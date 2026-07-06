da li ste znali?

da li ste znali?

promena na koži ne boli, ne svrbi i ne peruta se, zbog čega može dugo da ostane neprimećena

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Crna ili tamnosmeđa mrlja na dlanu ili tabanu kod većine ljudi prvo izazove strah od melanoma. Međutim, u retkim slučajevima uzrok može da bude bezazlena gljivična infekcija poznata kao tinea nigra. Iako izgledom može da podseća na rak kože, zahvata samo površinski sloj kože i uspešno se leči lokalnim antimikoticima.

Tinea nigra je retka površinska gljivična infekcija koju izaziva gljivica Hortaea werneckii. Najčešće se javlja u tropskim i suptropskim krajevima, dok se u Evropi uglavnom dijagnostikuje kod osoba koje su boravile u tim područjima. Gljivica se nalazi u zemljištu, kompostu, kanalizaciji i trulom drvetu, naročito u sredinama sa većom koncentracijom soli. U organizam dospeva kroz sitna oštećenja kože, a inkubacija može da traje od dve nedelje do čak godinu i po dana.

Kako izgleda tinea nigra?

Promena se najčešće javlja na dlanu ili tabanu kao ravna smeđa ili crna mrlja nepravilnog oblika sa jasno ograničenim ivicama. Ne boli, ne svrbi i ne peruta se, zbog čega može dugo da ostane neprimećena. Kod pojedinih osoba tokom dana menja intenzitet boje i ujutru izgleda tamnije nego uveče.

Upravo zbog sličnosti sa mladežom ili melanomom, tinea nigra predstavlja dijagnostički izazov. Istraživanja pokazuju da dermatolozi ovu infekciju na prvi pogled prepoznaju u manje od polovine slučajeva, dok lekari opšte prakse gotovo nikada ne posumnjaju. Zbog toga pojedini pacijenti prolaze i kroz nepotrebne dijagnostičke procedure pre nego što se postavi prava dijagnoza.

Potvrda je, međutim, jednostavna. Dermatolog uzima površinski uzorak kože, koji se mikroskopski pregleda na prisustvo gljivica, a u dijagnostici sve češće pomaže i dermoskopija.

Kako se leči?

Lečenje je jednostavno i uspešno. Najčešće se primenjuju antimikotične kreme sa ketokonazolom jednom ili dva puta dnevno, a promene se uglavnom povuku za dve do četiri nedelje. Po potrebi koriste se i preparati sa salicilnom kiselinom ili se površinski sloj kože pažljivo uklanja kako bi terapija bila efikasnija.