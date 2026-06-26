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Ako vam se po prvi put javi pulsirajuća glavobolja, kakvu do sada nikad nisu imali, potrebno je da odmah pozovete Hitnu pomoć

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Glavoboljaje jedan od najčešćih zdravstvenih simptoma i u većini slučajeva nije opasna. Ipak, postoje situacije kada bol u glavi može ukazivati na ozbiljno stanje koje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.

Prepoznavanje alarmantnih znakova ključno je za pravovremenu reakciju i sprečavanje komplikacija.

Hitna medicinska pomoć – kada ne smete čekati ni sekud

Glavobolja može biti simptom ozbiljnih stanja kao što su moždani udar, meningitis ili encefalitis.

Hitna pomoć je neophodna ako se javi:

* Najgora glavobolja u životu ili iznenadna, veoma jaka glavobolja

* Zbunjenost ili problemi sa razumevanjem i govorom

* Nesvestica

* Visoka temperatura (39–40°C ili više)

* Utrnulost, slabost ili paraliza jedne strane tela

* Ukočen vrat

* Problemi s vidom

* Poteškoće pri hodu

* Mučnina i povraćanje koje nije povezano sa gripom ili alkoholom

Simptomi koji mogu upućivati na pucanje aneurizme u mozgu su iznenadan početak jake glavobolje koja se često opisuje kao „najjača glavobolja u životu”. Javljaju se i mučnina i povraćanje, ukočenost vrata, zamućen vid, duple slike, preosteljivost na svetlo, konfuznost, epileptični napadi, gubitak svesti…

Foto: Shutterstock

Kada je vreme za pregled kod lekara

Potrebno je obratiti se lekaru ako se glavobolje:

* Javljaju češće nego ranije

* Postaju jače ili ne prolaze uz uobičajene lekove

* Ometa svakodnevno funkcionisanje, rad ili san

* Uznemiravaju i otežavaju normalan život

* Zahtevaju bolju kontrolu i procenu terapije

Vrste glavobolja Glavobolje se po poreklu dele na primarne i sekundarne. Primarne glavobolje su posebna oboljenja, i ne moraju biti udružene sa nekim drugim oboljenjem, dok su sekundarne glavobolje posledični simptomi nekog drugog oboljenja koje ih je i izazvalo.

Iako je većina glavobolja benigna, određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja. Foto: Shutterstock

Zašto je važno reagovati na vreme