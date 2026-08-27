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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Testovi jetre predstavljaju važan alat za procenu zdravlja ovog organa, a povišene vrednosti enzima ne znače uvek bolest, već zahtevaju tumačenje u kontekstu simptoma i drugih nalaza

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Vaš lekar će zatražiti test funkcije jetre ako imate simptome koji bi mogli ukazivati na probleme sa jetrom. Neobjašnjiv umor i gubitak energije, žutilo kože i beonjača očiju, tamna mokraća ili neuobičajeno svetla stolica mogu biti jasni znaci upozorenja.

Drugi simptomi koji mogu ukazivati na probleme uključuju bol u gornjem desnom delu stomaka, mučninu, povraćanje, gubitak apetita, kao i naizgled nepovezane tegobe poput svraba kože, otoka stomaka ili lakog stvaranja modrica.

Pošto jetra ima ključnu ulogu u metabolizmu, detoksikaciji i stvaranju proteina, svaki poremećaj njenog rada može uticati na čitav organizam. Testovi jetre predstavljaju prvi i važan korak u proceni njenog stanja. Čak i blago povišene vrednosti mogu biti povezane sa oboljenjem jetre, zbog čega ih ne treba zanemariti.

Neobjašnjiv umor i gubitak energije, žutilo kože i beonjača očiju, tamna mokraća ili neuobičajeno svetla stolica mogu biti jasni znaci upozorenja Foto: Shutterstock

Merenje specifičnih enzima

Pored pojave simptoma, testovi jetre (hepatogram) redovno se koriste i za praćenje osoba kojima je već dijagnostikovana bolest jetre, poput virusnog hepatitisa B ili C, ciroze ili masne jetre.

Ovi testovi pomažu lekaru da proceni da li bolest napreduje i da li terapija daje rezultate. Takođe imaju važnu ulogu u praćenju mogućih neželjenih efekata lekova.

Mnogi lekovi, uključujući statine za snižavanje holesterola, neke antibiotike, lekove protiv epileptičnih napada i nesteroidne antiinflamatorne lekove, mogu opteretiti ili oštetiti jetru.

Redovno praćenje enzima jetre omogućava lekarima da na vreme reaguju i po potrebi prilagode terapiju.

Testiranje se preporučuje i osobama koje imaju veći rizik za razvoj bolesti jetre, uključujući one koje prekomerno konzumiraju alkohol, osobe sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, povišenim trigliceridima ili porodičnom istorijom bolesti jetre.

Šta mere testovi funkcije jetre?

Testovi funkcije jetre zapravo predstavljaju grupu različitih analiza krvi kojima se mere nivoi određenih enzima i proteina. Svaki od tih parametara daje deo slike o zdravlju jetre.

Najčešće se analiziraju:

ALT (alanin aminotransferaza) – enzim koji se nalazi u jetri, a povišene vrednosti često ukazuju na oštećenje ćelija jetre.

– enzim koji se nalazi u jetri, a povišene vrednosti često ukazuju na oštećenje ćelija jetre. AST (aspartat aminotransferaza) – enzim prisutan i u drugim tkivima, poput srca i mišića, pa njegovo povećanje zahteva dodatno tumačenje.

– enzim prisutan i u drugim tkivima, poput srca i mišića, pa njegovo povećanje zahteva dodatno tumačenje. ALP (alkalna fosfataza) i GGT (gama-glutamil transferaza) – enzimi čije povišene vrednosti često mogu ukazivati na probleme sa žučnim kanalima ili zastoj u protoku žuči.

– enzimi čije povišene vrednosti često mogu ukazivati na probleme sa žučnim kanalima ili zastoj u protoku žuči. Bilirubin – žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Njegovo nakupljanje u krvi može dovesti do žutice.

– žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Njegovo nakupljanje u krvi može dovesti do žutice. Albumin i ukupni proteini – pokazuju sposobnost jetre da proizvodi važne proteine. Nizak nivo albumina može ukazivati na hronično oboljenje jetre i smanjenu funkciju ovog organa.

Bilirubin je žućkasti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca i izlučuje se putem jetre i žučnog sistema Foto: Shutterstock

Rezultati se uvek tumače u kontekstu

Tumačenje testova jetre nije jednostavno i zahteva procenu celokupnog zdravstvenog stanja pacijenta, uključujući simptome, medicinsku istoriju i druge nalaze.

Važno je znati da povišene vrednosti same po sebi ne znače automatski dijagnozu bolesti. Blago povišeni enzimi mogu biti prolazni i bezopasni, ali mogu predstavljati i prvi znak hroničnog problema sa jetrom.

Lekar posmatra obrazac promena. Na primer, visoke vrednosti AST i ALT u odnosu na ALP mogu ukazivati na oštećenje samih ćelija jetre, dok izraženo povećanje ALP i GGT češće ukazuje na probleme sa žučnim putevima.

Zbog toga se rezultati uvek procenjuju zajedno sa drugim informacijama, a ponekad su potrebni dodatni pregledi, poput ultrazvuka, drugih metoda snimanja ili biopsije jetre, kako bi se postavila konačna dijagnoza.