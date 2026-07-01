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Toplo vreme često donosi manje tegoba osobama sa psorijazom. Stručnjaci kažu da uz odgovarajuće medicinsko lečenje i zdrave navike nema potrebe da krijete kožu. Sunčeva svetlost smanjuje promene na koži, dok veća vlažnost vazduha ublažava suvoću kože.

Šta je psorijaza?

Psorijaza je autoimuno oboljenje kože koje ubrzava ciklus rasta ćelija. U pitanju je nezarazno i doživotno oboljenje koje može dobro da se kontroliše. Uz dobru terapiju pacijenti nemaju neprijatne promene na koži u vidu zadebljalih pečata prekrivenih beličastim ljuspicama, najčešće na laktovima, kolenima i poglavini.

Uz dobru terapiju pacijenti nemaju neprijatne promene na koži u vidu zadebljalih pečata Foto: Shutterstock

Izložite se suncu

Sunčeva svetlost je jedan od glavnih razloga zbog kojih tokom leta simptomi psorijaze mogu da se povuku. Dermatolozi ipak savetuju svima pažljivo izlaganje suncu kako biste imali što više koristi.

Sunčajte se oko 5 minuta dnevno. Postepeno povećavajte vreme do 15 minuta. Nanesite kremu za zaštitu od sunca na sve delove tela osim na promene izazvane psorijazom.

Imajte na umu da opekotine od sunca mogu izazvati pogoršanje simptoma, zato se nikada ne sunčajte duže od 15 minuta.

Ako ćete biti na suncu duže od 15 minuta, nanesite kremu sa širokim spektrom zaštite od sunca i na delove kože zahvaćene psorijazom. Birajte proizvode namenjene osetljivoj koži, jer je manja verovatnoća da će iritirati kožu.

Ako ćete biti na suncu duže od 15 minuta, nanesite kremu sa širokim spektrom zaštite od sunca Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Idite na plivanje

Plivanje, posebno u slanoj vodi, pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože i može da poboljša izgled kože zahvaćene psorijazom.

Ipak, i slana i hlorisana voda mogu dodatno da isuše kožu i izazovu perutanje. Nakon plivanja zato dobro isperite kožu i nanesite blagu hidratantnu kremu.

Opustite se

Toplota i znojenje mogu da pogoršaju simptome psorijaze, posebno na licu i temenu. Klimatizovani prostor pomoći će da se izbegne znojenje, ali klima-uređaji često isušuju kožu. Ako mnogo vremena provodite u klimatizovanom prostoru, koristite bogatu hidratantnu kremu ili mast jednom do dva puta dnevno.

Idite na odmor i ostavite posao i svakodnevne pritiske iza sebe Foto: TGA

Nosite široku i prozračnu odeću

Ako želite da sakrijete pogoršanje simptoma ili ste nedavno imali fototerapiju, pokrijte kožu. Nosite široku odeću od pamuka koja štiti od sunca. Bela boja je odličan izbor ako imate psorijazu, jer bolje prikriva ljuspice kože.

Sprečite ujede insekata

Ubodi komaraca i drugih insekata mogu pogoršati psorijazu, kao i sredstva protiv insekata koja sadrže DEET (dietiltoluamid). DEET je jedan od najefikasnijih sintetičkih repelenata koji uspešno odbija komarce, krpelje, buve i druge insekte.

Da biste se zaštitili, nosite majice dugih rukava i duge pantalone i izbegavajte boravak napolju u sumrak, kada su insekti najaktivniji. Ako vam je potreban repelent, pokušajte sa novijim proizvodima koji sadrže malo ili nimalo DEET-a. Za preporuku se obratite dermatologu.

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