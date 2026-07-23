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Veća količina piva može značajno povećati unos kalorija i doprineti povećanju telesne težine, što je dodatni faktor rizika za insulinsku rezistenciju i dijabetes tipa 2

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Iako pivo ne sadrži velike količine šećera, ugljeni hidrati iz njega mogu uticati na nivo glukoze u krvi. Kod osoba sa dijabetesom alkohol može izazvati i nagli pad šećera, čak i nekoliko sati nakon konzumacije.

Mnogi pivo povezuju samo sa kalorijama i alkoholom, ali ono može imati uticaj i na regulaciju šećera u krvi. Iako količina šećera u pivu nije velika, ugljeni hidrati iz žitarica od kojih se proizvodi tokom varenja se razgrađuju u glukozu.

Zbog toga pivo može prvo dovesti do porasta nivoa šećera u krvi, ali alkohol istovremeno utiče na rad jetre i može izazvati kasniji pad glukoze.

Da li pivo povećava šećer u krvi?

Pivo sadrži ugljene hidrate koji se relativno brzo apsorbuju, zbog čega nivo glukoze može porasti ubrzo nakon konzumacije.

Koliki će biti efekat zavisi od više faktora:

* vrste piva

* količine popijenog piva

* sadržaja ugljenih hidrata

* hrane koja se jede uz piće

* zdravstvenog stanja osobe

Veća količina piva može značajno povećati unos kalorija i doprineti povećanju telesne težine, što je dodatni faktor rizika za insulinsku rezistenciju i dijabetes tipa 2.

Pivo sadrži ugljene hidrate koji se relativno brzo apsorbuju, zbog čega nivo glukoze može porasti ubrzo nakon konzumacije Foto: Profimedia

Zašto alkohol može da izazove pad šećera?

Za razliku od mnogih namirnica, alkohol posebno utiče na jetru – organ koji ima važnu ulogu u održavanju stabilnog nivoa glukoze.

Kada pijemo alkohol, jetra se više bavi njegovom razgradnjom i može privremeno smanjiti oslobađanje glukoze u krvotok.

Zbog toga kod nekih osoba, naročito onih koje koriste insulin ili određene lekove za dijabetes, može doći do hipoglikemije (niskog nivoa šećera u krvi).

Pad šećera može nastupiti i nekoliko sati nakon pića, čak i kada se osoba u tom trenutku oseća dobro.

Simptomi mogu uključivati:

* znojenje

* drhtavicu

* umor

* vrtoglavicu

* zbunjenost

* poremećaj ponašanja

Pivo, apetit i telesna težina

Alkohol može pojačati apetit, pa mnogi uz pivo pojedu više nego što su planirali – posebno grickalice, prženu hranu i namirnice bogate ugljenim hidratima.

Takva kombinacija može dodatno povećati nivo šećera u krvi i doprineti nakupljanju kilograma.

Kako pivo utiče na osobe sa dijabetesom?

Osobe sa dijabetesom mogu povremeno konzumirati alkohol, ali uz dodatni oprez.

Važno je znati da alkohol može:

* otežati kontrolu šećera u krvi

* povećati rizik od hipoglikemije

* uticati na dejstvo pojedinih lekova za dijabetes

* doprineti povećanju telesne težine

Poseban oprez potreban je kod osoba koje koriste insulin ili lekove koji podstiču lučenje insulina.

Osobe sa dijabetesom ili poremećenom regulacijom glukoze moraju biti posebno oprezne Foto: Shutterstock

Da li vrsta piva pravi razliku?

Da. Različite vrste piva mogu imati različit sadržaj ugljenih hidrata, alkohola i kalorija.

Lakša piva uglavnom imaju manje ugljenih hidrata od jakih kraft piva, ali to ne znači da se mogu konzumirati u većim količinama.

Količina koju popijete i dalje ostaje najvažniji faktor.

Kako piti pivo uz manji rizik za šećer u krvi?

Ako osoba povremeno pije pivo, nekoliko saveta može pomoći:

* Ne piti alkohol na prazan stomak

* Ne menjati obrok alkoholnim pićem

* Izbegavati slatke koktele i mešana pića sa dodatim šećerom

* Voditi računa o količini

* Kontrolisati nivo glukoze, posebno kod osoba sa dijabetesom

* Izbegavati alkohol odmah nakon intenzivnog vežbanja, kada šećer već može biti snižen

Zaključak

Pivo samo po sebi nije „šećerna bomba“, ali njegov uticaj na organizam nije zanemarljiv. Ugljeni hidrati iz piva mogu povisiti glukozu, dok alkohol može kasnije poremetiti prirodnu regulaciju šećera u krvi.