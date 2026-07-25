Najčešće je uvod u stvaranje kamenčića u žučnoj kesi, ali i upalu žučne kese.

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Mulj u žučnoj kesi je gusti talog, javlja se kada žuč nije u mogućnosti da se u potpunosti prazni. Najčešće je uvod u stvaranje kamenčića u žučnoj kesi, ali i upalu žučne kese. Većina pacijenata nema nikakve tegobe, dok ne dođe do komplikacija. Pojedini pacijenti se žale na bol ispod desnog rebarnog luka, nadutost, mučninu, naročito nakon masnih obroka.

Šta je mulj u žučnoj kesi?

Žučna kesa je mali organ smešten ispod jetre čija je uloga da skladišti žuč - tečnost koju jetra proizvodi kako bi pomogla varenje, posebno razgradnju masti.

Mulj u žuči, poznat i kao biliarni mulj, gust je talog sastavljen od kristala holesterola, soli kalcijum-bilirubinata i sluzi. Vremenom ovaj talog može da se pretvori u kamen u žuči.

U povišenom riziku od stvaranja mulja u žučnoj kesi su pacijenti sa dijabetesom, kao i osobe sa povišenim nivoom masnoća u krvi. Mulj može da bude i posledica naglog mršavljenja, trudnoće, dugotrajnog gladovanja i pojedinih bolesti jetre. Žene imaju veći rizik od razvoja ovog stanja nego muškarci.

Koji su simptomi mulja u žučnoj kesi?

Najveći problem je to što većina osoba nema nikakve tegobe. Kada se simptomi pojave, oni su često blagi i nespecifični, pa se lako pripisuju lošem varenju ili stresu.

Najčešći simptomi su: bol u gornjem desnom delu stomaka, mučnina, povraćanje, nadutost, osećaj težine nakon obroka, usporeno varenje, povišena telesna temperatura.

Kod nekih osoba simptomi se javljaju povremeno i brzo prolaze, ali to ne znači da problem treba zanemariti. Mulj može da začepi žučne puteve ili da izazove upalu žučne kese čak i pre nego što se formiraju kamenčići.

Mulj može da začepi žučne puteve ili da izazove upalu žučne kese čak i pre nego što se formiraju kamenčići. Foto: Shutterstock

Zašto je mulj u žuči opasan?

Žuč se neprekidno stvara u jetri i skladišti u žučnoj kesi. Kada sadrži previše holesterola ili drugih čvrstih materija, može doći do stvaranja gustog taloga. Stanje je opasno zato što nema simptoma, dok se u isto vreme povećava rizik od ozbiljnih komplikacija kao što su: upala žučnih puteva, akutna ili gnojna upala žučne kese, stvaranje apscesa, začepljenje žučnih kanala, akutni pankreatitis.

Ako se problem otkrije na vreme, lečenje je uglavnom uspešno i često nije potrebna operacija. Međutim, u težim slučajevima može biti neophodno hirurško uklanjanje žučne kese.

Kada je potrebno da odmah odemo kod lekara?

Odmah potražite medicinsku pomoć ukoliko se jave:

jak i iznenadan bol ispod desnog rebarnog luka, naročito posle masnog obroka,

bol koji traje nekoliko sati i ne popušta,

visoka temperatura,

povraćanje,

osećaj hladonoće, jeza,

obilno znojenje,

izražena nadutost stomaka.

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljne komplikacije koje zahtevaju hitno lečenje.

Ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljne komplikacije koje zahtevaju hitno lečenje. Foto: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Kako sprečiti nastanak mulja u žuči?

Iako se ne može uvek sprečiti, rizik se može značajno smanjiti zdravim načinom života.

Stručnjaci savetuju da: ograničite unos pržene i masne hrane, kao i namirnica bogatih holesterolom; jedete više voća i povrća, posebno onog bogatog vitaminom C; smanjite unos slatkiša, gaziranih napitaka i rafinisanih ugljenih hidrata; redovno vežbate i održavate zdravu telesnu težinu; izbegavate naglo mršavljenje i dugotrajne restriktivne dijete; odlazite na redovne preventivne preglede, naročito ako pripadate rizičnoj grupi.