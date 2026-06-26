Ne ignorišite bol u predelu jetre: Može biti znak masne jetre, hepatitisa ili drugih bolesti
Bol u stomaku može biti teško precizno locirati i dijagnostikovati, jer u abdominalnoj regiji postoji više organa koji mogu izazvati nelagodnost. U većini slučajeva, bol u stomaku je blag i povezan sa stanjima poput gastritisa ili loše probave.
Međutim, bol koji se povezuje sa jetrom može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme i zahteva pažnju lekara specijaliste, najčešće gastroenterologa.
Koja je uloga jetre u organizmu?
Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu, smeštena u gornjem desnom delu stomaka. Ima ključnu ulogu u varenju i opštem zdravlju organizma.
Njene osnovne funkcije uključuju:
* filtriranje toksina i otpadnih materija iz krvi
* proizvodnju žuči neophodne za varenje masti
* regulaciju nivoa šećera u krvi
* skladištenje vitamina i minerala
* razgradnju masti, proteina i ugljenih hidrata
Zahvaljujući ovim funkcijama, jetra ima centralnu ulogu u detoksikaciji i metabolizmu.
Kako prepoznati bol u jetri?
Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura.
Ovakav bol se najčešće oseća kao:
* tupa bol ili pritisak u gornjem desnom delu stomaka
* bol koji može da se širi ka leđima ili desnom ramenu
* nelagodnost koja se pojačava pri pokretu ili pritisku
Najčešći uzroci bola u jetri
Bol u predelu jetre može biti posledica različitih stanja, od blagih do ozbiljnih:
Ciroza jetre
Ciroza je hronično oštećenje jetre pri kojem zdravo tkivo biva zamenjeno ožiljnim. Najčešće je posledica dugotrajne konzumacije alkohola ili drugih oštećenja. Simptomi uključuju umor, gubitak apetita, mučninu, žuticu i nakupljanje tečnosti u stomaku.
Žučni kamenci
Tvrde naslage koje mogu blokirati žučne kanale i izazvati upalu i bol u gornjem desnom delu stomaka.
Virusni hepatitis
Infekcija jetre izazvana virusima hepatitisa A, B ili C, koja dovodi do upale i oštećenja jetre.
Autoimuni hepatitis
Stanje u kojem imuni sistem napada ćelije jetre, izazivajući upalu i bol.
Masna jetra
Masna jetra može biti alkoholna ili nealkoholna. Masnoća u jetri dovodi do upale i oštećenja tkiva.
Hemohromatoza
Nasledni poremećaj nakupljanja gvožđa u organizmu koji oštećuje jetru.
Rak jetre
Rak jetre često se razvija kao posledica hroničnih bolesti jetre poput ciroze i hepatitisa.
Povrede jetre
Traume, udarci ili nezgode mogu izazvati krvarenje i bol.
Ciste i apscesi jetre
Šupljine ispunjene tečnošću ili gnojem koje mogu izazvati pritisak i bol.
Ređe bolesti
* Fitz-Hugh–Curtis sindrom
* Budd-Chiari sindrom
* Tromboza portalne vene
* Reyeov sindrom
* Vilsonova bolest
Prevencija i lečenje
Mnoge bolesti jetre mogu se sprečiti zdravim stilom života.
Najvažniji faktori prevencije uključuju:
* ograničavanje ili potpuno izbegavanje alkohola
* izbegavanje nepotrebnih lekova i toksina
* održavanje zdrave telesne težine
* vakcinaciju protiv hepatitisa
* bezbedno seksualno ponašanje i izbegavanje deljenja igala
Jetra ima ključnu ulogu u filtriranju krvi, pa dugotrajno izlaganje štetnim supstancama povećava rizik od oštećenja.
Kada posetiti lekara?
Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura kao što su:
* umor
* žutica (žuta boja kože i očiju)
* povraćanje
* svrab kože
* konfuzija ili zbunjenost
U tim slučajevima preporučuje se pregled kod lekara, najčešće gastroenterologa, radi dalje dijagnostike i lečenja.
Izvor: carygastro.com/zdravlje.kurir.rs
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