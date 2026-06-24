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Lenja creva, medicinski poznata kao opstipacija sa sporim tranzitom creva, mogu izazvati mnogo više od povremenog zatvora. Ovo stanje može dovesti do nadutosti, nelagodnosti i značajno uticati na kvalitet života. Stručnjaci upozoravaju da je važno na vreme prepoznati simptome i potražiti pomoć ukoliko problem postane dugotrajan.

Šta su zapravo lenja creva?

Dr Gjanrandžan Raut, konsultant za medicinsku gastroenterologiju u bolnici Manipal u Bubanešvaru, za portal OnlyMyHelth objašnjava da je medicinski naziv za ovo stanje opstipacija sa sporim tranzitom.

- Ovaj termin opisuje stanje u kojem debelo crevo sporije nego što je uobičajeno prenosi otpadne materije kroz digestivni sistem - kaže dr Raut.

Iako je povremeni zatvor česta i uglavnom bezazlena pojava, uporno usporeno pražnjenje creva može ukazivati na skriveni problem sa varenjem koji je važno otkriti na vreme kako bi se izbegle komplikacije.

žena sedi na wc šolji u svom kupatilu i drži se za bolan stomak
Zatvor je stanje u kojem osoba ima retku, otežanu ili nepotpunu stolicu, često praćenu naprezanjem i nelagodnošću u stomaku Foto: Shutterstock

Prema istraživanju iz 2024. godine, opstipacija sa sporim tranzitom pogađa između dva i četiri odsto populacije i smatra se neuromišićnim poremećajem debelog creva. Iako je reč o ređem obliku hroničnog zatvora, simptomi su često izraženiji i mogu ozbiljno narušiti kvalitet života.

Koji su najčešći simptomi?

Prema rečima dr Rauta, najuočljiviji znak je retko pražnjenje creva, odnosno stolica manje od tri puta nedeljno.

Ostali simptomi uključuju:

  • tvrdu i suvu stolicu koju je teško izbaciti
  • prekomerno naprezanje tokom pražnjenja creva
  • osećaj nepotpunog pražnjenja i nakon odlaska u toalet
  • nadutost i nelagodnost u stomaku
  • pojačano stvaranje gasova
  • osećaj težine u stomaku

Kod nekih osoba mogu se javiti i smanjen apetit ili blaga mučnina, jer se otpadne materije duže zadržavaju u crevima.

Zašto nastaju lenja creva?

Dr Raut navodi da određene svakodnevne navike mogu doprineti razvoju ovog stanja:

žena u levoj ruci drži tabletu, a u desnoj blister sa lekovima ispred nje na stolu je nekoliko blistera sa različitim tabletama i kapsulama
Dugotrajno korišćenje određenih laksativa može postepeno umanjiti prirodnu sposobnost creva da se samostalno pokreću i prazne Foto: Shutterstock

On upozorava i da dugotrajna upotreba pojedinih laksativa može vremenom oslabiti prirodnu sposobnost creva da se kontrahuju.

Pored životnih navika, određena zdravstvena stanja takođe mogu usporiti rad creva, među kojima su:

  • Hipotireoza
  • Dijabetes
  • Neka neurološka oboljenja
  • Upotreba određenih lekova
Kada treba posetiti lekara?

Zatvor koji traje duže od dve nedelje ne bi trebalo zanemariti i zahteva lekarsku procenu.

Hitno se obratite lekaru ukoliko imate:

  • jak bol ili nelagodnost u stomaku
  • krv u stolici
  • neobjašnjiv gubitak telesne težine
  • povraćanje
  • naizmenično smenjivanje zatvora i dijareje

Prema rečima stručnjaka, ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem koji zahteva dodatna ispitivanja.

creva nadutost
Nadimanje praćeno bolom u stomaku, temperaturom, mučninom ili povraćanjem može biti znak upale slepog creva i zahteva hitnu medicinsku pomoć Foto: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Kako se leče lenja creva?

U većini slučajeva stanje se može poboljšati promenama životnih navika. Stručnjaci preporučuju:

  • Veći unos hrane bogate vlaknima
  • Dovoljnu hidrataciju tokom dana
  • Redovnu fizičku aktivnost
  • Odlazak u toalet u približno isto vreme svakog dana

Ako simptomi ne prolaze uprkos ovim promenama, potrebno je konsultovati lekara koji može preporučiti dodatne preglede i odgovarajuću terapiju kako bi se uspostavila normalna funkcija creva.

Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs

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