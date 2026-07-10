Najraniji znak često je uporan suv kašalj koji se javlja noću, rano ujutru ili posle vežbanja

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Uporan kašalj mnogi smatraju posledicom alergije, preležane respiratorne infekcije ili refluksa, ali ako se stalno vraća, naročito noću ili posle fizičkog napora, mogao bi da bude jedan od prvih znakova astme. Pulmolozi upozoravaju da se bolest često razvija postepeno i da zbog toga godinama može da ostane neprepoznata.

- Prvi simptomi astme mogu lako da se pomešaju sa drugim, mnogo češćim zdravstvenim tegobama. Najraniji znak često je uporan suv kašalj koji se javlja noću, rano ujutru ili posle vežbanja, zbog čega mnogi misle da imaju produženu prehladu, sezonsku alergiju, refluks ili posledice respiratorne infekcije - objašnjava dr Sunil Kumar K, interventni pulmolog.

Pored kašlja, na astmu takođe može da ukaže:

zviždanje u grudima

stezanje u grudnom košu

otežano disanje

brže zamaranje pri fizičkom naporu

- Karakterističan je i kašalj koji se javlja tokom smeha, penjanja uz stepenice ili posle izlaganja prašini, dimu, hladnom vazduhu i jakim mirisima. Kako se ovi simptomi povremeno povlače, mnogi umanjuju njihov značaj - ističe pulmolog.

Karakterističan je i kašalj koji se javlja tokom smeha, penjanja uz stepenice ili posle izlaganja prašini, dimu, hladnom vazduhu i jakim mirisima Foto: Shutterstock

Rana dijagnoza olakšava lečenje

Za razliku od obične prehlade, simptomi astme imaju tendenciju da se ponavljaju i često se pogoršavaju nakon kontakta sa okidačima. Zbog toga pulmolozi savetuju da se osobe koje imaju učestale epizode kašlja, zviždanja ili otežanog disanja jave lekaru, umesto da se stalno leče na svoju ruku.

Alergijska i nealergijska astma Astma se najčešće deli na alergijsku i nealergijsku. Alergijska obično počinje u detinjstvu i povezana je sa polenom, grinjama, buđi ili dlakom životinja. Nealergijska se češće javlja kod odraslih i može da bude podstaknuta virusnim infekcijama, zagađenim vazduhom, hladnoćom, stresom ili izlaganjem hemikalijama na radnom mestu. Iako imaju različite okidače, obe zahtevaju pravovremenu dijagnozu i odgovarajuću terapiju.

- Astma se često dijagnostikuje tek kada bolest uznapreduje, jer ljudi mesecima, pa i godinama, odlažu odlazak lekaru očekujući da će tegobe proći same od sebe ili ih tumače drugim uzrocima. Zbog toga se bolest često otkrije tek kada simptomi postanu izraženiji i počnu da remete svakodnevne aktivnosti - upozorava dr Ašok Kumar Sing, pulmolog i direktor Odeljenja za pulmologiju i intenzivno lečenje u bolnici Regency Health u Kanpuru (Indija).