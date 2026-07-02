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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Istraživanja ukazuju na moguću povezanost između crevnih gasova i masne jetre, posebno u slučajevima povišenih vrednosti jetrenih enzima, kao što je ALT.

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Nadimanje i pojačana produkcija gasova mogu se javiti kod osoba sa masnom jetrom, iako ovaj simptom nije specifičan niti dovoljan za postavljanje dijagnoze. Određena istraživanja ukazuju na moguću povezanost između crevnih gasova i hepatične steatoze (masne jetre), posebno u slučajevima povišenih vrednosti jetrenih enzima, kao što je ALT.

Studija iz 2017. godine pokazala je korelaciju između povećane količine gasova u digestivnom traktu i prisustva masne jetre, ali stručnjaci naglašavaju da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdila uzročno-posledična veza. Masna jetra je u velikom broju slučajeva asimptomatska bolest i može dugo napredovati bez jasnih kliničkih znakova.

Klinička slika i simptomi masne jetre

U ranoj fazi, nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) najčešće ne izaziva simptome. Kada bolest napreduje ka fibrozi, mogu se javiti nespecifični, ali klinički značajni simptomi, kao što su:

Nadimanje i pojačana produkcija gasova mogu se javiti kod osoba sa masnom jetrom, iako ovaj simptom nije specifičan niti dovoljan za postavljanje dijagnoze Foto: Shutterstock

tupi ili kontinuirani bol u gornjem desnom kvadrantu abdomena

izražen umor i smanjena tolerancija na fizički napor

neobjašnjiv gubitak telesne mase

osećaj slabosti i opšte malaksalosti U slučaju progresije u cirozu jetre, klinička slika postaje izraženija i uključuje: žuticu (ikterus) sa žutilom kože i sklera

pruritus (izražen svrab kože)

ascites, odnosno nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji

otoke donjih ekstremiteta (edeme)

poremećaje zgrušavanja krvi i sklonost ka modricama

Nadimanje i digestivni sistem Važno je naglasiti da je nadimanje jedan od najčešćih i najnespecifičnijih gastrointestinalnih simptoma. U većini slučajeva ono nije povezano sa bolešću jetre, već sa funkcionalnim ili dijetetskim faktorima.

Najčešći uzroci uključuju:

Najčešći uzroci gasova i nadimanja nisu povezani sa jetrom, već sa poremećajima varenja, načinom ishrane ili određenim bolestima digestivnog sistema. Među njima se najčešće izdvajaju:

aerofagiju (gutanje viška vazduha tokom obroka ili brzog jedenja)

fermentaciju određenih namirnica u crevima (npr. povrće iz porodice kupusnjača)

intoleranciju na laktozu i druge šećere

sindrom iritabilnog creva (IBS)

inflamatorne bolesti creva (IBD)

celijakiju

upotrebu laksativa ili poremećaj crevne mikrobiote

Gasovi su česta digestivna tegoba koja u većini slučajeva nije znak ozbiljnog zdravstvenog problema Foto: Shutterstock

Klinički značaj i kada se obratiti lekaru

Iako je nadimanje uobičajeno i najčešće benigno, potrebno je obratiti pažnju na simptome koji traju duže vreme ili se pogoršavaju, naročito ako su praćeni:

gubitkom telesne mase

hroničnim umorom

bolom u gornjem desnom delu abdomena

promenama boje kože ili beonjača

poremećajem stolice

U tim slučajevima preporučuje se laboratorijska dijagnostika jetrenih enzima (ALT, AST, GGT), ultrazvučni pregled abdomena, kao i procena metaboličkog statusa.