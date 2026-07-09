Naučnici su otkrili da osobe sa masnom jetrom imaju znatno veći rizik od razvoja posebno agresivnih metastaza koje prodiru u zdravo tkivo jetre i povezane su sa lošijim preživljavanjem

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Masna bolest jetre mogla bi da igra mnogo ozbiljniju ulogu nego što se ranije mislilo. Novo međunarodno istraživanje naučnika sa VIB-a i KU Leuven pokazalo je da masna jetra može da podstakne razvoj najagresivnijeg oblika metastaza kod kolorektalnog karcinoma, odnosno raka debelog creva koji se proširio na jetru.

Rezultati studije, objavljeni u prestižnom časopisu Nature, ukazuju da metaboličko zdravlje pacijenta može direktno uticati na napredovanje raka i otvoriti put ka preciznijem lečenju.

Kolorektalni karcinom jedan je od vodećih uzroka smrti od raka u svetu, a kod oko polovine obolelih bolest se proširi na jetru. Naučnici su otkrili da osobe sa masnom jetrom imaju znatno veći rizik od razvoja posebno agresivnih metastaza koje prodiru u zdravo tkivo jetre i povezane su sa lošijim preživljavanjem.

Kako masna jetra pomaže širenju raka?

Istraživači su ustanovili da povećana količina masnih kiselina u jetri menja ponašanje ćelija raka. One aktiviraju protein MYC, koji podstiče proizvodnju kolagena i stvara okruženje koje omogućava tumorskim ćelijama da se lakše šire kroz jetru.

Masna bolest jetre mogla bi da igra mnogo ozbiljniju ulogu nego što se ranije mislilo Foto: Shutterstock

Masna jetra ne predstavlja samo metabolički problem, već može aktivno da utiče na ponašanje tumora i njegovo napredovanje, istakla je prof. Sara-Marija Fendt, vodeća autorka studije.

Važno za razvoj novih terapija

Naučnici veruju da bi sadržaj masti u jetri mogao da postane važan biomarker za procenu rizika i izbor terapije. U eksperimentalnim modelima pokazano je da blokiranje proteina MYC, proizvodnje prolina ili stvaranja kolagena značajno usporava rast agresivnih metastaza.