oporavak – kaže dr Blis.

Stanje je praćeno i mučninom, povraćanjem i povišenom temperaturom, a ponekad se javlja i dijareja Foto: Shutterstock

Lečenje

– Pre nekoliko decenija pacijente smo uglavnom hitno i odmah operisali i uklanjali slepo crevo. Međutim, poslednjih 15 godina pokazalo se da antibiotici mogu da zaustave upalni proces u određenoj fazi bolesti – kaže dr Blis.

Kada se antibiotici daju na vreme, zajedno sa nadoknadom tečnosti putem infuzije, stanje može da se stabilizuje i pacijent može da se pripremi za operaciju bez neposredne hitnosti.

– Kada se leči samo antibioticima, pojedini pacijenti se oporave i ne moraju odmah na operaciju. To je moguća opcija kod nekomplikovane upale slepog creva, pre nego što dođe do pucanja. Ipak, ova metoda nije široko prihvaćena jer se kod polovine pacijenata upala ponovo javi – kaže dr Blis.

Ako slepo crevo nije puklo, rizik od infekcije je veoma mali, oko tri odsto. Kod pucanja taj rizik raste na oko 15 odsto Foto: Profimedia

Kako izgleda operacija slepog creva

Pošto je operacija uklanjanja slepog creva veoma niskorizična, većina pacijenata ipak bira hirurško lečenje čak i kada bolest još nije komplikovana. Klasična otvorena operacija, koja podrazumeva mali rez u donjem desnom delu stomaka, danas se retko izvodi. Standardna metoda za uklanjanje perforiranog slepog creva jeste laparoskopska apendektomija.

Tokom procedure kamera se uvodi kroz otvor kod pupka. Pravi se nekoliko malih rezova na stomaku, a hirurzi pomoću sitnih instrumenata uklanjaju slepo crevo.

Nakon operacije pacijent se uglavnom brzo oporavlja. Ako slepo crevo nije puklo, oporavak je toliko brz da pacijent često može da ode kući istog dana. Kod puknutog slepog creva obično je potrebno bolničko lečenje od dva do pet dana, uz dodatnu terapiju antibioticima.

– Jedini problem zbog kojeg brinemo nakon toga jesu infekcije i apscesi, koji se mogu ponovo javiti između petog i četrnaestog dana nakon operacije. Ako slepo crevo nije puklo, rizik od infekcije je veoma mali, oko tri odsto. Kod pucanja taj rizik raste na oko 15 odsto – objašnjava dr Blis.

Teške komplikacije, poput sepse izazvane bakterijama ili smrtnog ishoda zbog upale slepog creva, veoma su retke.