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Afrička kuga svinja je visoko zarazna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Virus je, nažalost, smrtonosan za ove životinje. Lako se prenosi, ne postoji lek, a sam virus, kako navode stručnjaci, može dugo da opstane u spoljašnjoj sredini i u određenim proizvodima od svinjskog mesa, kao što su zamrznuto meso i prerađevine.

Da li je afrička kuga svinja sledeća pandemija koja će da pogodi i ljude. Da je li konzumiranje mesa zaražene životinje opasnost za ljude i može li doprineti širenju bolesti među svinjama?

Virus aktivan u 7 okruga i 52 naselja u Srbiji

Zbog afričke kuge svinja vanredna je situacija u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Obrenovcu. Najviše žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. Ministar Dragan Glamočić rekao je za RTS da situacija na terenu nije dobra i da je virus trenutno aktivan u sedam okruga i 52 naseljena mesta.

Ministar je naveo da je do sada, usled bolesti, ubijeno, eutanazirano ili je uginulo skoro 28.000 svinja. Glavni prenosioci virusa su divlje svinje i ljudi. Stručnjaci navode da je i mali propust ili nepoštovanje mera dezinfekcije dovoljan da dođe do prenošenja virusa.

Da li je afrička kuga svinja sledeća pandemija koja će pogoditi ljude?

Netačno.

Stručnjaci ističu da je afrička kuga svinja veoma zarazna virusna bolest koja pogađa divlje i domaće svinje, ali ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi. Virus se ne može preneti sa svinja na ljude, niti može da izazove bolest kod ljudi i ne predstavlja rizik po bezbednost hrane.

Međutim, ljudi mogu da šire virus afričke kuge svinja, zbog čega je veoma važno podizanje svesti o ovoj bolesti.

Virus se ne može preneti sa svinja na ljude Foto: Tatjana Stamenković

Ljudi nisu „prenosioci“ u smislu da obolevaju, već mogu mehanički da prenesu virus preko odeće, obuće, opreme, vozila ili kontaminiranih proizvoda.

Afrička kuga svinja može da se izleči.

Nažalost, ne može.

Ne postoji lek niti vakcina protiv afričke kuge svinja. Jedini način za zaustavljanje bolesti jeste uklanjanje svih zaraženih i izloženih svinja.

Prevencija bolesti je ključna!

Afrička kuga svinja i svinjski grip su ista bolest.

Ne, to su različite bolesti.

Svinjski grip izaziva drugačiji virus od onog koji uzrokuje afričku kugu svinja. Virus influence A čest je kod svinja. Može izazvati blagu respiratornu bolest, a većina svinja se oporavi u roku od nedelju dana. Nasuprot tome, afrička kuga svinja je smrtonosna virusna bolest koja pogađa ove životinje.

Virus afričke kuge svinja ne može da preživi u prerađenoj hrani

Netačno.

Virus afričke kuge svinja je veoma otporan. Može da preživi zamrzavanje, dimljenje i različite temperature obrade hrane. Zbog toga proizvodi koji sadrže svinjsko meso (kao što su kobasice, šunke, slanina) mogu da predstavljaju rizik za prenošenje virusa, ali ponovo na životinje, a ne na ljude. Na primer, moguće je da svinje pronađu bačene ostatke ove hrane i tako se inficiraju.

Veoma je važno da se svinjsko meso ne unosi prilikom putovanja iz bilo koje zemlje.

Čovek ne može da se razboli od afričke kuge svinja, čak ni ako je u direktnom kontaktu sa zaraženom svinjom Foto: Shutterstock

Može li afrička kuga svinja da pređe sa životinje na čoveka?

Ne. Čovek ne može da se razboli od afričke kuge svinja, čak ni ako je u direktnom kontaktu sa zaraženom svinjom. Afrička kuga svinja nije zoonoza, što znači da se virus ne prenosi sa životinja na ljude i ne izaziva bolest kod ljudi. Osoba koja dodiruje zaraženu svinju, nalazi se u njenoj blizini ili radi sa obolelim životinjama ne može da se inficira virusom afričke kuge svinja.

Međutim, čovek može predstavljati rizik za druge svinje jer virus može mehanički preneti:

preko odeće i obuće,

ruku i opreme,

vozila,

alata,

kontaminiranih ostataka hrane od svinjskog mesa.

Afrička kuga svinja može da se širi kontaktom sa zaraženim svinjama, svinjskim mesom, ali i preko kontaminiranih predmeta, pa čak i krpelja. Virus može opstati na odeći, obući ili vozilima, zbog čega ljudi mogu nesvesno da šire bolest.

Nakon povratka sa putovanja, sačekajte najmanje pet dana pre nego što posetite bilo koji objekat u kojem se drže svinje.