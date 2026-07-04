Istraživanje tvrdi da jedan lek za pritisak može da ošteti bubrege: Da li je moguće tada prekinuti terapiju
Visok krvni pritisak je ozbiljno zdravstveno stanje koje u najtežim slučajevima može da se završi srčanim ili moždanim udarom. Lekari kažu da većina pacijenata mora da pije lekove za pritisak do kraja života. Ipak, moguće je da će jedan, znatno manji broj osoba moći da kontroliše hipertenziju i bez lekova. Novo istraživanje ukazuje na to da bi određena vrsta lekova za visok krvni pritisak mogla da poveća rizik od oštećenja bubrega kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Istovremeno, stručnjaci objašnjavaju da pojedini pacijenti, uz pažljiv lekarski nadzor i promene životnih navika, mogu postepeno da prestanu sa terapijom, dok je drugima potrebno samo prilagođavanje vrste leka.
Kada su moguće komplikacije?
Istraživanje predstavljeno na 63. Kongresu Evropskog udruženja za nefrologiju u Glazgovu pokazalo je da dihidropiridinski blokatori kalcijumskih kanala (DCCB) mogu da povećaju rizik od ozbiljnih komplikacija na bubrezima za 33 odsto kod osoba sa dijabetesom tipa 2 koje imaju visok krvni pritisak. Autori navode da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li i druge vrste blokatora kalcijumskih kanala imaju sličan efekat. Rezultati za sada još nisu objavljeni u recenziranom naučnom časopisu.
Najčešći lekovi za pritisak
Dihidropiridinski blokatori kalcijumskih kanala spadaju među najčešće propisivane lekove za lečenje hipertenzije. Britansko udruženje kliničkih dijabetologa (ABCD) ranije je saopštilo da ovi podaci ukazuju na mogućnost da DCCB mogu da ubrzaju napredovanje bolesti bubrega kod pacijenata sa dijabetičnom nefropatijom.
– Ovo je važan i zabrinjavajući nalaz. Međutim, na rezultate mogu da utiču brojni drugi faktori, zbog čega ih treba potvrditi u većim i dugoročnim istraživanjima pre nego što se promene važeće smernice za lečenje – navode iz Udruženja.
Da li osobe sa hipertenzijom mogu da prestanu da uzimaju lekove?
Kardiolog dr Rigved Tadvalkar kaže da je to moguće, ali dodaje da se dešava retko.
– Postoje situacije u kojima osoba može postepeno da prestane sa uzimanjem lekova za krvni pritisak. Najveće šanse imaju pacijenti sa blagom hipertenzijom, oni kojima je bolest nedavno dijagnostikovana ili osobe koje su značajno promenile način života i tako uspešno snizile krvni pritisak – kaže on.
Ipak, upozorava da terapiju nikada ne treba prekidati samostalno i naglo.
– Čak i kada postoji mogućnost da se lekovi ukinu, to treba raditi postepeno i uz pažljivo praćenje. Neki lekovi mogu da izazovu nagli skok krvnog pritiska – objašnjava Tadvalkar.
Ništa naglo i na svoju ruku
Dijetetičarka Mišel Rautenštajn navodi da u svojoj praksi često viđa pacijente kojima lekari postepeno smanjuju dozu leka, a ponekad i potpuno ukidaju terapiju kada se krvni pritisak duže vreme održava u granicama normale zahvaljujući promenama u ishrani i načinu života.
– Veoma je važno naglasiti da se lekovi za krvni pritisak nikada ne smeju prekidati na svoju ruku, bez nadzora lekara, jer to može dovesti do ponovnog naglog porasta krvnog pritiska – ističe ona.
Dodaje da pravilna ishrana i zdrave životne navike često omogućavaju lekarima da postepeno smanje ili potpuno ukinu terapiju, ali isključivo kada procene da je to bezbedno.
Izvor: medicalnewstoday.com/ zdravlje. kurir.rs
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