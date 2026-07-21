Portalna hipertenzija je ozbiljna komplikacija ciroze jetre koja nastaje zbog otežanog protoka krvi kroz jetru i može dovesti do životno ugrožavajućih krvarenja

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Juče je u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS) prvi put uspešno izvedena TIPS procedura kod pacijenta sa uznapredovalom cirozom jetre i portalnom hipertenzijom, čime je ova ustanova svrstana među retke centre koji primenjuju ovu zahtevnu metodu.

Metodu, koja treba da mu pomogne da dočeka transplantaciju jetre, uradio je stručnjak iz Belgije uz naše interventne radiologe.

- Ovo je izuzetno zahtevna procedura, treba razumeti da se ne radi u velikom broju centara, vrlo mali broj centara izvodi TIPS proceduru, drago nam je da je sa nama danas profesor Malu, i danas Klinički centar Srbije postaje deo mape onih ustanova na svetu koje izvode ovu vrlo zahtevnmu proceduru - rekao je načelnik Odeljenja za hirurgiju jetre, Klinike za digestivnu hirurgiju UKCS, prof. dr Danijel Galun.

Šta je portalna hipertenzija?

Portalna hipertenzija predstavlja povišen krvni pritisak u sistemu vena koje prenose krv iz organa za varenje do jetre. Nastaje kada je protok krvi kroz jetru otežan ili blokiran. Zdrava jetra filtrira krv i vraća je u cirkulaciju, ali kada pritisak u portalnom sistemu poraste, krv može da pronađe druge puteve, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Portalna hipertenzija predstavlja povišen krvni pritisak u sistemu vena koje prenose krv iz organa za varenje do jetre Foto: Shutterstock

Najčešći uzrok portalne hipertenzije je ciroza jetre, odnosno stvaranje ožiljnog tkiva koje otežava prolazak krvi kroz jetru. U nekim slučajevima uzrok mogu biti krvni ugrušci u portalnoj veni, bolesti krvnih sudova, infekcije ili druga oboljenja jetre.

Vrste portalne hipertenzije

Lekari razlikuju tri osnovna tipa:

Prehepatična portalna hipertenzija – nastaje zbog problema sa protokom krvi pre nego što krv stigne do jetre, najčešće zbog tromboze portalne vene.

Intrahepatična portalna hipertenzija – javlja se zbog promena unutar same jetre, najčešće usled ciroze.

Posthepatična portalna hipertenzija – nastaje kada postoji prepreka nakon što krv napusti jetru.

Simptomi i znaci

Portalna hipertenzija često u početku nema jasne simptome. Oni se obično pojavljuju kada dođe do komplikacija, a mogu uključivati:

nakupljanje tečnosti u stomaku (ascites) i oticanje nogu

krvarenje iz proširenih vena jednjaka i želuca (variksi)

krv u povraćanju ili crnu stolicu

povećanu slezinu i smanjen broj trombocita

vidljive proširene krvne sudove na koži stomaka

promene u razmišljanju, koncentraciji i budnosti zbog nakupljanja toksina koje jetra ne može da ukloni (hepatična encefalopatija)

Portalna hipertenzija često u početku ne daje simptome, a tegobe se javljaju kada nastanu komplikacije Foto: Shutterstock

Komplikacije Najopasnija komplikacija portalne hipertenzije jeste krvarenje iz želuca, koje može biti životno ugrožavajuće. Pored toga, mogu se javiti ascites, poremećaji rada mozga, oštećenje bubrega, povećana slezina i smanjen broj krvnih ćelija.

Lečenje

Lečenje zavisi od uzroka i težine bolesti. Cilj je smanjenje pritiska u portalnom sistemu, sprečavanje krvarenja i kontrola komplikacija. Kod pacijenata sa teškim oblicima bolesti može se primeniti TIPS procedura (transjugularni intrahepatični portosistemski šant), kojom se postavlja stent između krvnih sudova u jetri kako bi se smanjio pritisak i sprečile opasne posledice.

Kod mnogih pacijenata portalna hipertenzija je posledica ciroze i ne može se potpuno izlečiti, ali odgovarajuće lečenje može značajno poboljšati prognozu i kvalitet života.

Prevencija

Rizik od portalne hipertenzije može se smanjiti zaštitom zdravlja jetre: