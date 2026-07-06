Pojavila vam se crna mrlja na dlanu ili tabanu? Nije uvek melanom, možda je retka gljivica
Crna ili tamnosmeđa mrlja na dlanu ili tabanu kod većine ljudi prvo izazove strah od melanoma. Međutim, u retkim slučajevima uzrok može da bude bezazlena gljivična infekcija poznata kao tinea nigra. Iako izgledom može da podseća na rak kože, zahvata samo površinski sloj kože i uspešno se leči lokalnim antimikoticima.
Tinea nigra je retka površinska gljivična infekcija koju izaziva gljivica Hortaea werneckii. Najčešće se javlja u tropskim i suptropskim krajevima, dok se u Evropi uglavnom dijagnostikuje kod osoba koje su boravile u tim područjima. Gljivica se nalazi u zemljištu, kompostu, kanalizaciji i trulom drvetu, naročito u sredinama sa većom koncentracijom soli. U organizam dospeva kroz sitna oštećenja kože, a inkubacija može da traje od dve nedelje do čak godinu i po dana.
Kako izgleda tinea nigra?
Promena se najčešće javlja na dlanu ili tabanu kao ravna smeđa ili crna mrlja nepravilnog oblika sa jasno ograničenim ivicama. Ne boli, ne svrbi i ne peruta se, zbog čega može dugo da ostane neprimećena. Kod pojedinih osoba tokom dana menja intenzitet boje i ujutru izgleda tamnije nego uveče.
Upravo zbog sličnosti sa mladežom ili melanomom, tinea nigra predstavlja dijagnostički izazov. Istraživanja pokazuju da dermatolozi ovu infekciju na prvi pogled prepoznaju u manje od polovine slučajeva, dok lekari opšte prakse gotovo nikada ne posumnjaju. Zbog toga pojedini pacijenti prolaze i kroz nepotrebne dijagnostičke procedure pre nego što se postavi prava dijagnoza.
Potvrda je, međutim, jednostavna. Dermatolog uzima površinski uzorak kože, koji se mikroskopski pregleda na prisustvo gljivica, a u dijagnostici sve češće pomaže i dermoskopija.
Kako se leči?
Lečenje je jednostavno i uspešno. Najčešće se primenjuju antimikotične kreme sa ketokonazolom jednom ili dva puta dnevno, a promene se uglavnom povuku za dve do četiri nedelje. Po potrebi koriste se i preparati sa salicilnom kiselinom ili se površinski sloj kože pažljivo uklanja kako bi terapija bila efikasnija.
Iako je tinea nigra bezazlena infekcija, svaka nova tamna promena na koži, naročito na dlanovima i tabanima, zahteva pregled dermatologa. Tek posle pregleda može pouzdano da se isključi melanom i započne odgovarajuće lečenje.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.kurir.rs
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