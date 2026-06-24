Kako da znate da li imate sindrom lenjih creva? Gastroenterolog otkriva simptome i načine lečenja
Lenja creva, medicinski poznata kao opstipacija sa sporim tranzitom creva, mogu izazvati mnogo više od povremenog zatvora. Ovo stanje može dovesti do nadutosti, nelagodnosti i značajno uticati na kvalitet života. Stručnjaci upozoravaju da je važno na vreme prepoznati simptome i potražiti pomoć ukoliko problem postane dugotrajan.
Šta su zapravo lenja creva?
Dr Gjanrandžan Raut, konsultant za medicinsku gastroenterologiju u bolnici Manipal u Bubanešvaru, za portal OnlyMyHelth objašnjava da je medicinski naziv za ovo stanje opstipacija sa sporim tranzitom.
- Ovaj termin opisuje stanje u kojem debelo crevo sporije nego što je uobičajeno prenosi otpadne materije kroz digestivni sistem - kaže dr Raut.
Iako je povremeni zatvor česta i uglavnom bezazlena pojava, uporno usporeno pražnjenje creva može ukazivati na skriveni problem sa varenjem koji je važno otkriti na vreme kako bi se izbegle komplikacije.
Prema istraživanju iz 2024. godine, opstipacija sa sporim tranzitom pogađa između dva i četiri odsto populacije i smatra se neuromišićnim poremećajem debelog creva. Iako je reč o ređem obliku hroničnog zatvora, simptomi su često izraženiji i mogu ozbiljno narušiti kvalitet života.
Koji su najčešći simptomi?
Prema rečima dr Rauta, najuočljiviji znak je retko pražnjenje creva, odnosno stolica manje od tri puta nedeljno.
Ostali simptomi uključuju:
- tvrdu i suvu stolicu koju je teško izbaciti
- prekomerno naprezanje tokom pražnjenja creva
- osećaj nepotpunog pražnjenja i nakon odlaska u toalet
- nadutost i nelagodnost u stomaku
- pojačano stvaranje gasova
- osećaj težine u stomaku
Kod nekih osoba mogu se javiti i smanjen apetit ili blaga mučnina, jer se otpadne materije duže zadržavaju u crevima.
Zašto nastaju lenja creva?
Dr Raut navodi da određene svakodnevne navike mogu doprineti razvoju ovog stanja:
- ishrana siromašna vlaknima
- nedovoljan unos tečnosti
- manjak fizičke aktivnosti
- ignorisanje potrebe za odlaskom u toalet
On upozorava i da dugotrajna upotreba pojedinih laksativa može vremenom oslabiti prirodnu sposobnost creva da se kontrahuju.
Pored životnih navika, određena zdravstvena stanja takođe mogu usporiti rad creva, među kojima su:
- Hipotireoza
- Dijabetes
- Neka neurološka oboljenja
- Upotreba određenih lekova
Zatvor koji traje duže od dve nedelje ne bi trebalo zanemariti i zahteva lekarsku procenu.
Hitno se obratite lekaru ukoliko imate:
- jak bol ili nelagodnost u stomaku
- krv u stolici
- neobjašnjiv gubitak telesne težine
- povraćanje
- naizmenično smenjivanje zatvora i dijareje
Prema rečima stručnjaka, ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem koji zahteva dodatna ispitivanja.
Kako se leče lenja creva?
U većini slučajeva stanje se može poboljšati promenama životnih navika. Stručnjaci preporučuju:
- Veći unos hrane bogate vlaknima
- Dovoljnu hidrataciju tokom dana
- Redovnu fizičku aktivnost
- Odlazak u toalet u približno isto vreme svakog dana
Ako simptomi ne prolaze uprkos ovim promenama, potrebno je konsultovati lekara koji može preporučiti dodatne preglede i odgovarajuću terapiju kako bi se uspostavila normalna funkcija creva.
Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs