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Glavoboljaje jedan od najčešćih zdravstvenih simptoma i u većini slučajeva nije opasna. Ipak, postoje situacije kada bol u glavi može ukazivati na ozbiljno stanje koje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Prepoznavanje alarmantnih znakova ključno je za pravovremenu reakciju i sprečavanje komplikacija.

Hitna medicinska pomoć – kada ne smete čekati ni sekud

Glavobolja može biti simptom ozbiljnih stanja kao što su moždani udar, meningitis ili encefalitis.

Hitna pomoć je neophodna ako se javi:

* Najgora glavobolja u životu ili iznenadna, veoma jaka glavobolja
* Zbunjenost ili problemi sa razumevanjem i govorom
* Nesvestica
* Visoka temperatura (39–40°C ili više)
* Utrnulost, slabost ili paraliza jedne strane tela
* Ukočen vrat
* Problemi s vidom
* Poteškoće pri hodu
* Mučnina i povraćanje koje nije povezano sa gripom ili alkoholom

Simptomi koji mogu upućivati na pucanje aneurizme u mozgu su iznenadan početak jake glavobolje koja se često opisuje kao „najjača glavobolja u životu”. Javljaju se i mučnina i povraćanje, ukočenost vrata, zamućen vid, duple slike, preosteljivost na svetlo, konfuznost, epileptični napadi, gubitak svesti…

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Foto: Shutterstock

Kada je vreme za pregled kod lekara

Potrebno je obratiti se lekaru ako se glavobolje:

* Javljaju češće nego ranije
* Postaju jače ili ne prolaze uz uobičajene lekove
* Ometa svakodnevno funkcionisanje, rad ili san
* Uznemiravaju i otežavaju normalan život
* Zahtevaju bolju kontrolu i procenu terapije

Vrste glavobolja

Glavobolje se po poreklu dele na primarne i sekundarne. Primarne glavobolje su posebna oboljenja, i ne moraju biti udružene sa nekim drugim oboljenjem, dok su sekundarne glavobolje posledični simptomi nekog drugog oboljenja koje ih je i izazvalo.

devojka u sivom džemperu sa zatvorenim očima sa položenom desnom rukom na grudi a levom rukom na čelu
Iako je većina glavobolja benigna, određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja. Foto: Shutterstock

Zašto je važno reagovati na vreme

Iako je većina glavobolja benigna, određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja. Pravovremena procena lekara omogućava tačnu dijagnozu i adekvatno lečenje, smanjujući rizik od komplikacija.

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