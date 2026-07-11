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Nagli pad nivoa šećera u krvi je opasno stanje koja zahteva brzo prepoznavanje i reakciju kako bi se sprečile ozbiljne komplikacije. Nastaje kada nivo šećera (glukoze) u krvi padne ispod normalnih vrednosti, obično ispod 3.9 mmol/L. Ovo stanje uglavnom se javlja kod osoba koje boluju od dijabetesa, ipak, iako ređe, nagli pad šećera moguć je i kod osoba koje nemaju šećernu bolest, upozoravaju lekari.

Nagli pad šećera kod dijabetesa

Glukoza je glavni izvor energije za organizam, posebno za mozak. Kada dođe do naglog pada glukoze, različiti sistemi u telu počinju da šalju jasne signale upozorenja.

Kod osoba sa dijabetesom tipa 1 i tipa 2, stanje je najčešće posledica neravnoteže između količine insulina ili lekova i količine ugljenih hidrata unetih obrokom. Ponekad se hipoglikemija (nagli pad šećera) javlja nakon preskakanja obroka, odlaganja vremena za jelo ili posle neuobičajeno intenzivne fizičke aktivnosti bez prethodnog prilagođavanja doze terapije.

Jedna od četiri odrasle osobe sa dijabetesom tipa 2 ima gubitak sluha, pokazuje novo istraživanje. Foto: Shutterstock

Pad šećera kod zdravih osoba

Istovremeno, i zdrave osobe mogu da dožive pad šećera u krvi, na primer, tokom dužeg gladovanja, prekomerne konzumacije alkohola na prazan stomak ili nakon uzimanja određenih lekova koji utiču na stvaranje šećera u jetri. Postoje i ređa stanja u kojima tumori pankreasa izazivaju prekomerno lučenje insulina. Ipak, u najvećem broju slučajeva hipoglikemija se javlja kod pacijenata sa dijabetesom.

Rano prepoznavanje simptoma

Rano prepoznavanje ovog stanja je od presudnog značaja, jer pogoršanje može nastupiti veoma brzo. Prvi znaci obično su drhtanje ruku, hladno znojenje, ubrzan rad srca, osećaj izrazite gladi.

Kako nivo šećera nastavlja da pada, mozak počinje da pati zbog nedostatka glukoze, pa se javljaju i neurološki simptomi kao što su: zbunjenost, zamagljen vid, otežan govor, jaka vrtoglavica, neobično ili agresivno ponašanje koje spolja može izgledati kao da je osoba pod dejstvom alkohola.

Šta da uradite kada prepoznate hipoglikemiju?

Kada primetite osobu sa ovim simptomima, prvo pitanje koje treba postaviti jeste da li ima dijabetes.

Ukoliko osoba može da komunicira i bezbedno guta, potrebno je pružiti pravu pomoć na osnovu pravila „15“. Ovo pravilo podrazumeva da osoba odmah unese 15 grama jednostavnih ugljenih hidrata koji se brzo apsorbuju u organizmu.

15 grama jednostavnih ugljenih hidrata ima u pola čaše voćnog soka, pola čaše običnog gaziranog napitka (ne dijetalnog), u punoj kašičici meda ili šećera, u tri do četiri tablete glukoze koje mnogi oboleli od dijabetesa nose sa sobom.

15 grama jednostavnih ugljenih hidrata ima u pola čaše voćnog soka Foto: Shutterstock

Nakon unosa šećera potrebno je sačekati tačno 15 minuta i ponovo proveriti nivo šećera glukometrom. Ako je vrednost i dalje niža od 70 mg/dl, postupak treba ponoviti.

Važno je naglasiti da čokoladu ili kolače ne treba koristiti kao prvi izbor za lečenje hipoglikemije. Iako su slatki, masnoće u njima usporavaju prelazak šećera u krv i zato nisu dovoljno efikasni u hitnim situacijama.

Kada odmah pozvati hitnu pomoć?

Iako početno lečenje deluje jednostavno, postoje situacije kada ne treba čekati i kada je potrebno odmah pozvati medicinsku pomoć.

Zatražićemo hitnu medicinsku pomoć ako je osoba bez svesti, u stanju poremećene svesti, ako ne može bezbedno da guta. U ovoj situaciji nikako ne treba davati hranu ili piće na usta zbog rizika od gušenja, nego pozvati hitnu pomoć.

Osobu koja je bez svesti treba položiti na bok kako bi disajni putevi ostali prohodni i sprečilo se udisanje sadržaja iz usne duplje.

Ako pacijent ima grčeve zbog naglog pada šećera, potrebno je ukloniti predmete koji mogu da ga povrede, ali ne treba pokušavati da ga zaustavite tokom pokreta.

Foto: Dragoljub Bankovic/Shutterstock

Tehnologija otkriva pad šećera

Poslednjih godina tehnologija je promenila način na koji pacijenti prate dijabetes i prepoznaju hitna stanja. Mnogi danas koriste senzore za kontinuirano merenje glukoze, koji se postavljaju na ruku ili stomak. Ovi uređaji mere nivo šećera svakih nekoliko minuta i podatke šalju aplikaciji na telefonu ili pametnom satu. Kada šećer počne brzo da pada, uređaj emituje alarm čak i pre nego što pacijent oseti fizičke simptome.

Ako se nalazite pored osobe koja počinje neobično da se ponaša, a na telu ima ovakav senzor, moguće je da uređaj upozorava na opasnost.

Šta uraditi nakon oporavka?

Čak i kada se osoba oporavi potrebno je da pojede kompletan obrok koji sadrži složene ugljene hidrate, poput integralnog hleba, ili proteine, kako bi se nivo šećera dugoročno stabilizovao i sprečio novi pad.