Masna jetra povećava rizik od najagresivnijeg raka debelog creva: Naučnici objavili zabrinjavajuće rezultate
Masna bolest jetre mogla bi da igra mnogo ozbiljniju ulogu nego što se ranije mislilo. Novo međunarodno istraživanje naučnika sa VIB-a i KU Leuven pokazalo je da masna jetra može da podstakne razvoj najagresivnijeg oblika metastaza kod kolorektalnog karcinoma, odnosno raka debelog creva koji se proširio na jetru.
Rezultati studije, objavljeni u prestižnom časopisu Nature, ukazuju da metaboličko zdravlje pacijenta može direktno uticati na napredovanje raka i otvoriti put ka preciznijem lečenju.
Kolorektalni karcinom jedan je od vodećih uzroka smrti od raka u svetu, a kod oko polovine obolelih bolest se proširi na jetru. Naučnici su otkrili da osobe sa masnom jetrom imaju znatno veći rizik od razvoja posebno agresivnih metastaza koje prodiru u zdravo tkivo jetre i povezane su sa lošijim preživljavanjem.
Kako masna jetra pomaže širenju raka?
Istraživači su ustanovili da povećana količina masnih kiselina u jetri menja ponašanje ćelija raka. One aktiviraju protein MYC, koji podstiče proizvodnju kolagena i stvara okruženje koje omogućava tumorskim ćelijama da se lakše šire kroz jetru.
Masna jetra ne predstavlja samo metabolički problem, već može aktivno da utiče na ponašanje tumora i njegovo napredovanje, istakla je prof. Sara-Marija Fendt, vodeća autorka studije.
Važno za razvoj novih terapija
Naučnici veruju da bi sadržaj masti u jetri mogao da postane važan biomarker za procenu rizika i izbor terapije. U eksperimentalnim modelima pokazano je da blokiranje proteina MYC, proizvodnje prolina ili stvaranja kolagena značajno usporava rast agresivnih metastaza.
Ovo otkriće moglo bi da pomogne lekarima da preciznije biraju pacijente koji će imati najveću korist od novih ciljnih terapija, ali i da ubrza razvoj efikasnijih lekova za lečenje metastatskog raka debelog creva.
Izvor: healthday.com/zdravlje.kurir.rs