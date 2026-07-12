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Bol u zglobovima često se povezuje sa starenjem ili fizičkim preopterećenjem, ali nije uvek posledica osteoartritisa ili artroze. Kod žena može da bude prvi znak autoimunih bolesti, hormonskih promena, infekcija ili nedostatka pojedinih vitamina. Ortoped i stručnjak za regenerativnu medicinu dr Šarmila Tulpule upozorava da rano prepoznavanje uzroka može da spreči trajno oštećenje zglobova i očuva njihovu funkciju i navodi sedam znakova koje ne bi trebalo zanemariti.

Ukočenost zglobova duža od sat vremena ujutru

Kratkotrajna ukočenost posle spavanja je uobičajena, ali ako traje duže od sat vremena i prati je bol, može da ukazuje na zapaljenske bolesti, poput reumatoidnog artritisa. Rano lečenje značajno smanjuje rizik od trajnog oštećenja zglobova.

Otok, crvenilo i toplina zgloba

Ovi simptomi ukazuju na zapaljenje, infekciju ili autoimunu bolest. Ako se pojave iznenada ili se pogoršavaju, pregled ne treba odlagati niti se oslanjati samo na lekove protiv bolova.

Procenjuje se da će jedna od četiri osobe razviti osteoartritis kuka do 85. godine života Foto: Shutterstock

Istovremeni bol u više zglobova

Osteoartritis najčešće zahvata velike zglobove, poput kolena i kukova. Kada istovremeno bole šake, ručni zglobovi, stopala ili članci, uzrok može da bude sistemska bolest, kao što su reumatoidni artritis, lupus ili poremećaj rada štitaste žlezde.

Stalan umor uz bol u zglobovima

Uporan umor koji ne prolazi ni posle odmora može da prati autoimune bolesti, hronična zapaljenja ili nedostatak vitamina. Mnoge žene ga objašnjavaju stresom, pa se dijagnoza često postavlja kasno.

Bol posle infekcije ili povišene temperature

Posle virusnih i drugih infekcija može da se razvije zapaljenje zglobova koje, ako se ne prepozna na vreme, kod pojedinih osoba prelazi u hronične tegobe.

Kada istovremeno bole šake, ručni zglobovi, stopala ili članci, uzrok može da bude sistemska bolest Foto: Shutterstock

Gubitak apetita ili telesne težine bez jasnog razloga

Kada se uz bol u zglobovima jave i ovi simptomi, potrebno je isključiti ozbiljnija sistemska oboljenja.

Otežano obavljanje svakodnevnih aktivnosti

Ako zbog bola postaje teško da otvorite teglu, zakopčate dugme, hodate ili se penjete uz stepenice, vreme je za pregled. Takve tegobe pokazuju da bolest već utiče na funkciju zglobova i kvalitet života.