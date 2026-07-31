Masna jetra često dugo ne izaziva jasne simptome, ali određeni znaci mogu ukazivati da je bolest uznapredovala i da je potrebno obratiti pažnju na zdravlje jetre

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Masna bolest jetre danas je jedna od najčešćih bolesti jetre sa kojima se lekari susreću u kliničkoj praksi, a njen porast je prvenstveno povezan sa porastom stope gojaznosti i dijabetesa tipa 2.

Ovo stanje se obično razvija tiho i bez jasnih znakova upozorenja.

Kako je endokrinolog dr Ajuši Diksit objasnila za GB News:

- Po pravilu, bolest počinje bez simptoma i možda se čak neće pojaviti na laboratorijskim nalazima dok značajno ne napreduje.

Masna jetra je uzrokovana nakupljanjem masti u ćelijama jetre. Iako je često povezana sa prekomernom konzumacijom alkohola, može se razviti i kao deo metaboličkog sindroma, gojaznosti i insulinske rezistencije, kao što se vidi kod ljudi sa dijabetesom tipa 2.

- Ono što ovu bolest čini posebno podmuklom jeste to što jetra može normalno da funkcioniše dugo vremena uprkos postepenom oštećenju. Zbog toga masna bolest jetre često ostaje neprepoznata ili nedovoljno dijagnostikovana - ističe dr Diksit.

Masna jetra nastaje zbog nakupljanja masti u ćelijama jetre, a često je povezana sa gojaznošću, insulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2 Foto: Shutterstock

Međutim, vremenom, nakupljanje viška masti postepeno zamenjuje zdravo tkivo jetre ožiljnim tkivom. Ovaj proces je poznat kao fibroza i postepeno otežava jetri da obavlja svoje vitalne funkcije.

Najveći faktori rizika za razvoj masne bolesti jetre uključuju:

dijabetes tipa 2

predijabetes

insulinsku rezistenciju

povišen nivo holesterola ili triglicerida

Ali dr Diksit naglašava da bolest može da pogodi i ljude normalne težine koji imaju genetsku predispoziciju, kao i ljude koji pate od hepatitisa ili HIV-a. Ona dodaje da se masna bolest jetre često otkriva putem testova snimanja pre nego što se promene vide na analizama krvi ili pre nego što se pojave simptomi. Svako ko je zabrinut zbog povećanog rizika treba da razgovara sa svojim lekarom o opcijama skrininga, koje mogu uključivati analize krvi, ultrazvuk ili fibroskener.

Znakovi upozorenja

Masna bolest jetre u ranim fazama retko izaziva simptome, a kada se pojave, uglavnom su nespecifični. Prema rečima dr Diksit, najčešći simptomi na koje treba obratiti pažnju su:

umor

nedostatak energije

nelagodnost ili bol u gornjem desnom delu stomaka

Bol koji se povezuje sa jetrom može ukazivati na ozbiljnije zdravstvene probleme i zahteva pažnju lekara specijaliste, najčešće gastroenterologa Foto: Shutterstock

Kod težih oblika masne bolesti jetre, mogu se javiti ozbiljniji simptomi, uključujući:

žuticu

otok abdomena

povećanu sklonost modricama

zbunjenost

jak umor

povraćanje krvi

crnu stolicu

Simptomi koje možete da primetite u toaletu Povraćanje krvi i crna stolica su simptomi koje možete primetiti kada idete u toalet, a mogu ukazivati na značajno oštećenje jetre i razlog su da odmah posetite lekara.

Može li se sprečiti masna bolest jetre?

Uprkos tome što je veoma čest zdravstveni problem, dr Diksit ističe da se masna bolest jetre može sprečiti, a u nekim slučajevima čak i preokrenuti, ako se otkrije dovoljno rano. Redovna fizička aktivnost, smanjenje unosa prerađene hrane i hrane bogate šećerom, kao i dobra kontrola dijabetesa mogu značajno poboljšati funkciju jetre.