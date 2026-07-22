Dugogodišnji republikanski senator Lindzi Grejem preminuo je pre nekoliko dana u 71. godini nakon kako se kaže „kratke i iznenadne bolesti”.

Prema rečima Grejemove direktorke za komunikacije Tejlor Rejdi, preliminarni nalazi medicinskog veštaka Distrikta Kolumbija pokazali su da je senator preminuo od „disekcije aorte usled arteriosklerotske kardiovaskularne bolesti”.

Samo nekoliko sati pre Grejemove smrti, hitne službe stigle su na njegovu adresu na Kapitol Hilu nakon prijave da osoba oseća bol u grudima, što je najčešći simptom disekcije aorte.