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Energetska pića postala su skoro sastavni deo života mnogih, uglavnom mladih osoba. Uglavnom sadrže velike količine kofeina, stimulansa, dodatog šećera i natrijuma. Veruje se da mogu brzo da nas razbude i obezbede neophodnu energiju.

Stručnjaci kažu da povremena konzumacija energetskih pića kod zdravih odraslih osoba uglavnom ne predstavlja problem, ali i naglašavaju da svakodnevno ispijanje može doprineti povišenom krvnom pritisku, dehidrataciji i drugim stanjima koja vremenom povećavaju opterećenje bubrega.

Krvni pritisak

Svakodnevno ili dugotrajno ispijanje energetskih pića, naročito ujutru, može da dovede do viših vrednosti krvnog pritiska.

Trajno povišen krvni pritisak oštećuje krvne sudove bubrega i povećava njihovo opterećenje. Vremenom sve navedeno može da dovede do slabljenja funkcije bubrega.

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Trajno povišen krvni pritisak oštećuje krvne sudove bubrega i povećava njihovo opterećenje. Foto: Shutterstock

Dehidratacija

Kofein je prirodni diuretik, što znači da podstiče pojačano izlučivanje mokraće. Velike količine kofeina iz energetskih pića mogu da doprinesu dehidrataciji, posebno ako ne unosite dovoljno vode.

Mnoga energetska pića sadrže i guaranu, biljku koja prirodno sadrži kofein. Njena zrna imaju dva do pet puta više kofeina od zrna kafe, pa mogu dodatno da pojačaju stimulativni efekat napitka.

Dovoljan unos tečnosti neophodan je za normalan rad bubrega. Kada je organizam dehidriran, bubrezi rade pod većim opterećenjem kako bi putem urina izbacili minerale i otpadne materije. Teška ili dugotrajna dehidratacija može, u pojedinim slučajevima, dovesti do oštećenja bubrega.

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Mnoga energetska pića sadrže i guaranu, biljku koja prirodno sadrži kofein Foto: Shutterstock

Kamen u bubregu

Prekomerna konzumacija energetskih pića može povećati rizik od stvaranja kamena u bubregu.

Jedan od razloga je visok sadržaj fruktoze, koja povećava količinu mokraćne kiseline i oksalata u urinu. Rizik je posebno izražen kod osoba koje imaju insulinsku rezistenciju ili dijabetes.

Pored toga, energetska pića mogu izazvati dehidrataciju, što dodatno povećava mogućnost nastanka kamena u bubregu.

Akutno oštećenje bubrega

U medicinskoj literaturi opisani su slučajevi akutnog oštećenja bubrega kod osoba koje su konzumirale velike količine energetskih pića.

Istraživači smatraju da tome mogu doprineti visok unos kofeina, dehidratacija i zajedničko dejstvo više sastojaka koji se nalaze u ovim napicima. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo ko je u najvećem riziku od ovakvih komplikacija.

Izvor: verywellhealth.com/ zdravlje.kurir.rs

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