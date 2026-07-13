Pregled je neophodan ako se išijas prvi put javio pre 20. ili posle 55. godine života

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Ako ste nekada imali išijas, verovatno znate koliko bol može da bude intenzivan. Kod nekih se javlja kao oštar bol koji se širi niz nogu, dok ga drugi opisuju kao uporan i dubok bol u donjem delu leđa koji ne prolazi bez obzira na položaj tela. Tegobe se najčešće osećaju u predelu zadnjice, butine ili potkolenice, a mogu da zahvate i celu nogu, otežavajući svakodnevne aktivnosti.

Išijas nastaje zbog nadražaja ili pritiska na išijadični živac, najveći nerv u organizmu. On polazi iz donjeg dela kičme, prolazi kroz zadnjicu i spušta se niz nogu sve do stopala. Najčešći uzrok išijasa je diskus hernija, odnosno pritisak oštećenog međupršljenskog diska na koren živca.

Dobra vest je da se većina ljudi oporavi bez operacije, najčešće u roku od nekoliko nedelja. U tom periodu mogu da pomognu jednostavne mere koje se primenjuju kod kuće:

Budite što aktivniji

Kratkotrajno mirovanje može da prija tokom prva dva-tri dana, ali je važno da se što pre vratite umerenim aktivnostima. Lagano istezanje i vežbe koje povećavaju pokretljivost kukova i nogu mogu da ublaže bol i pomognu oporavku nerva. Ako se bol pojačava pri svakom pokretu, obavezno se javite lekaru.

Lagano istezanje i vežbe koje povećavaju pokretljivost kukova i nogu mogu da ublaže bol Foto: Shutterstock

Naizmenično koristite led i toplotu

Tokom prve nedelje preporučuje se stavljanje hladnih obloga na donji deo leđa i bolna mesta u trajanju od 15 do 20 minuta, uz pauzu između obloga. Nakon toga više koristi može da donese toplota, koja opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju i olakšava istezanje.

Lek protiv bolova samo po potrebi

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, poput ibuprofena, naproksena ili aspirina, mogu privremeno da ublaže tegobe. Važno je da se uzimaju prema uputstvu i da se ne prekoračuje preporučena doza.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu privremeno da ublaže bol kod išijasa, ali ne otklanjaju njegov uzrok Foto: Shutterstock

Kada bi trebalo da se javite lekaru?