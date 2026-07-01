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Fetor hepaticus ima karakterističan miris koji se često opisuje kao kombinacija sumpora, pokvarenih jaja ili belog luka

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Fetor hepaticus je specifičan, hroničan neprijatan miris dahakoji se javlja kod osoba sa oboljenjima jetre.

Za razliku od običnog lošeg zadaha, koji je najčešće posledica hrane ili loše oralne higijene, ovaj oblik zadaha ima drugačiji uzrok i karakterističan miris koji se često opisuje kao kombinacija sumpora, pokvarenih jaja ili belog luka.

Ovaj simptom nije zaseban poremećaj, već može biti znak ozbiljnog problema u funkcionisanju jetre.

Kako se razlikuje od običnog lošeg zadaha?

Običan loš zadah (halitoza) obično je povezan sa:

Fetor hepaticus, odnosno zadah usled bolesti jetre, ne može se ukloniti pranjem zuba, ispiranjem usta ili žvakaćim gumama. Njegov uzrok je unutrašnji – povezan sa smanjenom funkcijom jetre.

Lekari ga često prepoznaju kao upozoravajući znak mogućeg oboljenja jetre.

Fetor hepaticus, odnosno zadah usled bolesti jetre, ne može se ukloniti pranjem zuba, ispiranjem usta ili žvakaćim gumama. Foto: Profimedia

Kako nastaje zadah usled bolesti jetre?

Jetra ima ključnu ulogu u detoksikaciji organizma – ona filtrira štetne materije iz krvi i pretvara ih u supstance koje se izbacuju iz tela.

Kada jetra ne funkcioniše pravilno, određena jedinjenja, posebno ona koja sadrže sumpor, ne bivaju adekvatno razgrađena. Ona se zadržavaju u organizmu i mogu se izlučivati putem daha, što dovodi do karakterističnog neprijatnog mirisa.

Ovaj proces je povezan sa napredovalim oštećenjem jetre i njenom smanjenom sposobnošću filtriranja krvi.

Šta je bolest jetre?

Bolest jetre predstavlja bilo koje stanje koje narušava normalnu funkciju ovog organa.

Može nastati usled različitih faktora, uključujući:

* virusne infekcije

* autoimune bolesti

* prekomernu konzumaciju alkohola

* gojaznost i metaboličke poremećaje

* nasledne faktore

* reakcije na lekove

Bolest jetre može napredovati kroz nekoliko faza.

Faze bolesti jetre

1. Hepatitis

U početnoj fazi javlja se zapaljenje jetre, uz simptome poput umora, mučnine i žutice. U ovoj fazi često je moguće lečenje i oporavak.

2. Fibroza

Dugotrajna upala dovodi do stvaranja ožiljnog tkiva koje smanjuje funkciju jetre. Oštećenje može biti delimično reverzibilno.

3. Ciroza

Ciroza je najteži stadijum bolesti jetre, kada dolazi do trajnog oštećenja i značajnog gubitka funkcije organa. Lečenje može usporiti napredovanje bolesti, ali oštećenja su trajna.

U težim slučajevima može se razviti i karcinom jetre.

Rano otkrivanje bolesti jetre značajno povećava mogućnosti uspešne terapije i sprečava dalje komplikacije Foto: Shutterstock

Lečenje i značaj pravovremene dijagnoze

Lečenje fetor hepaticusa zavisi od osnovnog uzroka – bolesti jetre, a lekari za postavljanje dijagnoze mogu koristiti:

* laboratorijske analize krvi

* ultrazvuk i druge dijagnostičke metode

* biopsiju jetre u određenim slučajevima

Terapija može uključivati lekove, promenu životnih navika, a u najtežim slučajevima i transplantaciju jetre.

Kada se javiti lekaru?

Ako se pojavi uporan, neobičan zadah koji ne prolazi uprkos dobroj higijeni, posebno ako je praćen simptomima kao što su umor, žutica ili bol u stomaku, važno je obratiti se lekaru.

Zadah usled bolesti jetre može biti znak ozbiljnog poremećaja i ne smete ga ignorisati.

Zaključak

Fetor hepaticus, odnosno zadah usled bolesti jetre, nije samo neprijatnost već potencijalno važan medicinski signal. On ukazuje na to da jetra možda ne funkcioniše pravilno i da je potrebno dodatno ispitivanje i lečenje.

Rano otkrivanje bolesti jetre značajno povećava mogućnosti uspešne terapije i sprečava dalje komplikacije.