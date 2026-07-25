Lekari kažu da je uglavnom u pitanju blaga infekcija koja prolazi sama od sebe

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Savršen letnji dan može veoma brzo da se pretvori u neprijatno iskustvo. Jednog trenutka se osećamo sasvim dobro, a već sledećeg muče nas neprijatni grčevi u stomaku i hitno tražimo najbliži toalet.Stomačni virus (virusni gastroenteritis ili takozvani „stomačni grip“) veoma je često letnje oboljenje.

Upala sluzokože želuca i creva

Stomačni grip je visoko zarazna upala sluzokože želuca i creva. Najčešće je posledica delovanja norovirusa, rotavirusa i adenovirusa. Do infekcije dolazi zbog kontakta sa zaraženom osobom ili preko kontaminiranih površina, hrane ili vode. Lekari kažu da je uglavnom u pitanju blaga infekcija koja prolazi sama od sebe i ne zahteva posebno lečenje. Bitno je ipak, ako imamo stomačni grip, da se dovoljno odmaramo kod kuće i da znamo kada treba da potražimo stručnu pomoć.

Do infekcije dolazi zbog kontakta sa zaraženom osobom ili preko kontaminiranih površina, hrane ili vode. Foto: Shutterstock

Zašto su stomačni virusi češći tokom leta?

Stomačni virusi se često povezuju sa zimom i sezonom prehlada i gripa, ali su veoma rasprostranjeni i tokom leta. Toplo vreme povećava rizik od zaraze, naročito kada je reč o bezbednosti hrane i vode.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih su stomačni virusi češći tokom letnjih meseci. Hrana se na visokim temperaturama brže kvari, posebno ako dugo stoji na stolu na nekom izletu ili roštilju. Leto je doba godine kada se više putuje, pa se češće koriste zajednički toaleti i javni prostori. Pojedine osobe zanemaruju pranje ruku kada su ceo dan napolju ili na putu.

Gde možemo da "sretnemo" stomačni virus?

Stomačni virusi se posebno brzo šire na mestima gde boravi veliki broj ljudi, kao što su aerodromi, turistički kompleksi i kruzeri.

Prema izveštaju američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), tokom proleća 2025. godine zabeleženo je više od 240 slučajeva norovirusa na jednom luksuznom kruzeru. Putnici su tokom višenedeljnog putovanja imali jaku dijareju i povraćanje. Ovaj slučaj pokazuje da ni luksuzna putovanja nisu garancija da nećemo dobiti stomačni virus.

Luksuzna putovanja nisu garancija da nećemo dobiti stomačni virus Foto: Shutterstock

Najčešći simptomi stomačnog virusa

Stomačni virus obično počinje naglo. Mučnina i iznenadna dijareja često se javljaju ubrzo nakon izlaganja virusu.

Simptomi mogu da podsećaju na trovanje hranom, pa je korisno da obratite pažnju na vreme njihovog nastanka i trajanje. Tegobe mogu da se razlikuju u zavisnosti od virusa, ali se uglavnom javljaju sledeći simptomi:

Mučnina i povraćanje

Dijareja, koja može biti učestala i vodenasta

Grčevi i bolovi u stomaku

Blago povišena temperatura ili jeza

Umor i bolovi u mišićima

Gubitak apetita

Glavobolja Lečenje

Simptomi se najčešće javljaju jedan do tri dana nakon izlaganja virusu i traju do nedelju dana. Iako su neprijatni, većina ljudi se oporavi uz odmor i dovoljan unos tečnosti.

Najvažnije je da organizam ne dehidrira. Lekari savetuju odmor i dovoljan unos tečnosti, kao i da pustimo telo da se izbori sa infekcijom. Međutim, ako simptomi postanu ozbiljniji, nemojte ih ignorisati, jer možda nije reč samo o običnom stomačnom virusu.

Najvažnije je da organizam ne dehidrira. Lekari savetuju odmor i dovoljan unos tečnosti, kao i da pustimo telo da se izbori sa infekcijom Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da se javite lekaru?

Većina stomačnih virusa prolazi bez komplikacija, ali simptomi nekad mogu da potraju ili da postanu ozbiljniji. U tim situacijama potrebno je da potražite medicinsku pomoć. Kod starijih osoba i pacijenata sa hroničnim bolestima čak i blaži oblici stomačnog virusa mogu izazvati ozbiljnije posledice.

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