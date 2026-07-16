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Na osnovu ovih znakova ne može se sagirnošću reći da neko pati od anemije, ipak neke promene na licu uvek je potrebno da pogleda lekar.

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Malokrvnost (anemija) najčešće je posledica nedostatka gvožđa. U ovom stanju telo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca potrebih za transport kiseonika do tkiva. Nedostatak gvožđa može da oduzme energiju, ali i da izazove vidljive promene na livu i očima. Lekari kažu da tamni podočnjaci ili bleda koža mogu da budu posledice više različitih zdravstvenih stanja. Na osnovu ovih znakova ne može se sagirnošću reći da neko pati od anemije, ipak neke promene na licu uvek je potrebno da pogleda lekar.

Bledi unutrašnji deo donjeg kapka

Unutrašnja strana donjeg kapka normalno je ružičaste ili jarko crvene boje. Bogata je sitnim krvnim sudovima koji prenose krv bogatu hemoglobinom – proteinom koji sadrži gvožđe i prenosi kiseonik kroz organizam.

Kada nivo gvožđa u organizmu opadne, smanjuje se i količina hemoglobina. U ovim uslovima unutrašnja strana donjeg kapka može da izgubi ružičastu boju i postane bledobela ili svetloružičasta. Ovo stanje poznato je kao konjunktivalno bledilo i predstavlja jedan od kliničkih znakova na koji lekari obraćaju pažnju prilikom pregleda.

Anemija nastaje kada u krvi nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik do tkiva Foto: Shutterstock

Tamni podočnjaci

Tamni podočnjaci mogu da budu posledica nedostatka sna, genetike, hormonskih promena ili određenih zdravstvenih stanja.

Kod pojedinih osoba, nedostatak gvožđa može da doprinese tamnijem izgledu kože ispod očiju zbog slabijeg dopremanja kiseonika do tkiva. Ipak, sami podočnjaci nisu pouzdan pokazatelj nedostatka gvožđa, navode lekari.

Suve oči ili svrab

Suzne žlezde proizvode suze koje održavaju vlažnost oka. Nedostatak gvožđa može da naruši funkciju suzne žlezde i smanji stvaranje suza. Posledica mogu da budu suve oči, osećaj peckanja, svraba i žarenja.

Bleda koža

Hemoglobin daje krvi karakterističnu crvenu boju. Dobra prokrvljenost kože sa dosta kiseonika omogućava zdrav i svež izgled kože.

Kada organizam nema dovoljno gvožđa, ne može ni da proizvede dovoljnu količinu hemoglobina, zbog čega koža i usne mogu da postanu bleđe. Kod težeg nedostatka gvožđa dodatno se smanjuje dotok krvi u kožu, jer se krv preusmerava ka vitalnim organima. Zbog toga koža može dobiti bled ili blago žućkast izgled.

Pukotine i ranice u uglovima usana (angularni heilitis)

Angularni heilitis je česta upalna promena koja zahvata jedan ili oba ugla usana. Karakterišu je crvenilo, bolne pukotine i ranice.

Ovo stanje može biti jedan od kliničkih znakova nedostatka gvožđa.

Gvožđe ima važnu ulogu u obnavljanju ćelija i pravilnom radu imunog sistema. Kada ga nema dovoljno, koža i sluzokoža usana postaju tanje, suvlje i podložnije pucanju. Oštećeno tkivo je istovremeno sklonije bakterijskim i gljivičnim infekcijama, koje mogu dodatno da pogoršaju promene.

Lekar će proceniti simptome i po potrebi savetovati laboratorijske analize Foto: Shutterstock

Kada je potrebno da se obratite lekaru?

Posetite lekara ako redovno primećujete neke od navedenih znakova, a posebno ako je sve praćeno umorom, otežanim disanjem, vrtoglavicom.

Nemojte samoinicijativno da uzimate preparate gvožđa ako nije potvrđen nedostatak ovog minerala. Prekomeran unos gvožđa može da bude štetan i da dovede u najtežim slučajevima do trovanja.

Lekar će proceniti simptome i po potrebi savetovati laboratorijske analize kako bi utvrdio da li postoji nedostatak gvožđa.

Blagi nedostatak gvožđa često se može dobro izlečiti ishranom bogatom gvožđem, obogaćenim namirnicama ili suplementima u manjim dozama.