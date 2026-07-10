Ne postoje naučni dokazi da spavanje na podu zaista pomaže kod bolova u leđima.

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Spavanje ili odmaranje na podu nekada se preporučuje osobama koje imaju bolove u leđima ili išijas. Iako, mnoge osobe tvrde da im ovakav način odmora donosi olakšanje, ne postoje naučni dokazi da spavanje na podu zaista pomaže kod bolova u leđima.

S druge strane, stručnjaci se slažu da previše mekan dušek ne pruža dovoljnu potporu telu. Telo može da „upadne“ u dušek, zbog čega kičma zauzima neprirodan položaj i dolazi do dodatnog opterećenja. Stručnjaci saHarvard Medical Schoolpreporučuju čvršću podlogu, ali ne savetuju potpuno izbacivanje dušeka.

Od čega zavisi efekat ove "terapije" ?

Moguće je da će nekim osobama čvršća podloga ublažiti bol u leđima, ali efekat zavisi od različitih faktora, kao što su uzrok bola i položaj tokom spavanja.

Jedine naučno potvrđene koristi povezane su sa dušecima srednje tvrdoće. U istraživanju objavljenom 2015. godine u časopisu „Sleep Health“, naučnici su analizirali 24 studije kako bi pronašli vezu između vrste dušeka i kvaliteta sna. Zaključili su da dušeci srednje tvrdoće mogu biti najbolji izbor za smanjenje bolova tokom spavanja.

Dušeci srednje tvrdoće mogu biti najbolji izbor za smanjenje bolova tokom spavanja. Foto: Shutterstock

Da li spavanje na podu pomaže kod išijasa?

Išijas nastaje zbog pritiska ili iritacije išijadičnog nerva, najvećeg nerva u ljudskom telu, koji se proteže od donjeg dela leđa preko kukova i zadnjice, pa niz nogu sve do stopala.

Osobe koje imaju išijas najčešće osećaju bol, utrnulost i peckanje koje se širi niz jednu nogu. Kao i kod bolova u leđima, simptomi išijasa kod nekih ljudi mogu biti blaži kada spavaju na tvrđoj podlozi. Mekša površina može dodatno opteretiti kičmu i zglobove i pogoršati tegobe.

Stručnjaci ipak naglašavaju da nema čvrstih dokaza da spavanje na podu leči išijas. Prijavljene koristi uglavnom se zasnivaju na ličnim iskustvima.

Ako imate išijas, razgovarajte sa lekarom ili fizioterapeutom pre nego što odlučite da spavate na podu.

Da li spavanje na podu poboljšava držanje tela?

Još jedna često navođena korist spavanja na podu jeste poboljšanje držanja tela. I ova tvrdnja ima određenu osnovu. Mekane površine omogućavaju kičmi da se više savija, dok tvrđe podloge pružaju veću potporu.

Međutim, bez dovoljno naučnih dokaza potrebno je biti oprezan, naročito ako imate probleme sa kičmom.

Ako imate skoliozu, kifozu ili neki drugi poremećaj kičmenog stuba, posavetujte se sa lekarom da li je spavanje na podu bezbedno za vas.

Međutim, bez dovoljno naučnih dokaza potrebno je biti oprezan, naročito ako imate probleme sa kičmom. Foto: Shutterstock

Mogući neželjeni efekti

Iako se neki ljudi osećaju bolje nakon spavanja na podu, postoje i mogući neželjeni efekti.

Kod nekih osoba tvrda podloga može povećati bol u leđima, jer otežava održavanje prirodne krivine kičmenog stuba.

Pod obično sadrži više prašine i nečistoća u poređenju sa drugim površinama u domu. Ovo je posebno izraženo ako imate tepih, koji može skupljati alergene poput prašine, grinja i buđi.

Kod osoba koje su alergične na ove supstance, spavanje na podu može izazvati:

kijanje,

curenje nosa,

svrab i crvenilo očiju,

kašalj,

sviranje u grudima,

otežano disanje.

Ko ne bi trebalo da spava na podu?

Spavanje na podu nije pogodno za svakoga. Ne preporučuje se starijim osobama, posebno onima sa oslabljenim kostima, jer može povećati rizik od povreda, preloma ili osećaja hladnoće.

Takođe se ne savetuje osobama sa ograničenom pokretljivošću. Ako vam je teško da sednete na pod ili da ustanete sa njega, bolje je da spavate u krevetu.