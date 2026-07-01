Onkolozi savetuju da birate proizvode za tuširanje sa jednostavnijim sastavom i bez intenzivnih mirisa kako biste smanjili izloženost potencijalno štetnim hemikalijama

Slušaj vest

Rizik od razvoja raka često je povezan sa genetskim nasleđem. Iako je tačno da neki karcinomi imaju genetsku komponentu i da je ključno poznavati porodičnu istoriju i druge faktore na koje ne možemo uticati, onkolozi upozoravaju da postoje i rizici koje možemo kontrolisati, a tiču se svakodnevnih navika poput tuširanja.

- Faktori rizika za rak koje ne možete da kontrolišete uključuju starost, genetiku, ličnu i porodičnu medicinsku istoriju i prethodno izlaganje hemikalijama i zračenju – šta god da postoji, tu je - kaže dr Adel Kan, akademski hemato-onkolog i epidemiolog u Dalasu.

Međutim, jedan od tih faktora, izlaganje hemikalijama, jeste nešto što možete da promenite, posebno kada je reč o proizvodima koje koristimo svakodnevno.

- Razvoj raka odvija se u više faza, a stalna izloženost štetnim supstancama u hrani, vodi i proizvodima široke potrošnje može postepeno oštetiti ćelije - objašnjava dr Džejms Mekloski, šef odeljenja za leukemiju u Centru za rak „Džon Tjurer“. A zatim dodaje: - Ovo nam omogućava da donosimo informisane izbore načina života, kao što je izbegavanje duvana i ograničavanje alkohola, i da se zalažemo za strožu regulaciju štetnih hemikalija. Zato onkolozi apeluju na ljude da preispitaju široko rasprostranjenu naviku tuširanja.

Razvoj raka odvija se u više faza, a stalna izloženost štetnim supstancama u hrani, vodi i proizvodima široke potrošnje može postepeno oštetiti ćelije Foto: Shutterstock

Navika koju onkolozi ne preporučuju

Onkolozi upozoravaju da česta upotreba gelova za tuširanje sa intenzivnim mirisima može povećati rizik od raka.

- Ironično je da proizvodi za koje verujemo da čiste i osvežavaju zapravo mogu biti štetni - kaže dr Sudarsan Kolimutatilam, medicinski onkolog. Važno je biti svestan šta koristimo jer ovi proizvodi mogu povećati rizik na duži rok.

Dr Džejms Mekloski ističe da mnogi gelovi za tuširanje sadrže hemikalije koje predstavljaju potencijalni zdravstveni rizik.

- Ftalati, često navedeni jednostavno kao 'miris', mogu imitirati hormone, što je povezano sa povećanim rizikom od raka dojke. Parabeni, koji se koriste kao konzervansi, deluju slično estrogenu i nose slične rizike. Sulfati (SLS) stvaraju penu, ali njihova proizvodnja može proizvesti kancerogeni nusproizvod koji se zove 1,4-dioksan. Neki konzervansi, poput DMDM hidantoina, polako oslobađaju formaldehid, poznati kancerogen - objašnjava dr Mekloski.

Koji je stvarni rizik?

Onkolozi naglašavaju da su istraživanja dugoročnih efekata mirisnih gelova za tuširanje još uvek u toku i da nema potrebe za panikom.

- Moramo biti iskreni i reći da nemamo dokaze da je svaki mirisni gel za tuširanje štetan - kaže dr Kolimutatilam, a zatim dodaje da naučnici pokušavaju da utvrde doprinos dugoročne izloženosti zdravstvenim rizicima kod nekih ljudi.

Dr Kan dodaje: - Za većinu ljudi, povremena upotreba verovatno ne predstavlja veliki rizik. Međutim, preporučljivo je smanjiti svakodnevnu upotrebu proizvoda sa jakim mirisima, posebno ako imate osetljivu kožu, astmu, migrene, trudni ste ili kupujete proizvode za decu.

Dr Kolimutatilam savetuje da ove informacije shvatimo kao priliku da donesemo bolje odluke, a ne kao razlog za paniku.

- Većina rizika od raka razvija se tokom života i uključuje mnogo faktora, a ne samo jedan gel ili sastojak - zaključuje on.

Onkolozi naglašavaju da su istraživanja dugoročnih efekata mirisnih gelova za tuširanje još uvek u toku i da nema potrebe za panikom Foto: Shutterstock

Tri bezbednije alternative

I dalje možete da se osećate čisto i sveže bez upotrebe jako mirisnih gelova. Onkolozi predlažu nekoliko bezbednijih opcija.

Prvi i najjednostavniji izbor je gel za tuširanje bez dodatih mirisa. On jednako dobro čisti kožu, ali sadrži manje mirisnih supstanci. Stručnjaci savetuju da prilikom kupovine pročitate spisak sastojaka i birate proizvode sa što jednostavnijim sastavom, umesto da se vodite reklamama ili natpisima na ambalaži.

Druga alternativa su čvrsti sapuni. Dr Mekloski napominje da oni obično imaju kraći i jednostavniji spisak sastojaka od tečnih gelova.

- Ne zahtevaju isti nivo konzervansa poput parabena ili formaldehida jer su čvrsti i sadrže manje vode. Ova jednostavnost smanjuje izloženost 'hemijskom koktelu - objašnjava on.