Iako mnogi ljudi kažu da „osećaju kišu u kostima“, za sada ne postoji dovoljno naučnih dokaza koji bi u potpunosti objasnili ovu pojavu.

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Bol u kolenu, otok i ukočenost česte su tegobe osoba sa osteoartritisom. Mnogi pacijenti navode da se ovi neprijatni simptomi pojačavaju pred kišu ili promenu vremena.Osteoartritis je najčešći oblik artritisa. Nastaje kada se hrskavica, koja oblaže krajeve kostiju, postepeno troši, zbog čega pokreti postaju otežani, a zglobovi izloženi većem opterećenju. U uznapredovalim slučajevima može doći do značajnog gubitka hrskavice i pojačanog trenja između koštanih površina.

"Kiša u kostima"

Iako mnogi ljudi kažu da „osećaju kišu u kostima“, za sada ne postoji dovoljno naučnih dokaza koji bi u potpunosti objasnili ovu pojavu. Ipak, istraživanja ukazuju da kod pojedinih osoba sa osteoartritisom promene vremenskih uslova mogu da budu povezane sa pojačanim bolom i ukočenošću.

Dešava se da koleno iznenada zaboli, prsti oteknu i ukoče se i pre nego što padnu prve kapi kiše. Pacijenti sa osteoartritisom često navode da promenu vremena osete i pre nego što je meteorolozi najave.

Pacijenti godinama prijavljuju da se njihove tegobe pogoršavaju pred kišu, iako nauka još nema potpuno objašnjenje ovog fenomena. Ortoped dr Anudž Džain ističe da vremenske prilike ne izazivaju osteoartritis, ali da kod pojedinih osoba mogu da utiču na intenzitet simptoma.

Zašto zglobovi više bole tokom kišnog vremena?

Kišni period donosi nekoliko promena istovremeno - opada atmosferski pritisak, povećava se vlažnost vazduha, a temperatura je često niža. Naučnici smatraju da kombinacija ovih faktora može da utiče na način na koji osobe sa osteoartritisom doživljavaju bol.

Svaka od ovih promena može da utiče na zglobove, naročito ako već postoji oštećenje ili upalni proces Foto: Promo

Jedno od mogućih objašnjenja jeste promena barometarskog pritiska. Pre kiše atmosferski pritisak obično opada, a jedna od teorija je da to može uticati na tkiva oko zglobova. Kod osoba koje već imaju osetljive ili oštećene zglobove, ove promene mogu da pojačaju osećaj bola i nelagodnosti.

Iako konačan odgovor još ne postoji, brojna istraživanja ukazuju na povezanost vremenskih promena i pojačanih simptoma kod dela pacijenata sa osteoartritisom.

– Kiša retko dolazi sama. Obično je prate pad atmosferskog pritiska, povećana vlažnost vazduha i niža temperatura. Svaka od ovih promena može da utiče na zglobove, naročito ako već postoji oštećenje ili upalni proces – kaže dr Džain.

Problem nije samo vreme

Doktor dodaje da hladno vreme dodatno doprinosi osećaju ukočenosti. Na nižim temperaturama mišići postaju napetiji, zglobovi ukočeniji, a pokreti koji su ranije bili laki zahtevaju više napora.

Dr Džain naglašava da problem nije samo vreme, već i promene u svakodnevnim navikama koje donose kišni dani.

– Tokom kiše manje boravimo napolju, manje se krećemo i više sedimo. Posle nekoliko dana smanjene aktivnosti zglobovi mogu postati još ukočeniji - kaže doktor.

Manje kretanja znači i slabiju aktivnost mišića koji stabilizuju kolena, kukove i kičmu, pa se opterećenje dodatno prenosi na već osetljive zglobove.

Psihološki faktor

Oblačno vreme, lošiji san, manje boravka na otvorenom i pad raspoloženja mogu uticati na način na koji doživljavamo bol. Fizičko i mentalno zdravlje su usko povezani, pa emocionalno stanje može pojačati osećaj bola.

Intenzitet bola ne zavisi samo od stepena oštećenja zgloba, već i od kvaliteta sna, nivoa stresa i opšteg psihičkog stanja.

Intenzitet bola ne zavisi samo od stepena oštećenja zgloba, već i od kvaliteta sna, Foto: Shutterstock

Kako da ublažite tegobe?

Jedna od najvažnijih preporuka jeste redovna fizička aktivnost. Vežbe u kući, istezanje, joga, vežbe koje preporuči fizioterapeut ili čak šetnja po stanu mogu da očuvaju pokretljivost zglobova i spreče dodatnu ukočenost.

Topla obloga na bolnom zglobu ili tuširanje toplom vodom opuštaju mišiće i olakšavaju pokrete tokom dana.

Važno je i održavanje zdrave telesne težine, jer svaki višak kilograma dodatno opterećuje zglobove, posebno kolena i kukove. Preporučuje se nošenje udobne obuće, izbegavanje dugotrajnog sedenja i pravljenje kratkih pauza za razgibavanje tokom dana.