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Artroza palca ili bol u korenu palca najčešći je oblik artritisa palca šake. U pitanju je degenerativno oboljenje zgloba koje nastaje kada zaštitna hrskavica koja oblaže zglob palca počne da se troši i propada. Najčešće se razvija u bazalnom zglobu palca. Ovaj zglob nalazi se u blizini ručnog zgloba, u korenu palca, i omogućava njegove pokrete u različitim pravcima, zahvaljujući kojima možemo da hvatamo, držimo i stežemo predmete. Posle artroze završnih zglobova prstiju, artroza palca je drugi najčešći oblik artroze šake. Pacijenti često nisu u stanju da okrenu ključ, otvore teglu ili drže mobilni telefon.

Simptomi artroze palca

Bol ili neprijatan osećaj nakon duže upotrebe šake, bol pri hvatanju, stiskanju ili štipanju predmeta neke su od najčešćih tegoba. Pacijenti se žale i na otok, ukočenost ili osetljivost u osnovi palca. Smanjena je snaga i pokretljivost palca, zglob palca može biti uvećan, a javljaju se i koštane izrasline (osteofiti) u njegovoj osnovi.

Šta izaziva artrozu palca?

Artroza nastaje kada se hrskavica koja oblaže zglob postepeno troši. Hrskavica omogućava da se kosti glatko kreću jedna preko druge. Kada se istanji ili nestane, kosti počinju da se taru jedna o drugu, što izaziva bol, upalu i dodatno oštećenje zgloba.

Artroza nastaje kada se hrskavica koja oblaže zglob postepeno troši. Foto: Shutterstock

Faktori rizika

Veći rizik za razvoj artroze palca imaju žene, osobe starije od 40 godina, osobe sa genetskom sklonošću ka osteoartritisu, osobe koje su povredile ili slomile palac, kao i pacijenti koji boluju od lupusa ili reumatoidnog artritisa.

Kako se postavlja dijagnoza?

Lekar će pitati pacijenta o tegobama, pregledaće šaku i palac, a pomeranjem palca proceniće pokretljivost i stanje zgloba. Na artrozu mogu da ukažu bol pri pokretima palca, osećaj „škripanja“ ili trenja u zglobu, kao i karakteristično krckanje ili škripanje (krepitacije).

Dijagnoza se potvrđuje rendgenskim snimkom.

Lečenje artroze palca

Način lečenja zavisi od težine simptoma. Kod blažih tegoba lekar može da preporuči stavljanje hladnih ili toplih obloga na zglob palca u trajanju od pet do 15 minuta. Savetuju se i lekovi protiv bolova, poput nesteroidnih antiinflamatornih lekova (ibuprofen, aspirin) ili paracetamola. Nekada se savetuje nošenje ortoze ili udlage koja rasterećuje zglob i omogućava odmor.

Ako su simptomi izraženiji ili se pogoršavaju, moguća je primena kortikosteroidnih injekcija direktno u zglob. One često ublažavaju bol tokom nekoliko meseci, ali njihov efekat vremenom slabi.

Ako su simptomi izraženiji ili se pogoršavaju, moguća je primena kortikosteroidnih injekcija Foto: Shutterstock

Hirurško lečenje

Kada konzervativno lečenje ne daje rezultate, mogu se primeniti različite hirurške metode, kao što je ugradnja veštačkog zgloba (artroplastika), koja podrazumeva uklanjanje oštećenog dela zgloba i njegovu zamenu veštačkim implantatom.

Denervacija je postupak kojim se prekidaju nervni putevi koji prenose bol iz zgloba, bez promene same strukture zgloba. Artrodeza podrazumeva spajanje kostiju zgloba. Ova metoda može da smanji bol i poveća stabilnost i snagu palca, ali ograničava njegovu pokretljivost.

Radi se i rekonstrukcija ligamenta i interpozicija tetive, koja obuhvata uklanjanje dela zgloba i korišćenje tetive iz ručnog zgloba kako bi se očuvala funkcija palca. Ovom metodom smanjuje se bol, uz očuvanje pokretljivosti.

Kakva je prognoza?

Artroza palca uspešno se leči kod velikog broja pacijenata. Konzervativne metode ublažavaju simptome, dok hirurško lečenje predstavlja opciju kada bol i ograničenje pokreta značajno narušavaju kvalitet života.

Lekar može da preporuči i fizikalnu ili radnu terapiju. Posebno obučeni terapeuti za šaku mogu da pomognu da se povrate snaga, pokretljivost i funkcija palca.

Kada da se javimo lekaru?

Palac koristimo gotovo neprekidno kada okrećemo ključ u bravi, držimo knjigu, koristimo mobilni telefon ili obavljamo kućne poslove. Kada se razvije artroza, čak i najjednostavniji pokreti mogu da postanu bolni.