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Nadimanje i pojačana produkcija gasova mogu se javiti kod osoba sa masnom jetrom, iako ovaj simptom nije specifičan niti dovoljan za postavljanje dijagnoze. Određena istraživanja ukazuju na moguću povezanost između crevnih gasova i hepatične steatoze (masne jetre), posebno u slučajevima povišenih vrednosti jetrenih enzima, kao što je ALT.

Studija iz 2017. godine pokazala je korelaciju između povećane količine gasova u digestivnom traktu i prisustva masne jetre, ali stručnjaci naglašavaju da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdila uzročno-posledična veza. Masna jetra je u velikom broju slučajeva asimptomatska bolest i može dugo napredovati bez jasnih kliničkih znakova.

Klinička slika i simptomi masne jetre

U ranoj fazi, nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) najčešće ne izaziva simptome. Kada bolest napreduje ka fibrozi, mogu se javiti nespecifični, ali klinički značajni simptomi, kao što su:

Devoja se drži za stomak, akcenat je na upaljenoj jetri
Nadimanje i pojačana produkcija gasova mogu se javiti kod osoba sa masnom jetrom, iako ovaj simptom nije specifičan niti dovoljan za postavljanje dijagnoze Foto: Shutterstock

  • tupi ili kontinuirani bol u gornjem desnom kvadrantu abdomena
  • izražen umor i smanjena tolerancija na fizički napor
  • neobjašnjiv gubitak telesne mase
  • osećaj slabosti i opšte malaksalosti

U slučaju progresije u cirozu jetre, klinička slika postaje izraženija i uključuje:

  • žuticu (ikterus) sa žutilom kože i sklera
  • pruritus (izražen svrab kože)
  • ascites, odnosno nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji
  • otoke donjih ekstremiteta (edeme)
  • poremećaje zgrušavanja krvi i sklonost ka modricama
Nadimanje i digestivni sistem

Važno je naglasiti da je nadimanje jedan od najčešćih i najnespecifičnijih gastrointestinalnih simptoma. U većini slučajeva ono nije povezano sa bolešću jetre, već sa funkcionalnim ili dijetetskim faktorima.

Najčešći uzroci uključuju:

Najčešći uzroci gasova i nadimanja nisu povezani sa jetrom, već sa poremećajima varenja, načinom ishrane ili određenim bolestima digestivnog sistema. Među njima se najčešće izdvajaju:

  • aerofagiju (gutanje viška vazduha tokom obroka ili brzog jedenja)
  • fermentaciju određenih namirnica u crevima (npr. povrće iz porodice kupusnjača)
  • intoleranciju na laktozu i druge šećere
  • sindrom iritabilnog creva (IBS)
  • inflamatorne bolesti creva (IBD)
  • celijakiju
  • upotrebu laksativa ili poremećaj crevne mikrobiote
žena na wc šolji se drži za bolan stomak/grafički prikaz želuca sa gasovima
Gasovi su česta digestivna tegoba koja u većini slučajeva nije znak ozbiljnog zdravstvenog problema Foto: Shutterstock

Klinički značaj i kada se obratiti lekaru

Iako je nadimanje uobičajeno i najčešće benigno, potrebno je obratiti pažnju na simptome koji traju duže vreme ili se pogoršavaju, naročito ako su praćeni:

  • gubitkom telesne mase
  • hroničnim umorom
  • bolom u gornjem desnom delu abdomena
  • promenama boje kože ili beonjača
  • poremećajem stolice

U tim slučajevima preporučuje se laboratorijska dijagnostika jetrenih enzima (ALT, AST, GGT), ultrazvučni pregled abdomena, kao i procena metaboličkog statusa.

Zaključak

Nadimanje može biti jedan od pratećih simptoma masne jetre, ali se ne smatra specifičnim dijagnostičkim znakom. Zbog širokog spektra mogućih uzroka, klinička procena i dodatna dijagnostika su neophodni za razlikovanje benignih digestivnih tegoba od potencijalno ozbiljnih hepatobilijarnih poremećaja.

Izvor: Helthline.com/zdravlje.Kurir.rs

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