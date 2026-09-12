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Promene težine, umor, poremećaji sna, raspoloženja, varenja i telesne temperature mogu biti znak da štitna žlezda ne funkcioniše pravilno

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Štitna žlezda nalazi se na prednjoj strani vrata, odmah ispod grkljana. Iako je mala ima izuzetno važnu ulogu. Ona reguliše metabolizam, rad srca, telesnu temperaturu, varenje, rad nervnog sistema i mnoge druge funkcije. Hormoni koje proizvodi - tiroksin (T4) i trijodtironin (T3) - utiču na gotovo svaku ćeliju.

Najčešće tegobe

Umor, ubrzan ili usporen rad srca, neobjašnjiv gubitak ili povećanje telesne težine, kao i pojačana osetljivost na hladnoću ili toplotu, najčešći su simptomi poremećaja rada štitne žlezde. Međutim, lekari ističu da crvenilo na vratu nije tipičan znak bolesti štitne žlezde, iako se može javiti kod pojedinih oboljenja.

Može li štitna žlezda da izazve crvenilo na vratu?

Većina osoba sa hipotireozom ili hipertireozom nema vidljivo crvenilo kože na vratu. Ipak, određene bolesti štitne žlezde mogu izazvati lokalnu upalu ili uvećanje žlezde, što može dovesti do crvenila, osećaja toplote i osetljivosti kože. U stanju upale, pojačan je dotok krvi u zahvaćeno područje i reakcija imunog sistema mogu izazvati crvenilo i bol na dodir.

Ako je crvenilo ograničeno na područje iznad štitne žlezde i praćeno otokom, bolom pri gutanju ili pokretima vrata, potrebno je razmotriti oboljenje štitne žlezde kao mogućnost.

S druge strane, lekari naglašavaju da je površinsko crvenilo vrata mnogo češće posledica kožnih oboljenja, alergijskih reakcija, infekcija kože ili proširenih površinskih krvnih sudova nego poremećaja rada štitne žlezde.

Ako je crvenilo ograničeno na područje iznad štitne žlezde i praćeno otokom, bolom pri gutanju ili pokretima vrata, potrebno je razmotriti oboljenje štitne žlezde Foto: Shutterstock

Koje bolesti štitne žlezde mogu biti povezane sa crvenilom vrata?

Hašimoto tireoiditis

Hašimoto tireoiditis je najčešći uzrok hipotireoze i predstavlja hronično autoimuno oboljenje u kojem imuni sistem postepeno oštećuje tkivo štitne žlezde.

Crvenilo vrata nije karakterističan simptom ove bolesti, ali kod pojedinih pacijenata, naročito u fazi izraženije upale, može da se javi osećaj punoće ili blaga osetljivost u predelu vrata.

Najčešći simptomi Hašimotovog tireoiditisa su umor, usporen metabolizam, povećanje telesne težine, pospanost, osećaj hladnoće, zatvor, suva koža i usporen rad srca.

Grejvsova bolest

Grejvsova bolest je najčešći uzrok hipertireoze i nastaje zbog stvaranja antitela koja podstiču pojačan rad štitne žlezde.

Ovo oboljenje retko izaziva crvenilo vrata, ali štitna žlezda može biti uvećana i vidljiva na prednjoj strani vrata. Zbog pojačanog protoka krvi pojedini pacijenti osećaju toplinu u tom području.

Grejvsovu bolest karakterišu ubrzan rad srca, pojačano znojenje, gubitak telesne mase, nervoza, podrhtavanje ruku i netolerancija na toplotu. Kod dela pacijenata razvija se i karakteristično oboljenje očiju poznato kao

Grejvsovu bolest karakterišu ubrzan rad srca, pojačano znojenje, gubitak telesne mase, nervoza Foto: Shutterstock

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Subakutni i akutni tireoiditis – česti uzroci bola i crvenila na vratu

Subakutni tireoiditis (de Kervenov tireoiditis) predstavlja upalu štitne žlezde koja se najčešće javlja nakon virusne infekcije gornjih disajnih puteva. Karakterišu ga nagli bol u predelu štitne žlezde, osetljivost na dodir, osećaj toplote u vratu, a kod nekih pacijenata može se pojaviti i blago crvenilo kože iznad žlezde. Bol se često širi prema vilici, ušima ili gornjem delu grudnog koša. U većini slučajeva stanje se postepeno smiruje uz odgovarajuću terapiju.

Akutni bakterijski tireoiditis je ređe, ali ozbiljnije oboljenje koje nastaje zbog bakterijske infekcije štitne žlezde. Obično se ispoljava naglim jakim bolom u vratu, izraženim otokom, crvenilom kože, visokom temperaturom i opštom slabošću. Zbog mogućnosti razvoja apscesa (gnojnog procesa), zahteva brzo postavljanje dijagnoze i lečenje antibioticima, a ponekad i hiruršku intervenciju.

Za razliku od većine poremećaja rada štitne žlezde, upravo upalne bolesti poput subakutnog i akutnog tireoiditisa najčešće su povezane sa bolom, osetljivošću i vidljivim promenama na koži vrata u predelu štitne žlezde.

Neotkriveni ili nelečeni poremećaji štitne žlezde mogu značajno povećati rizik od srčanih bolesti i dugoročnih kardiovaskularnih problema. Foto: Yomal2233/Shutterstock

Kada je potrebo otići na pregled?

Pregled lekara preporučuje se ukoliko crvenilo na vratu traje duže od nekoliko dana, postepeno se širi ili je praćeno bolom, otokom ili uvećanjem štitne žlezde.