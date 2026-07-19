Mnogi ljudi čim osete pečenje u želucu izbace ljutu hranu, a da prethodno ne utvrde šta je pravi uzrok tegoba

Slušaj vest

Mnogi veruju da ljuta hrana može da izazove čir na želucu, ali stručnjaci ističu da za to nema dokaza. Iako začinjena jela kod pojedinih ljudi mogu da pojačaju tegobe, pravi uzroci čira najčešće suinfekcija heliko bakterijom i dugotrajna upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), poput ibuprofena ili aspirina, objašnjava Čitra B. K., glavna dijetetičarka bolnice KIMS u Bangaloru (Indija).

- Raširen je mit da ljuta hrana izaziva čir na želucu, ali istraživanja nisu pokazala direktnu povezanost. Međutim, osobe koje već imaju gastritis, gorušicu ili čir mogu da osete jače tegobe nakon začinjenih obroka, jer kapsaicin iz ljutih paprika može da nadraži osetljivu sluznicu želuca - kaže ona.

Kod ljudi koji nemaju bolesti sistema za varenje, umereno unošenje ljute hrane uglavnom ne predstavlja problem. Naprotiv, kapsaicin ima antioksidativna i protivupalna svojstva, zbog čega može da bude deo uravnotežene ishrane. Ipak, ako određena namirnica izaziva bol ili nelagodnost, najbolje je ograničiti njen unos, savetuje Čitra B. K.

Kako prepoznati čir?

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), najčešći simptom čira je bol u gornjem delu stomaka koji može da bude praćen osećajem pečenja i često je izraženiji noću. Mogu da se jave i gorušica, nadimanje, loše varenje, mučnina, a kod pojedinih osoba i gubitak telesne težine.

Najčešći simptom čira je bol u gornjem delu stomaka koji može da bude praćen osećajem pečenja i često je izraženiji noću Foto: Shutterstock

- Mnogi ljudi čim osete pečenje u želucu izbace ljutu hranu, a da prethodno ne utvrde šta je pravi uzrok tegoba. Ako se bol u stomaku, gorušica, nadimanje ili mučnina ponavljaju, potrebno je javiti se lekaru - savetuje Čitra.

Šta zaista šteti želucu?

Za očuvanje zdravlja želuca važno je ograničiti alkohol, prestati sa pušenjem, izbegavati nepotrebnu upotrebu lekova protiv bolova i voditi računa o ishrani i stresu.