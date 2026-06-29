Rano prepoznavanje promena u organizmu može biti ključno za pravovremeno otkrivanje problema sa pankreasom

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Bol u stomaku i problemi sa crevima mogu biti neprijatni. Često ne postoji brz, očigledan odgovor na pitanje šta ih uzrokuje. Jedan od mogućih uzroka je pankreas. Ovaj dugačak, ravan organ smešten je duboko u stomaku i ima mnogo važnih funkcija, uključujući proizvodnju insulina koji pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi.

Ali kada nešto krene naopako, bol u stomaku može biti način na koji vaše telo alarmira.

Ako osećate da nešto nije u redu, ne bi trebalo odmah da posumnjate na rak pankreasa, jer postoji mnogo drugih razloga koji mogu signalizirati probleme koji zahtevaju posetu lekaru. U nastavku su navedeni upozoravajući znaci da nešto možda nije u redu sa vašim pankreasom.

Čudno izgledajuća stolica

Ako primetite da vam je stolica svetle boje i da pluta, to je znak loše apsorpcije hranljivih materija, što bi moglo značiti da vaš pankreas ne može da obavlja svoj posao.

Enzimi koje proizvodi pankreas pomažu u varenju masti u ishrani. Pankreas takođe pomaže telu da apsorbuje vitamine rastvorljive u mastima poput A, E i K. Kada pankreas ne proizvodi ove enzime pravilno, stolica može biti bleda, retka i masna, prema časopisu Men's Health.

Bleda stolica može ukazivati na problem sa varenjem masti i radom pankreasa Foto: Shutterstock

Bol u stomaku

Bol u stomaku je jedan od najčešćih simptoma i raka pankreasa i akutnog pankreatitisa. Ali ovaj bol se manifestuje na različite načine, u zavisnosti od osnovnog stanja.

Važno Prema rečima dr Endrua Hendifara, ako bol počinje u sredini, a zatim se premešta u donji deo leđa, i ako traje nedeljama, to bi mogao biti znak raka pankreasa.

- Ako se bol pojavi iznenada, intenzivan je i fokusiran na sredinu abdomena, problem bi mogao biti akutni pankreatitis.

Žutica

Žutilo kože ili beonjača su znaci žutice, koja takođe može biti simptom raka pankreasa, prema Mayo klinici. Tamni urin je takođe čest simptom uznapredovalog raka. U svakom slučaju, primećivanje neobičnih nijansi žute boje trebalo bi da vas signalizira da što pre posetite lekara.

Iznenadne promene kod dijabetesa

Ako imate dijabetes i iznenada imate poteškoća sa njegovim upravljanjem, problem može biti u vašem pankreasu.

- Iznenadne promene u statusu dijabetesa bez očiglednog objašnjenja često su jedna od veza sa rakom pankreasa - napominje dr Hendifar.

Naime, kao što smo pomenuli, pankreas proizvodi hormone koji pomažu u kontroli proizvodnje insulina u telu, kao i nivoa šećera u krvi.

Iznenadne promene u regulaciji dijabetesa mogu ukazivati na poremećaj u radu pankreasa Foto: Shutterstock/Andrey_Popov

Mučnina posle hrane

Mučnina i povraćanje su simptomi na koje treba obratiti pažnju, posebno ako ste pojeli masan obrok.

Pošto pankreas proizvodi enzime koji pomažu digestivnom sistemu da razgradi masti, bolesti koje pogađaju pankreas imaju tendenciju da ometaju sposobnost tela da vari masti, što dovodi do mučnine.

Zato su hamburgeri, kao i avokado, orasi i pica, namirnice koje je teško jesti pacijentima sa oštećenim pankreasom.

Gubitak težine

Ako gubite težinu bez dijete, a istovremeno osećate bol koji se širi od sredine stomaka do leđa, to bi moglo biti povezano sa rakom ili bolešću pankreasa, kaže dr Hendifar.