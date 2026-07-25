Čarape za vene poboljšavaju limfnu drenažu, ublažavaju bol i osećaj težine u nogama

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Čarape za vene, u medicini poznate kao kompresivne čarape, primenjuju kontrolisani pritisak na noge i tako poboljšavaju vensku cirkulaciju, štite od tromba, otoka i osećaja umornih i bolnih nogu. Kompresivne čarape (ili kompresivne dokolenice) blago pritiskaju noge, zbog čega su u početku ne baš prijatne za nošenje, iako sprečavaju zadržavanje krvi u venama.

Otoci, težina, loša cirkulacija

Vaskularni hirurg dr Daglas Džozef navodi da skoro 90 odsto problema sa nogama potiče iz venskog sistema. Kompresivne čarape blago pritiskaju potkolenice, povećavaju pritisak u tkivima ispod kože i sprečavaju zadržavanje tečnosti. Na taj način poboljšavaju protok krvi ka srcu, smanjuju i sprečavaju pojavu otoka.

- Vene u nogama imaju male zaliske koji pomažu krvi da se kreće ka srcu. Kada oni oslabe, krv se zadržava u nogama umesto da normalno cirkuliše. Posledica su otoci, težina u nogama i lošija cirkulacija - kaže dr Džozef.

Loša cirkulacija vremenom može da doprinese razvoju hronične venske insuficijencije, javljaju se promene na koži, moguća su oštećenja zidova vena i zalistaka, upala vena, proširene vene, a u pojedinim slučajevima i krvni ugrušci, to jest tromb.

Poboljšavaju protok krvi ka srcu, smanjuju i sprečavaju pojavu otoka. Foto: megaflopp/Shutterstock

Mogu da ih nose i osobe bez proširenih vena

I pored toga što su bitan deo terapije proširenih vena, koristi od kompresivnih čarapa mogu da imaju i zdrave osobe koje ih povremeno nose.

Na taj način možemo da ojačamo cirkulaciju, umanjimo oticanje nogu, sprečimo zadržavanje krvi u venama i smanjimo rizik od razvoja krvnih ugrušaka. Čarape za vene poboljšavaju limfnu drenažu, ublažavaju bol i osećaj težine u nogama. Stručnjaci objašnjavaju da kompresivne čarape mogu da budu korisne i osobama koje dugo sede, ali i onima koji su tokom dana veoma fizički aktivni.

Na primer, tokom dugih letova ili višesatnog sedenja krv se lakše zadržava u nogama, što povećava rizik od nastanka tromboze. Iz istog razloga lekar može da preporuči kompresivne čarape trudnicama ili osobama koje su zbog bolesti ili operacije duže vreme vezane za krevet.

S druge strane, sportistima i ljudima koji dugo stoje na poslu kompresivne čarape mogu da pomognu da se mišići brže oporave. Mnogi korisnici ističu i da im jednostavno pružaju osećaj lakoće i udobnosti.

Kompresivne čarape mogu da budu korisne i osobama koje dugo sede, Foto: Shutterstock

Kako da efekat bude najbolji?

Da bi efekat bio najbolji, kompresivne čarape treba obuti ujutru, pre nego što počnu da otiču stopala, članci i potkolenice. Skidaju se uveče, pre spavanja ili nakon završetka fizičke aktivnosti.

Osim kratkog popodnevnog odmora, ne preporučuje se spavanje u kompresivnim čarapama. Takođe, njihovo neprekidno nošenje tokom celog dana i noći nije dobro za kožu. Pojedinim osobama je u početku potrebno vreme da se naviknu na osećaj pritiska.

- Kao kada hoćete da razgazite nove cipele, potrebno je malo vremena da postanu udobne - kaže dr Džozef.

Da li su bezbedne?

Kompresivne čarape su bezbedne za većinu ljudi, ali postoje situacije kada ih ne bi trebalo koristiti ili je prethodno neophodna konsultacija sa lekarom.

Ne preporučuju se osobama koje imaju:

otvorene rane,

infekcije kože,

izrazito osetljivu i krhku kožu.

Pre upotrebe obavezno se posavetujte sa lekarom ako imate izražene otoke nepoznatog uzroka ili otoke zbog srčane ili bubrežne insuficijencije, perifernu arterijsku bolest ili izraženo smanjen osećaj u nogama usled dijabetesa ili periferne neuropatije.

Kada je potrebno odmah da skinemo čarape za vene?

Kompresivne čarape treba da pružaju prijatan pritisak, ali ne smeju da budu bolne niti da previše stežu.

Odmah ih skinite ako primetite: bol, utrnulost, peckanje, promenu boje kože, oštećenja kože ili pojačano oticanje nogu.

U ovim situacijama potrebno je da se javite lekaru, jer simptomi mogu da ukažu na zdravstveni problem ili na to da veličina ili stepen kompresije nisu odgovarajući.

Odmah ih skinite ako primetite: bol, utrnulost, peckanje, promenu boje kože Foto: Shutterstock

Kako izabrati odgovarajuće kompresivne čarape?

Kompresivne čarape najčešće su dostupne kao:

dokolenice,

natkolenice,

hulahopke,

kompresivne helanke.

Helanke i hulahopke postaju sve popularnije među sportistima, ali i osobama sa pojedinim hroničnim bolestima.

Koji stepen kompresije odabrati?

Ukoliko kompresivne čarape nosite zbog zdravstvenog problema, nemojte ih kupovati nasumično. Potrebno je izmeriti obim noge i odabrati odgovarajuću veličinu, a lekar treba da preporuči stepen kompresije.

Kompresija se izražava u milimetrima živinog stuba (mmHg):

blaga: 8–15 mmHg,

umerena: 15–20 mmHg,

čvrsta: 20–30 mmHg,

veoma jaka (medicinska): 30–40 mmHg.