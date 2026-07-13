Alkohol nije zabranjen, ali radi protiv vas, a ne u vašu korist

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Povremeno unošenje alkohola može da bude bezbedno za neke osobe sa dijabetesom, ali samo uz oprez. Alkohol može da snizi nivo šećera u krvi, utiče na dejstvo pojedinih lekova i oteža regulaciju bolest, upozorava dr Gagandip Sing, specijalista interne medicine.

- Mnogi moji pacijenti smatraju da dva ili tri pića s vremena na vreme nisu problem nisu problem, ali upravo takve navike mogu da otežaju regulaciju šećera u krvi - naglašava dr Sing.

Alkohol i opasan pad šećera

Mnogi misle da alkohol samo povećava nivo glukoze u krvi, ali nekoliko sati nakon unošenja može da izazove i njeno naglo snižavanje. Razlog je to što jetra alkohol prepoznaje kao toksin i daje prednost njegovoj razgradnji, zbog čega privremeno prestaje da oslobađa glukozu koja održava stabilan nivo šećera u krvi.

Mnogi misle da alkohol samo povećava nivo glukoze u krvi, ali nekoliko sati nakon unošenja može da izazove i njeno naglo snižavanje Foto: Shutterstock

- Kod osoba koje koriste insulin ili pojedine lekove za dijabetes, poput sulfonilureja, to može da dovede do hipoglikemije, koja se neretko javlja tek nekoliko sati kasnije, pa čak i tokom noći. Zato alkohol nikada ne bi trebalo piti na prazan stomak - apleuje doktor.

Nije problem samo alkohol

Dr Sing ističe da veći problem od samog alkohola često predstavljaju napici i hrana koji ga prate. Zaslađeni kokteli, gazirani sokovi koji se mešaju sa žestokim pićima, pivo koje sadrži dosta ugljenih hidrata, ali i kasni obroci kojima je teško odoleti posle nekoliko pića, mogu dodatno da pogoršaju regulaciju šećera u krvi.

- Redovna konzumacija alkohola može da doprinese i razvoju masne jetre i pogoršanju insulinske rezistencije, što dodatno otežava regulaciju šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2 - opominje doktor.

Redovno unošenje alkohola može da doprinese razvoju masne jetre i oteža kontrolu dijabetesa Foto: Shutterstock

Kako smanjiti rizik?

Ako osoba sa dijabetesom odluči da popije alkoholno piće, stručnjaci savetuju da to bude uz obrok koji sadrži proteine, da bira pića sa što manje dodatog šećera, poput suvog vina ili žestokih pića sa običnom mineralnom vodom, i da alkohol ne postane redovna navika.