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Iznenadna i jaka potreba za mokrenjem može biti neprijatna, ali i upozorenje da nešto nije u redu sa mokraćnim sistemom

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Iznenadna i jaka potreba za mokrenjem može biti neprijatna, ali i upozorenje da nešto nije u redu sa mokraćnim sistemom. Najčešći uzroci su infekcije urinarnog trakta i sindrom preaktivne bešike, ali problem mogu izazvati i povećan unos tečnosti, kafa, alkohol, anksioznost ili određeni lekovi.

Kod osoba sa preaktivnom bešikom nagon za mokrenjem javlja se naglo, često uz učestalo mokrenje, curenje urina ili buđenje tokom noći zbog odlaska u toalet.

Najčešći uzroci

Osim preaktivne bešike, urgentno mokrenje mogu izazvati:

* infekcija urinarnog trakta

* povećan unos tečnosti

* kafa i druga pića sa kofeinom

* alkohol

* anksioznost

* dijabetes

* diuretici

* uvećana ili upaljena prostata

* trudnoća

* genitourinarni sindrom menopauze

* intersticijalni cistitis

* vaginalne infekcije

Ređe, ovaj simptom može biti povezan sa neurološkim bolestima, zatvorom, tumorima ili karcinomom bešike.

Kod osoba sa preaktivnom bešikom nagon za mokrenjem javlja se naglo, često uz učestalo mokrenje, curenje urina ili buđenje tokom noći zbog odlaska u toalet Foto: Shutterstock

Kada da se javite lekaru?

Obavezno potražite lekarsku pomoć ukoliko se, pored učestalog mokrenja, jave i:

* krv ili zamućen urin

* bol u leđima ili boku

* povišena temperatura i jeza

* prekomerna žeđ

* nagli gubitak telesne težine

* povraćanje

* nemogućnost zadržavanja mokraće

* vaginalni ili penisni iscedak

Lekar će, po potrebi, uraditi analizu urina i krvi kako bi utvrdio uzrok tegoba.

Kako se leči preaktivna bešika?

Lečenje zavisi od uzroka, ali promene životnih navika često daju odlične rezultate.

Na prvom mestu, izbegavajte namirnice koje iritiraju bešiku.

Preporučuje se da ograničite:

* kofein

* alkohol

* gazirana pića

* citrusno voće

* začinjenu hranu

* veštačke zaslađivače

* slatkiše

Vođenje dnevnika ishrane i mokrenja može pomoći da otkrijete šta izaziva tegobe.

Pazite na unos tečnosti

Važno je unositi dovoljno vode, ali izbegavati preterivanje, naročito u večernjim satima. Kafa, energetski napici i zaslađena pića mogu dodatno iritirati bešiku.

Radite Kegelove vežbe

Jačanje mišića karličnog dna može značajno smanjiti učestalost i hitnost mokrenja. Kegelove vežbe podrazumevaju stezanje mišića karlice nekoliko sekundi, njihovo opuštanje i ponavljanje vežbe više puta dnevno.

Kegelove vežbe podrazumevaju stezanje mišića karlice nekoliko sekundi, njihovo opuštanje i ponavljanje vežbe više puta dnevno Foto: Shutterstock

Trening bešike

Odlazak u toalet po unapred određenom rasporedu može pomoći bešici da postepeno zadrži veću količinu urina i smanji osećaj hitnosti.

Kada su potrebni lekovi?

Ako promene životnih navika nisu dovoljne, lekar može preporučiti lekove koji opuštaju mišiće bešike. Kod pojedinih pacijenata primenjuje se i botoks koji se ubrizgava direktno u bešiku, a efekat može trajati od tri do devet meseci.

U težim slučajevima mogu se primeniti stimulacija nerava ili, veoma retko, hirurško lečenje.

Može li se problem sprečiti?

Rizik od iznenadne potrebe za mokrenjem možete smanjiti ako:

* ograničite alkohol i kofein

* održavate zdravu telesnu težinu

* redovno radite vežbe za karlično dno

* kontrolišete šećer u krvi ako imate dijabetes

* ostavite cigarete

* održavate redovnu stolicu