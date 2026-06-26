Ovakva glavobolja zahteva da odmah pozovete Hitnu pomoć: 9 znakova koje ne smete ignorisati
Glavoboljaje jedan od najčešćih zdravstvenih simptoma i u većini slučajeva nije opasna. Ipak, postoje situacije kada bol u glavi može ukazivati na ozbiljno stanje koje zahteva hitnu medicinsku intervenciju.
Prepoznavanje alarmantnih znakova ključno je za pravovremenu reakciju i sprečavanje komplikacija.
Hitna medicinska pomoć – kada ne smete čekati ni sekud
Glavobolja može biti simptom ozbiljnih stanja kao što su moždani udar, meningitis ili encefalitis.
Hitna pomoć je neophodna ako se javi:
* Najgora glavobolja u životu ili iznenadna, veoma jaka glavobolja
* Zbunjenost ili problemi sa razumevanjem i govorom
* Nesvestica
* Visoka temperatura (39–40°C ili više)
* Utrnulost, slabost ili paraliza jedne strane tela
* Ukočen vrat
* Problemi s vidom
* Poteškoće pri hodu
* Mučnina i povraćanje koje nije povezano sa gripom ili alkoholom
Simptomi koji mogu upućivati na pucanje aneurizme u mozgu su iznenadan početak jake glavobolje koja se često opisuje kao „najjača glavobolja u životu”. Javljaju se i mučnina i povraćanje, ukočenost vrata, zamućen vid, duple slike, preosteljivost na svetlo, konfuznost, epileptični napadi, gubitak svesti…
Kada je vreme za pregled kod lekara
Potrebno je obratiti se lekaru ako se glavobolje:
* Javljaju češće nego ranije
* Postaju jače ili ne prolaze uz uobičajene lekove
* Ometa svakodnevno funkcionisanje, rad ili san
* Uznemiravaju i otežavaju normalan život
* Zahtevaju bolju kontrolu i procenu terapije
Glavobolje se po poreklu dele na primarne i sekundarne. Primarne glavobolje su posebna oboljenja, i ne moraju biti udružene sa nekim drugim oboljenjem, dok su sekundarne glavobolje posledični simptomi nekog drugog oboljenja koje ih je i izazvalo.
Zašto je važno reagovati na vreme
Iako je većina glavobolja benigna, određeni simptomi mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja. Pravovremena procena lekara omogućava tačnu dijagnozu i adekvatno lečenje, smanjujući rizik od komplikacija.