Mrežnjača je jedini deo centralnog nervnog sistema koji lekar može direktno da vidi bez operacije

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Oči mogu da pruže važne informacije o zdravlju mozga jer su sa njim direktno povezane nervima, krvnim sudovima i tkivima. Mrežnjača (retina), svetlosno osetljiv sloj na zadnjem delu oka, smatra se delom centralnog nervnog sistema. Zbog toga na očima ponekad mogu da se uoče promene koje odražavaju ono što se dešava u mozgu, kaže neurolog dr Avinaš Kulkarni.

- Simptomi poput naglog gubitka vida, dvostrukih slika, otežanog pomeranja očiju ili ispada u vidnom polju ponekad mogu da budu povezani sa moždanim udarom, multiplom sklerozom ili upalom očnog živca. Otok očnog živca može da ukaže i na povišen pritisak unutar lobanje i zahteva hitnu medicinsku procenu - objašnjava dr Kulkarni.

Šta pokazuju istraživanja?

Novija istraživanja, objavljena u stručnom časopisu Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, ukazuju da određene promene na mrežnjači mogu da budu povezane i sa Alchajmerovom i Parkinsonovom bolešću.

Pregled očiju je samo deo procene Pregled očiju može da pruži važne informacije o opštem zdravstvenom stanju, ali nije dovoljan za procenu zdravlja mozga. - One se uvek procenjuju zajedno sa simptomima, anamnezom, neurološkim pregledom i drugim dijagnostičkim metodama - navodi neurolog.

- Bliska povezanost oka i mozga pokazuje koliko su redovni oftalmološki pregledi važni. Tokom njih ponekad mogu da se otkriju i rani znaci povišenog krvnog pritiska, dijabetesa i poremećaja krvnih sudova, koji mogu da utiču i na zdravlje očiju i na zdravlje mozga - ističe dr Kulkarni.

Preporuka je da se oftalmološki pregled obavlja najmanje jednom u dve godine, po potrebi i češće Foto: Shutterstock

Nije svaka promena vida neurološka

Neurolog ističe da većina problema sa vidom ipak nema veze sa mozgom. Mnogo češći uzroci su potreba za naočarima, sindrom suvog oka, katarakta ili prirodne promene koje nastaju sa starenjem.