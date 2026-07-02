Gasovi mogu biti jedan od prvih znakova masne jetre: Evo kada ovaj simptom ne smete ignorisati
Nadimanje i pojačana produkcija gasova mogu se javiti kod osoba sa masnom jetrom, iako ovaj simptom nije specifičan niti dovoljan za postavljanje dijagnoze. Određena istraživanja ukazuju na moguću povezanost između crevnih gasova i hepatične steatoze (masne jetre), posebno u slučajevima povišenih vrednosti jetrenih enzima, kao što je ALT.
Studija iz 2017. godine pokazala je korelaciju između povećane količine gasova u digestivnom traktu i prisustva masne jetre, ali stručnjaci naglašavaju da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdila uzročno-posledična veza. Masna jetra je u velikom broju slučajeva asimptomatska bolest i može dugo napredovati bez jasnih kliničkih znakova.
Klinička slika i simptomi masne jetre
U ranoj fazi, nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) najčešće ne izaziva simptome. Kada bolest napreduje ka fibrozi, mogu se javiti nespecifični, ali klinički značajni simptomi, kao što su:
- tupi ili kontinuirani bol u gornjem desnom kvadrantu abdomena
- izražen umor i smanjena tolerancija na fizički napor
- neobjašnjiv gubitak telesne mase
- osećaj slabosti i opšte malaksalosti
U slučaju progresije u cirozu jetre, klinička slika postaje izraženija i uključuje:
- žuticu (ikterus) sa žutilom kože i sklera
- pruritus (izražen svrab kože)
- ascites, odnosno nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji
- otoke donjih ekstremiteta (edeme)
- poremećaje zgrušavanja krvi i sklonost ka modricama
Važno je naglasiti da je nadimanje jedan od najčešćih i najnespecifičnijih gastrointestinalnih simptoma. U većini slučajeva ono nije povezano sa bolešću jetre, već sa funkcionalnim ili dijetetskim faktorima.
Najčešći uzroci uključuju:
Najčešći uzroci gasova i nadimanja nisu povezani sa jetrom, već sa poremećajima varenja, načinom ishrane ili određenim bolestima digestivnog sistema. Među njima se najčešće izdvajaju:
- aerofagiju (gutanje viška vazduha tokom obroka ili brzog jedenja)
- fermentaciju određenih namirnica u crevima (npr. povrće iz porodice kupusnjača)
- intoleranciju na laktozu i druge šećere
- sindrom iritabilnog creva (IBS)
- inflamatorne bolesti creva (IBD)
- celijakiju
- upotrebu laksativa ili poremećaj crevne mikrobiote
Klinički značaj i kada se obratiti lekaru
Iako je nadimanje uobičajeno i najčešće benigno, potrebno je obratiti pažnju na simptome koji traju duže vreme ili se pogoršavaju, naročito ako su praćeni:
- gubitkom telesne mase
- hroničnim umorom
- bolom u gornjem desnom delu abdomena
- promenama boje kože ili beonjača
- poremećajem stolice
U tim slučajevima preporučuje se laboratorijska dijagnostika jetrenih enzima (ALT, AST, GGT), ultrazvučni pregled abdomena, kao i procena metaboličkog statusa.
Nadimanje može biti jedan od pratećih simptoma masne jetre, ali se ne smatra specifičnim dijagnostičkim znakom. Zbog širokog spektra mogućih uzroka, klinička procena i dodatna dijagnostika su neophodni za razlikovanje benignih digestivnih tegoba od potencijalno ozbiljnih hepatobilijarnih poremećaja.
Izvor: Helthline.com/zdravlje.Kurir.rs