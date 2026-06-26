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Bol koji se povezuje sa jetrom može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme i zahteva pažnju lekara specijaliste, najčešće gastroenterologa

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Bol u stomaku može biti teško precizno locirati i dijagnostikovati, jer u abdominalnoj regiji postoji više organa koji mogu izazvati nelagodnost. U većini slučajeva, bol u stomaku je blag i povezan sa stanjima poput gastritisa ili loše probave.

Međutim, bol koji se povezuje sa jetrom može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme i zahteva pažnju lekara specijaliste, najčešće gastroenterologa.

Koja je uloga jetre u organizmu?

Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu, smeštena u gornjem desnom delu stomaka. Ima ključnu ulogu u varenju i opštem zdravlju organizma.

Njene osnovne funkcije uključuju:

* filtriranje toksina i otpadnih materija iz krvi

* proizvodnju žuči neophodne za varenje masti

* regulaciju nivoa šećera u krvi

* skladištenje vitamina i minerala

* razgradnju masti, proteina i ugljenih hidrata

Zahvaljujući ovim funkcijama, jetra ima centralnu ulogu u detoksikaciji i metabolizmu.

Kako prepoznati bol u jetri?

Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura.

Ovakav bol se najčešće oseća kao:

* tupa bol ili pritisak u gornjem desnom delu stomaka

* bol koji može da se širi ka leđima ili desnom ramenu

* nelagodnost koja se pojačava pri pokretu ili pritisku

Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura Foto: Shutterstock

Najčešći uzroci bola u jetri

Bol u predelu jetre može biti posledica različitih stanja, od blagih do ozbiljnih:

Ciroza jetre

Ciroza je hronično oštećenje jetre pri kojem zdravo tkivo biva zamenjeno ožiljnim. Najčešće je posledica dugotrajne konzumacije alkohola ili drugih oštećenja. Simptomi uključuju umor, gubitak apetita, mučninu, žuticu i nakupljanje tečnosti u stomaku.

Žučni kamenci

Tvrde naslage koje mogu blokirati žučne kanale i izazvati upalu i bol u gornjem desnom delu stomaka.

Virusni hepatitis

Infekcija jetre izazvana virusima hepatitisa A, B ili C, koja dovodi do upale i oštećenja jetre.

Autoimuni hepatitis

Stanje u kojem imuni sistem napada ćelije jetre, izazivajući upalu i bol.

Masna jetra

Masna jetra može biti alkoholna ili nealkoholna. Masnoća u jetri dovodi do upale i oštećenja tkiva.

Hemohromatoza

Nasledni poremećaj nakupljanja gvožđa u organizmu koji oštećuje jetru.

Rak jetre

Rak jetre često se razvija kao posledica hroničnih bolesti jetre poput ciroze i hepatitisa.

Povrede jetre

Traume, udarci ili nezgode mogu izazvati krvarenje i bol.

Ciste i apscesi jetre

Šupljine ispunjene tečnošću ili gnojem koje mogu izazvati pritisak i bol.

Ređe bolesti

* Fitz-Hugh–Curtis sindrom

* Budd-Chiari sindrom

* Tromboza portalne vene

* Reyeov sindrom

* Vilsonova bolest

Bol u predelu jetre može biti posledica različitih stanja, od blagih do ozbiljnih Foto: Shutterstock



Prevencija i lečenje

Mnoge bolesti jetre mogu se sprečiti zdravim stilom života.

Najvažniji faktori prevencije uključuju:

* ograničavanje ili potpuno izbegavanje alkohola

* izbegavanje nepotrebnih lekova i toksina

* održavanje zdrave telesne težine

* vakcinaciju protiv hepatitisa

* bezbedno seksualno ponašanje i izbegavanje deljenja igala

Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura Foto: Shutterstock

Jetra ima ključnu ulogu u filtriranju krvi, pa dugotrajno izlaganje štetnim supstancama povećava rizik od oštećenja.

Kada posetiti lekara?

Sama jetra nema receptore za bol, pa bol koji se opisuje kao „bol u jetri“ zapravo najčešće potiče iz ovojnice koja je okružuje (peritoneum) ili okolnih struktura kao što su:

* umor

* žutica (žuta boja kože i očiju)

* povraćanje

* svrab kože

* konfuzija ili zbunjenost

U tim slučajevima preporučuje se pregled kod lekara, najčešće gastroenterologa, radi dalje dijagnostike i lečenja.