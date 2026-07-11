Svrab, crvenilo, ljuštenje i perutanje kože, najčešće između prstiju i na tabanima

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Obično sve počinje svrabom između nožnih prstiju, a završava se neprijatnim promenama na jednom ili više noktiju. Gljivična infekcija stopala (atletsko stopalo) zarazno je kožno oboljenje izazvano gljivicama (dermatofitima). Infekcija obično počinje između nožnih prstiju, a kasnije se širi na ostale delove stopala i nokte.

Svrab, crvenilo, ljuštenje i perutanje kože, najčešće između prstiju i na tabanima, glavni su simptomi gljivične infekcije stopala koja se lako može proširiti i na nokte, objašnjava podijatar Alison Petikan.

Šta su gljivice na stopalima?

Razvoju gljivica najviše pogoduju topli i vlažni uslovi, na primer nošenje zatvorene obuće u kojoj se stopala znoje. Gljivice se lako prenose i u zajedničkim svlačionicama i prostorima oko bazena.

Gljivice na stopalima uglavnom nisu ozbiljan problem, ali ako se ne leče, infekcija može lako da se proširi.

Gljivice se lako prenose i u zajedničkim svlačionicama i prostorima oko bazena. Foto: Shutterstock

Kako dolazi do gljivične infekcije nokta?

Gljivična infekcija nokta nastaje kada gljivice prodru u nokat kroz sitne pukotine na noktu ili okolnoj koži. Za razliku od gljivica na stopalima, infekcija noktiju razvija se postepeno.

Nokat poprima žutu, belu ili braon boju, dolazi do njegovog zadebljanja, mrvljenja i odvajanja od ležišta, a sečenje nokta postaje otežano.

Iako u početku uglavnom nisu bolne, nelečene gljivične infekcije noktiju mogu postati veoma neprijatne i znatno teže za lečenje.

Zašto se gljivice sa stopala šire na nokte?

Koža između prstiju nalazi se neposredno uz nokte. Ako se gljivice na stopalima ne leče, njihove spore mogu da se prošire na okolnu kožu, a zatim i na nokat.

Kada gljivice prodru ispod nokatne ploče, zaštićene su čvrstim noktom, zbog čega je infekciju mnogo teže i sporije izlečiti nego gljivice koje zahvataju samo kožu. Lokalni preparati zato teže dopiru do mesta infekcije, nokti rastu sporo, pa je potrebno dosta vremena da izraste zdrav nokat. Stručnjaci zato savetuju da se ni blagi, ali uporni simptomi ne ignorišu.

Ko je u najvećem riziku?

Rizik je veći kod osoba koje dugo nose patike ili zaštitnu obuću, imaju pojačano znojenje stopala, često posećuju teretane, bazene i zajedničke svlačionice, dele peškire ili pribor za nokte sa drugim osobama ili imaju oštećene nokte. U povećanom riziku su i pacijenti koji boluju od dijabetesa ili imaju oslabljenu cirkulaciju, kao i osobe koje su već ranije imale gljivične infekcije.

Rizik je veći kod osoba koje dugo nose patike ili zaštitnu obuću, imaju pojačano znojenje stopala, Foto: Iurii Maksymiv / Alamy / Profimedia

Da li se gljivice mogu preneti na druge osobe?

Da. Gljivice se prenose direktnim kontaktom sa kožom, ali i preko kontaminiranih podova, peškira, čarapa, obuće i pribora za nokte.

Dobra higijena značajno smanjuje rizik od prenosa. Potrebno je da stopala budu suva, a nakon kupanja ili plivanja pažljivo osušite prostor između svih prstiju.

Menjajte čarape svakog dana, a ako se stopala mnogo znoje, i češće. Nosite obuću koja omogućava stopalima da dišu. Obuću ostavite da se potpuno osuši pre ponovnog nošenja i, ako je moguće, menjajte parove. U zajedničkim prostorijama nosite papuče.

Bazeni, teretane i svlačionice česta su mesta na kojima dolazi do zaraze. Ne delite pribor za nokte. Makazice i turpije koristite samo vi i redovno ih dezinfikujte. Lečite gljivice na stopalima čim se pojave. Rano lečenje smanjuje mogućnost širenja infekcije na nokte.

Ponekad promene na noktima nisu posledica gljivica, već povrede, psorijaze Foto: Shutterstock

U zavisnosti od težine infekcije, gljivične infekcije leče se antigljivičnim kremama za stopala, medicinskim preparatima za nokte i, kada je potrebno, lekovima na recept.

Ponekad promene na noktima nisu posledica gljivica, već povrede, psorijaze ili prirodnog starenja, zbog čega je važno postaviti tačnu dijagnozu.

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