Kada štitna žlezda ne radi dovoljno dobro, javlja se umor, osećaj hladnoće, „magla u glavi“ i nizak nivo energije.

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Lek za štitnu žlezdu levotiroksin predstavlja sintetički oblik hormona štitne žlezde (tiroksin ili T4). Lekari ga propisuju kao standardni lek za lečenje smanjene funkcije štitne žlezde (hipotireoze), kao i kod nekih vrsta gušavosti i karcinoma štitaste žlezde. Hipotireoza je stanje koje u bitnoj meri može da poremeti svakodnevno funkcionisanje. Kada štitna žlezda ne radi dovoljno dobro, javlja se umor, osećaj hladnoće, „magla u glavi“ i nizak nivo energije.

Najčešća terapija za hipotireozu

Levotiroksin je lek koji nadoknađuje nedostajuće hormone kod smanjene funkcije štitne žlezde. To je najčešća terapija za hipotireozu koja može da poboljša nivo energije i osnaži metabolizam. Farmaceut Pol Tompson iz Banner Pharmacy Services objasnio je kako levotiroksin deluje, kako se pravilno uzima i šta pacijenti mogu da očekuju.

– Levotiroksin je zamena za jedan od hormona štitne žlezde - tiroksin ili T4. On vraća nivo hormona u ravnotežu kako bi organizam mogao normalno da funkcioniše – kaže Pol Tompson.

Ovaj lek pomaže u regulaciji: nivoa energije, metabolizma, telesne temperature. Poboljšava varenje, funkcije mozga, dobro utiče na raspoloženje.

Ovaj lek pomaže u regulaciji: nivoa energije, metabolizma, telesne temperature Foto: Shutterstock

Kako se pravilno uzima levotiroksin?

– Levotiroksin najbolje deluje kada se pravilno apsorbuje, zbog čega su način i vreme uzimanja leka veoma važni – kaže Tompson.

Na prazan stomak

Hrana može da smanji apsorpciju leka. Možete ga uzeti ujutru, sa običnom vodom, i sačekati 30 do 60 minuta pre jela. Druga opcija je uzimanje pred spavanje, ali samo ako niste jeli 3 do 4 sata pre toga.

Uzimanje u isto vreme svaki dan

Uzimanje leka u isto vreme svaki dan omogućava stabilan nivo hormona. Čak i male promene u vremenu uzimanja leka mogu da utiču na rezultate, kaže farmaceut.

Kafa i suplementi

Kafa i dodaci ishrani mogu da ometaju apsorpciju leka:

kafa se pije kada prođe najmanje 30 minuta nakon leka, ne uzimajte kalcijum, gvožđe, antacide ili multivitamine najmanje 4 sata nakon levotiroksina.

Kafa se pije najmanje 30 minuta nakon leka Foto: Shutterstock

Koliko vremena je potrebno da lek počne da deluje?

Levotiroksin ne deluje odmah. Potrebno je vreme da se stabilizuje nivo hormona:

Posle 1 do 2 nedelje počinju promene u krvi, ali mogući su i dalje neprijatni simptomi. U periodu od 4 do 6 nedelja počinju poboljšanja, a lek dostiže pun efekat posle 8 do 12 nedelja. Lekar obično proverava hormone nakon 6 do 8 nedelja i po potrebi prilagođava dozu.

Zašto lek nekada ne deluje?

Ako se čini da lek ne deluje, razlog je često način uzimanja ili apsorpcija.

Lek neće ispoljiti svoja svojstva ako se uzima uz hranu ili kafu, ako se preskaču doze, ukoliko se posle leka uzimaju suplementi. Lek nekada ne deluje u pravoj meri i zbog bolesti digestivnog sistema (celijakija, H. pylori, atrofični gastritis), lekova koji ometaju apsorpciju (antacidi, inhibitori protonske pumpe), kao i zbog potrebe za promenom doze (zbog težine, trudnoće ili zdravstvenog stanja).

– Levotiroksin je lek sa uskim terapijskim opsegom i male promene mogu da utiču na nivo hormona – kaže Tompson.

Znaci previsoke doze su: nervoza, anksioznost, pojačano znojenje, ubrzan ili nepravilan rad srca Foto: Shutterstock

Neželjeni efekti

Većina ljudi dobro podnosi levotiroksin, a problemi se obično javljaju kada je doza preniska ili previsoka.

Znaci previsoke doze su: nervoza, anksioznost, pojačano znojenje, ubrzan ili nepravilan rad srca, drhtavica, nesanica, preosetljivost na toplotu, neobjašnjiv gubitak težine.

Znaci preniske doze leka su: umor, osetljivost na hladnoću, „magla u mozgu“, loša koncentracija, gojenje, zatvor, suva koža i kosa, depresivno raspoloženje, usporen puls, neredovne menstruacije

Kada da se obratite lekaru?

Obratite se lekaru ako: simptomi ne prolaze nakon 6–8 nedelja, imate znake previsoke ili preniske doze leka, uvodite nove lekove ili suplemente, planirate trudnoću ili ste trudni, preskočite više doza ili slučajno uzmete previše

Kako je najbolje da se uzima lek?