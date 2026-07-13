Kako da ublažite bol kod išijasa? Lekari sa Harvarda izdvajaju 3 jednostavne mere
Ako ste nekada imali išijas, verovatno znate koliko bol može da bude intenzivan. Kod nekih se javlja kao oštar bol koji se širi niz nogu, dok ga drugi opisuju kao uporan i dubok bol u donjem delu leđa koji ne prolazi bez obzira na položaj tela. Tegobe se najčešće osećaju u predelu zadnjice, butine ili potkolenice, a mogu da zahvate i celu nogu, otežavajući svakodnevne aktivnosti.
Išijas nastaje zbog nadražaja ili pritiska na išijadični živac, najveći nerv u organizmu. On polazi iz donjeg dela kičme, prolazi kroz zadnjicu i spušta se niz nogu sve do stopala. Najčešći uzrok išijasa je diskus hernija, odnosno pritisak oštećenog međupršljenskog diska na koren živca.
Dobra vest je da se većina ljudi oporavi bez operacije, najčešće u roku od nekoliko nedelja. U tom periodu mogu da pomognu jednostavne mere koje se primenjuju kod kuće:
Budite što aktivniji
Kratkotrajno mirovanje može da prija tokom prva dva-tri dana, ali je važno da se što pre vratite umerenim aktivnostima. Lagano istezanje i vežbe koje povećavaju pokretljivost kukova i nogu mogu da ublaže bol i pomognu oporavku nerva. Ako se bol pojačava pri svakom pokretu, obavezno se javite lekaru.
Naizmenično koristite led i toplotu
Tokom prve nedelje preporučuje se stavljanje hladnih obloga na donji deo leđa i bolna mesta u trajanju od 15 do 20 minuta, uz pauzu između obloga. Nakon toga više koristi može da donese toplota, koja opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju i olakšava istezanje.
Lek protiv bolova samo po potrebi
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, poput ibuprofena, naproksena ili aspirina, mogu privremeno da ublaže tegobe. Važno je da se uzimaju prema uputstvu i da se ne prekoračuje preporučena doza.
Kada bi trebalo da se javite lekaru?
Iako se išijas u većini slučajeva povlači bez operacije, pregled je neophodan ako se prvi put javio pre 20. ili posle 55. godine života, ako je bol veoma jak, ako se jave slabost u nozi ili stopalu, povišena temperatura ili ako ste ranije lečeni od maligne bolesti. Pravovremeni pregled može da pomogne da se otkrije uzrok tegoba i na vreme započne odgovarajuće lečenje.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs