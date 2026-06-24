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Lenja creva su stanje usporenog rada debelog creva koje dovodi do hroničnog zatvora, nadutosti i nelagodnosti, a najčešće se ublažava promenama životnih navika

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Lenja creva, medicinski poznata kao opstipacija sa sporim tranzitom creva, mogu izazvati mnogo više od povremenog zatvora. Ovo stanje može dovesti do nadutosti, nelagodnosti i značajno uticati na kvalitet života. Stručnjaci upozoravaju da je važno na vreme prepoznati simptome i potražiti pomoć ukoliko problem postane dugotrajan.

Šta su zapravo lenja creva?

Dr Gjanrandžan Raut, konsultant za medicinsku gastroenterologiju u bolnici Manipal u Bubanešvaru, za portal OnlyMyHelth objašnjava da je medicinski naziv za ovo stanje opstipacija sa sporim tranzitom.

- Ovaj termin opisuje stanje u kojem debelo crevo sporije nego što je uobičajeno prenosi otpadne materije kroz digestivni sistem - kaže dr Raut.

Iako je povremeni zatvor česta i uglavnom bezazlena pojava, uporno usporeno pražnjenje creva može ukazivati na skriveni problem sa varenjem koji je važno otkriti na vreme kako bi se izbegle komplikacije.

Zatvor je stanje u kojem osoba ima retku, otežanu ili nepotpunu stolicu, često praćenu naprezanjem i nelagodnošću u stomaku Foto: Shutterstock

Prema istraživanju iz 2024. godine, opstipacija sa sporim tranzitom pogađa između dva i četiri odsto populacije i smatra se neuromišićnim poremećajem debelog creva. Iako je reč o ređem obliku hroničnog zatvora, simptomi su često izraženiji i mogu ozbiljno narušiti kvalitet života.

Koji su najčešći simptomi?

Prema rečima dr Rauta, najuočljiviji znak je retko pražnjenje creva, odnosno stolica manje od tri puta nedeljno.

Ostali simptomi uključuju: tvrdu i suvu stolicu koju je teško izbaciti

prekomerno naprezanje tokom pražnjenja creva

osećaj nepotpunog pražnjenja i nakon odlaska u toalet

nadutost i nelagodnost u stomaku

pojačano stvaranje gasova

osećaj težine u stomaku

Kod nekih osoba mogu se javiti i smanjen apetit ili blaga mučnina, jer se otpadne materije duže zadržavaju u crevima.

Zašto nastaju lenja creva?

Dr Raut navodi da određene svakodnevne navike mogu doprineti razvoju ovog stanja:

ishrana siromašna vlaknima

nedovoljan unos tečnosti

manjak fizičke aktivnosti

ignorisanje potrebe za odlaskom u toalet

Dugotrajno korišćenje određenih laksativa može postepeno umanjiti prirodnu sposobnost creva da se samostalno pokreću i prazne Foto: Shutterstock

On upozorava i da dugotrajna upotreba pojedinih laksativa može vremenom oslabiti prirodnu sposobnost creva da se kontrahuju.

Pored životnih navika, određena zdravstvena stanja takođe mogu usporiti rad creva, među kojima su:

Hipotireoza

Dijabetes

Neka neurološka oboljenja

Upotreba određenih lekova

Kada treba posetiti lekara? Zatvor koji traje duže od dve nedelje ne bi trebalo zanemariti i zahteva lekarsku procenu.

Hitno se obratite lekaru ukoliko imate: jak bol ili nelagodnost u stomaku

krv u stolici

neobjašnjiv gubitak telesne težine

povraćanje

naizmenično smenjivanje zatvora i dijareje

Prema rečima stručnjaka, ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem koji zahteva dodatna ispitivanja.

Nadimanje praćeno bolom u stomaku, temperaturom, mučninom ili povraćanjem može biti znak upale slepog creva i zahteva hitnu medicinsku pomoć Foto: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Kako se leče lenja creva?

U većini slučajeva stanje se može poboljšati promenama životnih navika. Stručnjaci preporučuju:

Veći unos hrane bogate vlaknima

Dovoljnu hidrataciju tokom dana

Redovnu fizičku aktivnost

Odlazak u toalet u približno isto vreme svakog dana